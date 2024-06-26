Congregation Har Halebanon Hachnasat Sefer Torah Campaign

One Word Of the Sefer Torah item
One Word Of the Sefer Torah
$101
One Letter Of the Sefer Torah item
One Letter Of the Sefer Torah
$52
Bereshit item
Bereshit
$3,600
Noach item
Noach
$3,600
Lech Lecha item
Lech Lecha
$3,600
Vayeira item
Vayeira
$3,600
Chayei Sarah item
Chayei Sarah
$3,600
Toldot item
Toldot
$3,600
Vayeitzei item
Vayeitzei
$3,600
Vayishlach item
Vayishlach
$3,600
Vayeishev item
Vayeishev
$3,600
Miketz item
Miketz
$3,600
Vayigash item
Vayigash
$3,600
Vayechi item
Vayechi
$3,600
Shemot item
Shemot
$3,600
Va'eira item
Va'eira
$3,600
Bo item
Bo
$3,600
Beshalach item
Beshalach
$3,600
Yitro item
Yitro
$3,600
Mishpatim item
Mishpatim
$3,600
Terumah item
Terumah
$3,600
Tetzaveh item
Tetzaveh
$3,600
Ki Tisa item
Ki Tisa
$3,600
Vayakhel item
Vayakhel
$3,600
Pekudei item
Pekudei
$3,600
Vayikra item
Vayikra
$3,600
Tzav item
Tzav
$3,600
Shemini item
Shemini
$3,600
Tazria item
Tazria
$3,600
Metzora item
Metzora
$3,600
Acharei Mot item
Acharei Mot
$3,600
Kedoshim item
Kedoshim
$3,600
Emor item
Emor
$3,600
Behar item
Behar
$3,600
Bechukotai item
Bechukotai
$3,600
Bamidbar item
Bamidbar
$3,600
Naso item
Naso
$3,600
Behaalotecha item
Behaalotecha
$3,600
Shlach item
Shlach
$3,600
Korach item
Korach
$3,600
3600 item
3600
$1,800
Balak item
Balak
$3,600
Pinchas item
Pinchas
$3,600
Matot item
Matot
$3,600
Masei item
Masei
$3,600
Devarim item
Devarim
$3,600
Va'etchanan item
Va'etchanan
$3,600
Eikev item
Eikev
$3,600
Re'eh item
Re'eh
$3,600
Shoftim item
Shoftim
$3,600
Ki Teitzei item
Ki Teitzei
$3,600
Ki Tavo item
Ki Tavo
$3,600
Nitzavim item
Nitzavim
$3,600
Vayeilech item
Vayeilech
$3,600
Haazinu item
Haazinu
$3,600
Vezot Haberachah item
Vezot Haberachah
$3,600
Half a Parasha item
Half a Parasha
$1,800
