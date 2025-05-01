Hosted by

EAST HAMPTON HIGH SCHOOL PTA

EAST HAMPTON HIGH SCHOOL PTSA's Silent Auction

2 Long Lane, East Hampton, NY 11937, USA

Maidstone Golf Club item
Maidstone Golf Club
$2,000

Starting bid

1 round golf (foursome) May or Oct w/o caddies no member necessary estimated value $5000
East Hampton Golf Club item
East Hampton Golf Club
$1,000

Starting bid

1 round golf (foursome) May or Oct w/o Caddies estimated value $2200 no member necessary
Amagansett Golf Club (Southfork Country Club) item
Amagansett Golf Club (Southfork Country Club)
$400

Starting bid

round of golf for 3 (with Andy Stern - member) estimated value $1000
Yankees Tickets item
Yankees Tickets
$750

Starting bid

4 tickets on Aug 8 (v Astros) Section 116 Row 11 estimated value $1400
Yankees Tickets item
Yankees Tickets
$1,000

Starting bid

4 tickets - Delta Club Access + Parking Pass Section 124 Row 1 Mutually agreed upon date during 2025 season
Warm (boutique) item
Warm (boutique)
$350

Starting bid

$500 Gift Card
The Palm item
The Palm
$75

Starting bid

$150 gift card
Hero Beach Club item
Hero Beach Club
$750

Starting bid

Two night stay - King Deluxe Room Restrictions: Certificate cannot be duplicated or redeemed for cash. Valid from 05/09/25 to 06/24/25 period and 09/02/25 to 12/31/25 Black Out Date: Memorial Day weekend 05/23 to 05/26/25, June 27 th through Labor Day weekend September 1 th, 2025 *Certificate expires on 12/31/2025. Please mention Gift Certificate at time of booking and present gift certificate at time of payment. Certificate cannot be used for retail purchases or special events. estimated value $1500
Groundworks item
Groundworks
$500

Starting bid

Hydrangea Plants Estimated value $1500
Linda Silich - Personal Trainer item
Linda Silich - Personal Trainer
$500

Starting bid

6 pack of private training sessions Estimated value $1050
Fine Wine Package item
Fine Wine Package
$750

Starting bid

4 Bottles of Fine California Wine Estimated Value $1500
Dr. Dana Stern - Sag Harbor Skin & Aesthetics item
Dr. Dana Stern - Sag Harbor Skin & Aesthetics
$350

Starting bid

Skin care consult and glow peel; estimated value $600
Kragsac item
Kragsac
$250

Starting bid

The Kragsac is a patent registered multipurpose sac that free forms into three practical shapes: wide, triangular and ginormous. These highly serviceable configurations, combined with the beneficial attributes of being both stone strong and lightweight, fashion our sac as the perfect luxury essential for everyday use and longer journeys. Estimated value $360
Ralph Lauren item
Ralph Lauren
$400

Starting bid

Inside the iconic canvas Belport Classic Tote: Beach ready goods! 2 huge beach towels 2 baseball caps 2 polo water bottles A new polo candle and fragrance diffuser Estimated value $1000
Uihlien's Boat Rental item
Uihlien's Boat Rental
$250

Starting bid

Boat Rental 21 Mako; 4 hour rental; estimated value $450
SLT item
SLT
$400

Starting bid

Private SLT class; estimated value $750
Sportime Amagansett item
Sportime Amagansett
$750

Starting bid

One week of multi sport camp; Estimated Value $1400
Hamptons Pony item
Hamptons Pony
$450

Starting bid

2 30 minute lessons and 1 day of pony camp; estimated value $750
Tutto il Giorno item
Tutto il Giorno
$350

Starting bid

$500 Gift Card
Hub 44 item
Hub 44
$100

Starting bid

$250 Gift Card
Lift Hampton item
Lift Hampton item
Lift Hampton
$200

Starting bid

3 private training sessions; estimated value $450
Ebjerjey item
Ebjerjey
$100

Starting bid

Long Sleeved PJ Set (Ice Blue) and Candle; Size XS; Can be exchanged for size ; estimated value $275
East Hampton Village Foundation item
East Hampton Village Foundation
$100

Starting bid

VIP skip to the front of the line parking pass for one Tuesdays at Main Concert of your choice; Estimated value $250
Arthurine Dunn gift basket item
Arthurine Dunn gift basket
$100

Starting bid

his and hers gift basket; estimated value $250
Night in Amangansett -Hotel/Dinner item
Night in Amangansett -Hotel/Dinner item
Night in Amangansett -Hotel/Dinner
$250

Starting bid

Roundtree Amagansett one night "off season" stay in Barn Classic room and a $250 gift card to Meeting House Restaurant; estimated value $750
Treat Yourself - massage/hair/products item
Treat Yourself - massage/hair/products item
Treat Yourself - massage/hair/products item
Treat Yourself - massage/hair/products
$250

Starting bid

Vinnie & Nick's Barbershop - 2 Haircuts; Whites Apothecary - $100 Gift card; and Naturopathica - 60 min massage; estimated value $460
Get glam! item
Get glam! item
Get glam!
$150

Starting bid

Make up application by Hanna Bimson (Montauk Make Up Artist) and a $100 gift card to Sephora; estimated value $300
Cozy Night In - Pizza/Wine/Blanket/Sweatshirt item
Cozy Night In - Pizza/Wine/Blanket/Sweatshirt
$400

Starting bid

Hoodie and trucker hat from Aviator Nation, $300 gift card from Fini Pizza, handmade blanket from Heidy Wright (seamstress) and 4 bottles of Amagansett Cuvee Rose from Amangasett Wines and Spirits. estimated value $750
Home Decor Package item
Home Decor Package item
Home Decor Package
$250

Starting bid

$200 gift card to Rumrunner Home and 2 beach towels and tote bag from Serena and Lily; estimated value $450
Shop East Hampton - Stony clover/Blue and Cream item
Shop East Hampton - Stony clover/Blue and Cream item
Shop East Hampton - Stony clover/Blue and Cream
$250

Starting bid

$150 gift card to Stoney Clover and Blue & Cream Merch (hoodie, 2 t-shirts, jersey); estimated value $500
Mayfair Rocks - East Hampton Jeweler item
Mayfair Rocks - East Hampton Jeweler
$250

Starting bid

Ear piercing and a choice of gold earrings by Inverness X 2 estimated value $500
Fit and Feast item
Fit and Feast item
Fit and Feast item
Fit and Feast
$350

Starting bid

10 Class Pack from Truth Training, Trucker hat and gift card from Gubbins and $50 gift card from M&R Deli; estimated value $500
Catch the wave - learn to surf item
Catch the wave - learn to surf
$200

Starting bid

One hour private surf lesson from Corey's Wave and one hour private surf lesson from East End Surf; estimated value $450
Dinner and a Movie item
Dinner and a Movie item
Dinner and a Movie
$100

Starting bid

2 tickets opening night + HIFF merch from the Hamptons film festival and a $150 gift card to Bostwick's ; estimated value $225
Mr. Softee - Ice Cream Truck item
Mr. Softee - Ice Cream Truck
$125

Starting bid

at home ice cream "party" for up to 50 people for 30 minutes; estimated value $350
Facing the Future Orthodontics item
Facing the Future Orthodontics
$400

Starting bid

Gift Basket $1000 gift card towards full orthodontic treatment with an additional $250 for whitening kit post orthodontic treatment and assorted merch ; estimated value $1250
We Wash Hamptons item
We Wash Hamptons
$250

Starting bid

One full car detail and one car wash; Estimated value $500
LIDAV Beauty item
LIDAV Beauty
$300

Starting bid

one in home blow dry and one in home make up application; estimated value $650
Pink Chicken - kids clothing item
Pink Chicken - kids clothing
$75

Starting bid

$150 Gift Card
Lululemon item
Lululemon
$100

Starting bid

$200 Gift card
Atlantic Wines and Spirits item
Atlantic Wines and Spirits
$80

Starting bid

Double magnum/Jeroboam AIX Rose estimated value $180

