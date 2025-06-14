eventClosed

Earlham Wrestling Inc's Silent Auction

840 NE 4th St, Earlham, IA 50072, USA

Annual Lawn Treatment
Annual Lawn Treatment
$300

5 treatments for a lawn up to 25,000 sf.

Value $750

Donated by Lawns Plus

Bearded Bros Gift basket
Bearded Bros Gift basket
$30

Retail value of $70.

Donated by Rooted AF.

Summer Glow Gift basket
Summer Glow Gift basket
$50

Retail value of $80.

Donated by Rooted AF.

4EVER YOUNG Beauty Package
4EVER YOUNG Beauty Package
$100

Platinum Hydrafacial

Hydrating B5 Gel

Skin Ceuticals Bag & samples

Retail value of $370.

Donated by Face it.

4EVER YOUNG Wellness Basket
4EVER YOUNG Wellness Basket
$100

2 4Ever Young IVs

Protein Powder

2 shaker cups

4Ever Multi Man

4Ever Multi Woman

4Ever Male

4Ever Femail

Donated by Face it.

Scheels $50 Gift Card 1
Scheels $50 Gift Card 1
$50

Scheels $50 Gift Card 2
Scheels $50 Gift Card 2
$50

Scheels $50 Gift Card 3
Scheels $50 Gift Card 3
$50

Scheels $50 Gift Card 4
Scheels $50 Gift Card 4
$50

Scheels $50 Gift Card 5
Scheels $50 Gift Card 5
$50

Milwaukee M18 Compact Impact
Milwaukee M18 Compact Impact
$100

Value of $140

Donated by Earlham Building Center

Road Stone
Road Stone
$400

22 Tons of 1-1/2" Road Stone, Delivery included.

Donated by Manning Ag/Yetter Ag.

Road Stone
Road Stone
$300

17 Tons of 1-1/2" Road Stone, Delivery included.

Donated by Schildberg Quarry and Billington Trucking

5x80-18 Hole Round of Golf for 2
5x80-18 Hole Round of Golf for 2
$70

Round of 18 for 2, including cart.

Donated by 5x80 Golf Course.

5x80-$50 Gift Certificate 1
5x80-$50 Gift Certificate 1
$40

Donated by 5x80 Golf Course.

5x80-$50 Gift Certificate 2
5x80-$50 Gift Certificate 2
$40

Donated by 5x80 Golf Course.

Bags Boards
Bags Boards
$200

Custom Earlham Wrestling Bag set

Value $600.00

Donated by ???

Botanical Bodega Gift Basket
Botanical Bodega Gift Basket
$50

Includes Choice of plant, up to $50 and planting class

Donated by Botanical Bodega

Case of Climbing Kites
Case of Climbing Kites
$75

24 Pineapple Climbing Kites

$120 Value

Donated by Climbing Kites


Case of Neighborhood Beer
Case of Neighborhood Beer
$15

24 Big Grove Neighborhood Beers

Value of $36

Donated by Climbing Kites

Scheels $50 Gift Card 6
Scheels $50 Gift Card 6
$50

Two nights @ KOA CABINS
Two nights @ KOA CABINS
$100

Two night stay and free pizza.

Donated by KOA.

Earlham Wrestling Rudis Bag 1
Earlham Wrestling Rudis Bag 1
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

Earlham Wrestling Rudis Bag 2
Earlham Wrestling Rudis Bag 2
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

Earlham Wrestling Rudis Bag 3
Earlham Wrestling Rudis Bag 3
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

Earlham Wrestling Rudis Bag 4
Earlham Wrestling Rudis Bag 4
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

Earlham Wrestling Rudis Bag 5
Earlham Wrestling Rudis Bag 5
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

Earlham Wrestling Rudis Bag 6
Earlham Wrestling Rudis Bag 6
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

Earlham Wrestling Rudis Bag 7
Earlham Wrestling Rudis Bag 7
$40

Rudis Earlham Wresling Bag

Value $85

