Junior League Of Harlingen Memberships 2025-2026

Active
$130

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Active membership dues 2025-2026
Sustainer
$75

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Sustainer membership dues 2025-2026
Provisional
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Provisional membership dues 2025-2026
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing