Cedarlane Academy PTO
eventClosed
Volunteer for Cedarlane's 2024 Fall Festival
16333 Cedarlane Dr
Hacienda Heights, CA 91745, USA
10:00AM - 12:00PM ** Run a Game Booth
free
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure games are properly played & reset, and distribute prizes won.
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure games are properly played & reset, and distribute prizes won.
seeMoreDetailsMobile
closed
12:00PM - 2:00PM ** Run a Game Booth
free
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure games are properly played & reset, and distribute prizes won.
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure games are properly played & reset, and distribute prizes won.
seeMoreDetailsMobile
closed
10:00AM - 12:00PM ** Manage the Activity Area
free
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure area remains orderly during event.
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure area remains orderly during event.
seeMoreDetailsMobile
closed
12:00PM - 2:00PM ** Manage the Activity Area
free
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure area remains orderly during event.
Ensure players are wearing a purchased wristband, ensure area remains orderly during event.
seeMoreDetailsMobile
closed
7:00AM - 10:00am ** Help Set-Up and Decorate before festival
free
Set up tables and decorations before event
Set up tables and decorations before event
seeMoreDetailsMobile
closed
2:00pm-3:00pm ** Help cleanup and tear down
free
Clean up and tear down after event
Clean up and tear down after event
seeMoreDetailsMobile
closed
10:00AM - 12:00PM ** Sell Concessions
free
Help sell waters, sodas, and chips
Help sell waters, sodas, and chips
seeMoreDetailsMobile
closed
12:00PM - 2:00PM ** Sell Concessions
free
Help sell waters, sodas, and chips
Help sell waters, sodas, and chips
seeMoreDetailsMobile
closed
Festival Currency Exchange - MUST BE CLEARED VOLUNTEER
free
Help exchange cash for Festival Currency. Volunteers must be district cleared, year-long volunteers.
Help exchange cash for Festival Currency. Volunteers must be district cleared, year-long volunteers.
seeMoreDetailsMobile
closed
Wristband Sales and Distribution - MUST BE CLEARED VOLUNTEER
free
Help sell and distribute fun alley wristbands. Volunteers must be district cleared, year-long volunteers.
Help sell and distribute fun alley wristbands. Volunteers must be district cleared, year-long volunteers.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout