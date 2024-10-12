Fiber Arts Center AZ's Silent Auction

Pick-up location

1202 N 3rd St, Phoenix, AZ 85004, USA

Pears Series 7 by Denise Currier item
Pears Series 7 by Denise Currier
$50

Starting bid

Turtle Piece, by Laurie Fagen item
Turtle Piece, by Laurie Fagen
$15

Starting bid

Original art on silk

Aroura Forest by Leilani Purvis item
Aroura Forest by Leilani Purvis
$30

Starting bid

Needle Felted and framed

Weaving by Carol Gordon item
Weaving by Carol Gordon
$60

Starting bid

Layered by Cathy Ross item
Layered by Cathy Ross
$15

Starting bid

Layered by Cathy Ross item
Layered by Cathy Ross
$15

Starting bid

Layered by Cathy Ross item
Layered by Cathy Ross
$15

Starting bid

Organic Tapestry Workshop Kit item
Organic Tapestry Workshop Kit
$15

Starting bid

This is the kit that will be used for the upcoming Organic Tapestry Workshop. Come prepared for the workshop or experienced weavers could complete independently.

Batik on Paper by Catherine Ross item
Batik on Paper by Catherine Ross
$15

Starting bid

14x14

Batik on Paper by Catherine Ross item
Batik on Paper by Catherine Ross
$10

Starting bid

12x12

Paper Collage by Catherine Ross item
Paper Collage by Catherine Ross
$5

Starting bid

7x7

Paper Collage by Catherine Ross item
Paper Collage by Catherine Ross
$5

Starting bid

7x7

Paper Collage by Catherine Ross item
Paper Collage by Catherine Ross
$5

Starting bid

7x7

Long Stitches are Trendy by Margit Kagerer item
Long Stitches are Trendy by Margit Kagerer
$30

Starting bid

11.5 in x 11.5 in art quilt

Cross stitch and beaded cat. item
Cross stitch and beaded cat.
$5

Starting bid

6in x 6in. Artist unknown. Donation from the Art Resource Center.

Cross stitch cactus item
Cross stitch cactus
$5

Starting bid

6in x 6in. Artist unknown. Donation from the Art Resource Center.

Cross Stitch cactus pair
Cross Stitch cactus pair item
Cross Stitch cactus pair item
Cross Stitch cactus pair
$10

Starting bid

6in x 12in. Artist unknown. Donation from the Art Resource Center.

Tsunami by Krista Zeghers item
Tsunami by Krista Zeghers
$40

Starting bid

26x35 in

Rusty Gear by Debra Kay item
Rusty Gear by Debra Kay
$30

Starting bid

16x17in

