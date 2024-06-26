Sephardic Congregation of Har Halebanon
Congregation Har Halebanon Hachnasat Sefer Torah Campaign
One Word Of the Sefer Torah
$101
Add
One Letter Of the Sefer Torah
$52
Add
Bereshit
$3,600
Add
Noach
$3,600
Add
Lech Lecha
$3,600
Add
Vayeira
$3,600
Add
Chayei Sarah
$3,600
Add
Toldot
$3,600
Add
Vayeitzei
$3,600
Add
Vayishlach
$3,600
Add
Vayeishev
$3,600
Add
Miketz
$3,600
Add
Vayigash
$3,600
Add
Vayechi
$3,600
Add
Shemot
$3,600
Add
Va'eira
$3,600
Add
Bo
$3,600
Add
Beshalach
$3,600
Add
Yitro
$3,600
Add
Mishpatim
$3,600
Add
Terumah
$3,600
Add
Tetzaveh
$3,600
Add
Ki Tisa
$3,600
Add
Vayakhel
$3,600
Add
Pekudei
$3,600
Add
Vayikra
$3,600
Add
Tzav
$3,600
Add
Shemini
$3,600
Add
Tazria
$3,600
Add
Metzora
$3,600
Add
Acharei Mot
$3,600
Add
Kedoshim
$3,600
Add
Emor
$3,600
Add
Behar
$3,600
Add
Bechukotai
$3,600
Add
Bamidbar
$3,600
Add
Naso
$3,600
Add
Behaalotecha
$3,600
Add
Shlach
$3,600
Add
Korach
$3,600
Add
3600
$1,800
Add
Balak
$3,600
Add
Pinchas
$3,600
Add
Matot
$3,600
Add
Masei
$3,600
Add
Devarim
$3,600
Add
Va'etchanan
$3,600
Add
Eikev
$3,600
Add
Re'eh
$3,600
Add
Shoftim
$3,600
Add
Ki Teitzei
$3,600
Add
Ki Tavo
$3,600
Add
Nitzavim
$3,600
Add
Vayeilech
$3,600
Add
Haazinu
$3,600
Add
Vezot Haberachah
$3,600
Add
Half a Parasha
$1,800
Add
Add a donation for Sephardic Congregation of Har Halebanon
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue