Earlham Wrestling Inc's Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
5 treatments for a lawn up to 25,000 sf.
Value $750
Donated by Lawns Plus
auctionV2.input.startingBid
Retail value of $70.
Donated by Rooted AF.
auctionV2.input.startingBid
Retail value of $80.
Donated by Rooted AF.
auctionV2.input.startingBid
Platinum Hydrafacial
Hydrating B5 Gel
Skin Ceuticals Bag & samples
Retail value of $370.
Donated by Face it.
auctionV2.input.startingBid
2 4Ever Young IVs
Protein Powder
2 shaker cups
4Ever Multi Man
4Ever Multi Woman
4Ever Male
4Ever Femail
Donated by Face it.
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Value of $140
Donated by Earlham Building Center
auctionV2.input.startingBid
22 Tons of 1-1/2" Road Stone, Delivery included.
Donated by Manning Ag/Yetter Ag.
auctionV2.input.startingBid
17 Tons of 1-1/2" Road Stone, Delivery included.
Donated by Schildberg Quarry and Billington Trucking
auctionV2.input.startingBid
Round of 18 for 2, including cart.
Donated by 5x80 Golf Course.
auctionV2.input.startingBid
Donated by 5x80 Golf Course.
auctionV2.input.startingBid
Donated by 5x80 Golf Course.
auctionV2.input.startingBid
Custom Earlham Wrestling Bag set
Value $600.00
Donated by ???
auctionV2.input.startingBid
Includes Choice of plant, up to $50 and planting class
Donated by Botanical Bodega
auctionV2.input.startingBid
24 Pineapple Climbing Kites
$120 Value
Donated by Climbing Kites
auctionV2.input.startingBid
24 Big Grove Neighborhood Beers
Value of $36
Donated by Climbing Kites
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Two night stay and free pizza.
Donated by KOA.
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
auctionV2.input.startingBid
Rudis Earlham Wresling Bag
Value $85
common:zeffyTipDisclaimerTicketing