Denim & Diamonds Gala 2026

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About this event
Philadelphia, PA 19148, USA
Ticket price includes Dinner, DJ, and Premium Open Bar
Premier logo placement on all event materials.
Logo on E2P event webpage & photo booth prints.
Five-minute speaking opportunity + on-stage recognition.
Thirty-second sponsor highlight video (sponsor provides video).
Ten VIP tickets (full table)
Full-page digital program ad
Social media recognition.
Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)
Platinum Sponsor
Logo placement on event materials.
Logo on E2P event webpage & Sponsor QR Wall.
Verbal sponsor acknowledgment at event.
Eight VIP tickets.
Half-page digital program ad.
Social media recognition
Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)
Logo on E2P event webpage & Sponsor QR Wall.
Four VIP tickets.
Social media recognition.
Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)
Logo on E2P event webpage.
Listing on Sponsor QR Wall.
Two VIP tickets.
Social media shout-out.
Swag bag / giveaway inclusion (sponsor provides materials)
Signature cocktail named for sponsor.
Branded cocktail napkins.
Half-page digital program ad.
Two VIP tickets.
Listing on Sponsor Recognition QR Wall
QR code featured on each table centerpiece.
Branded table toppers.
Half-page digital program ad.
Two VIP tickets.
Listing on Sponsor Recognition QR Wall
Stage signage and recognition in entertainment area.
Half-page digital program ad.
Two VIP tickets.
Listing on Sponsor Recognition QR Wall
Donation covers the cost for ten student honorees at the Denim and Diamonds Gala.
Listing in digital program.
Logo featured on E2P event webpage.
Verbal shout-out during the event.
Donation covers the cost for one student honoree at the Denim and Diamonds Gala.
Listing in digital program.
Logo featured on E2P event webpage.
Verbal shout-out during the event.
Digital Ad Book Options
Full-page ad
$500
Ad Submission Instructions:
Ad submission deadline: March 6, 2026
Email completed ads to [email protected]
For inquiries, please contact:
Virginia DeFelice at [email protected]
Digital Ad Book Options
Half-page ad
$250
Ad Submission Instructions:
Ad submission deadline: March 6, 2026
Email completed ads to [email protected]
For inquiries, please contact:
Virginia DeFelice at [email protected]
$
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