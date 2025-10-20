2026 ICGC Membership Early Bird Payment Info

Nonprofit Membership
$850

Non-Profit Early Bird Discount included of $150 through January 31, 2026 ($1000-$150=$850) Membership is valid for 2026.

Individual Membership
$250

Individual Early Bird Discount included of $25 through January 31, 2026 ($275-$25=$250) Membership is valid for 2026.

Couples Membership
$400

Couples Early Bird Discount included of $50 through January 31, 2025 ($450-$50=$400) Membership is valid for 2026.

I WILL PAY BY JAN. 31, 2026 TO GET THE EB DISCOUNT
free

Must complete membership form by December 31, 2025 and pay by check or online by January 31, 2026 to receive EB discount (snail mail must be postmarked by January 31,2026)

