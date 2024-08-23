eventClosed

Sponsor a Selby Classroom

addExtraDonation

$

Palm Classroom Sponsorship
$1,000
Our 12-24 month old toddler classroom
Sweet Acacia Classroom Sponsorship
$1,000
Our 2 year old toddler room
Pine Classroom Sponsorship
$1,000
One of our preschool classrooms for 3 and 4 year olds
Oak Classroom sponsorship
$1,000
One of our preschool classrooms for 3 and 4 year olds
Willow Classroom Sponsorship
$1,000
Sponsorship sold.
Mangrove Classroom Sponsorship
$1,000
Our mixed age 3-5 year old Montessori inspired classroom

common:zeffyTipDisclaimerTicketing