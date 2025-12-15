Educational Empowerment Project, Inc.

Hosted by

Educational Empowerment Project, Inc.

About this event

Denim & Diamonds Gala 2026

2401 S Swanson St

Philadelphia, PA 19148, USA

Denim & Diamonds Ticket
$125

Ticket price includes Dinner, DJ, and Premium Open Bar

Diamond Sponsor
$10,000


Premier logo placement on all event materials.


Logo on E2P event webpage & photo booth prints.


Five-minute speaking opportunity + on-stage recognition.


Thirty-second sponsor highlight video (sponsor provides video).


Ten VIP tickets (full table)


Full-page digital program ad


Social media recognition.


Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)

Platinum Sponsor
$5,000

Platinum Sponsor


Logo placement on event materials.


Logo on E2P event webpage & Sponsor QR Wall.


Verbal sponsor acknowledgment at event.


Eight VIP tickets.


Half-page digital program ad.


Social media recognition


Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)

Gold Sponsor
$3,000

Logo on E2P event webpage & Sponsor QR Wall.


Four VIP tickets.


Social media recognition.


Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)

Silver Sponsor
$2,000

Logo on E2P event webpage.


Listing on Sponsor QR Wall.


Two VIP tickets.


Social media shout-out.


Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)

Open Bar Sponsor
$3,000

Signature cocktail named for sponsor.


Branded cocktail napkins.


Half-page digital program ad.


Two VIP tickets.


Listing on Sponsor Recognition QR Wall

Centerpiece Sponsor
$2,500

QR code featured on each table centerpiece.


Branded table toppers.


Half-page digital program ad.


Two VIP tickets.


Listing on Sponsor Recognition QR Wall

Entertainment Sponsor
$2,000

Stage signage and recognition in entertainment area.


Half-page digital program ad.


Two VIP tickets.


Listing on Sponsor Recognition QR Wall

Student Sponsorships - Table of Students
$2,000

Donation covers the cost for ten student honorees at the Denim and Diamonds Gala.


Listing in digital program.


Logo featured on E2P event webpage.


Verbal shout-out during the event.

Individual Student Sponsorship
$250

Donation covers the cost for one student honoree at the Denim and Diamonds Gala.


Listing in digital program.


Logo featured on E2P event webpage.


Verbal shout-out during the event.

Full Page Digital Ad
$500

Digital Ad Book Options

Full-page ad

$500


Ad Submission Instructions:

Ad submission deadline: March 6, 2026


Email completed ads to [email protected]


For inquiries, please contact:

Virginia DeFelice at [email protected]

Half-page Digital Ad
$250

Digital Ad Book Options

Half-page ad

$250


Ad Submission Instructions:

Ad submission deadline: March 6, 2026


Email completed ads to [email protected]


For inquiries, please contact:

Virginia DeFelice at [email protected]

Add a donation for Educational Empowerment Project, Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!