2025 Easter EggStravaganza

Golden Egg - 1 for $5
Golden Egg - 5 for $20
50/50 - 1 for $5
50/50 - 5 for $20
Basket 001 - " Borahae (Purple You) "
Filled with items for fans of the Korean musical group BTS
Basket 002 - " 3D Fun "
1 T Rex blue red 1 winged dragon green orange 1 Easter dragon white 1 bunny lamp w/ tea light purple 1 balloon bunny hot pink 1 bunny ears down hot pink 1 lazy bunny pink 1 bunny open green 1 articulating bunny yellow 1 pyramid fidget 1 cone fidget 2 bunny key chains 1 crochet elephant pink 1 crochet teddy bear brown 1 articulating elephant, dash hound, mouse Small cat, elephant, teddy bear 2 chapstick mini igloo style mugs Balloon dog key chains Articulated medium white balloon dog 3 fidget gear tire triangle
Basket 003 - " New Hampshire Easter Basket "
NH maple syrup pancake mix muffin mix NH chocolates NH cheeses Champagne/liquor Stuffed animals/Easter gifts
Basket 004 - " Girls Basket "
Girls make up make up accessories Easter candy Stuffed animal
Basket 005 - " Boys Basket "
Nerf gun Easter candy stuffed animal $100 gift certificate
Basket 006 - " Citrus Bliss "
Orange Slices Kitchen Towels Orange Slice Pot holders Orange Slice Round Tray Lemon Slice Cutting Board 4 various citrus slices plates 4 various citrus slices coasters 2 lemon slice glasses Boston Fruit slices Lemon Socks Pucker up sign
Basket 007 " Home Gardener "
Gloves Kneeling pad Hand shovel Weed tool Fireman nozzle Dahlia roots Clematis vine Assorted herb seeds 3" seed starter pots Plant markers Sun hat (gender neutral) Potting soil Tin flower box
Basket 008 - " Fueling the Fun "
Event Tickets Coffee Chocolate Eastern Propane Swage Gift Card
Basket 009 - " Adult Basket "
Wine glasses Wine Nips Decanter Glasses
Basket 010 - " A Hopping Great Garden "
2 Bags of Soil 2 Packets of Seeds 1 Trowel 1 Hand Rake 2 Pairs of Gardening Gloves 1 Pack of Bunny Decorations 4 Varied Size Flower Pots 2 Packs of Chocolates (contains nuts)
Basket 011 - " How Does Your Garden Grow? "
9 seed packets Terra cotta bunny statue Trowels (2) Small rake Gardening gloves Plastic plant labels Gardener's hand cream
Basket 012 - " Clean Bunny is a Happy Bunny "
Contains all kinds of cleaning stuff to keep the house neat and fresh
Basket 013 - " Happy Easter! Start Planting and Enjoy! "
Watering cans, flowers seeds, bagged dirt & wood planters rack
Basket 014 - " Everything Pink "
Stuff that is colored pink
Basket 015 - " Easter Griddle "
Blackstone Griddle, Griddle tools, etc.
Basket 016 - " Summer Nights "
In Memory of Kim & John Radigan Summer toys for kids
Basket 017 - " A Night Out (Adult) "
In Memory of Diana & Joe Russo Misc. gift cards
Basket 018 - " Bunny Basket "
Candy Bubbles Bunny Toys
Basket 019 - " Easter Chicks "
Candy Toys Sun glasses Stuffed chicks
Basket 020 - " Fun for the Kids "
Stuffed bunnies Activity Case with craft supplies Coloring Books Sidewalk chalk Play Doh Lego kits Bunny ears Easter Window Decorations Various types of candy
Basket 021 - " Happy Birthday Basket "
9x13 Cake Pan Funfetti Cake Mix Funfetti Frosting Candles Napkins Forks Plates Table Cover Balloons Mini M&Ms Bunny
Basket 022 - " Monster Jam "
2 tickets to Monster Jam Trucks Candy
Basket 023 - " Hanging Terrarium "
Box of Super Moss, Round hanging Terrarium, air plant, water spritzer, mini house model, terrarium tools. Antique basket
Basket 024 - " Boards and Bites "
Cribbage Board, Ker Plunk, Yahtzee, Murder Mystery, Guess Who, Trouble, Checkers, Chess, Dominoes, Candy Land, What Do You Meme?, Uno, Farkle, Phase 10, Snoopy Playing Cards GameTime Gift Card, Dominos Gift Card, Popcorn, Mini Eggs, Jelly Beans, Twizzlers, Peeps, Hershey's Bunnies, M&Ms, Cadbury Eggs, Krabby Patties, Crackers, Pepperoni Stick, Spray Cheese, Nerds, Pringles, Chex Mix
Basket 025 - " Crumbl Cookie "
Dove Crumbl Cookie scented bath items $25 gift card to Crumbl Cookies Candy/treats
Basket 026 - " Welcome to Spring "
Candle, plates, towels, sign, yard sign
Basket 027 - " Easter with my PEEPS "
PEEPS to eat PEEPS to color PEEPS to stick PEEPS, PEEPS, and more PEEPS
Basket 028 - " MEOW-ster Basket "
cat bed cat treats cat toys cat tunnel
Basket 029 - " Wine & Dine for Two "
2 wine glasses 1 Stella Rosa peach wine 1 Stella Rosa berry wine 1 pack blueberry Lindt truffles chocolate 1 pack Neapolitan Lindt truffles chocolate 1 wine stopper 1 Rao Fusilli 1 Rao Penne 1 Rao bacon sauce 1 Rao Vodka sauce
Basket 030 - " Tye Dye Party "
1 Tie dye kit 2 white baseball caps 1 size small white t-shirt 1 size medium white t-shirt 1 size large white t-shirt 1 size xlarge white t-shirt 1 3pack totes 1 pack fine tip fabric marker
Basket 031 - " Girl's Toy Basket "
Stuffed bunny Misc Toys
Basket 032 - " Boys Toy Basket "
Stuffed bunny Misc toys
Basket 033 - " April Showers "
Girls size 4 rain boots Girls pink rain hat Yellow girls umbrella Two wand bubbles Girl hair accessories Miscellaneous candy Girls spill proof sippy cup
Basket 034 - " Spring Time Travel "
Hustler Shoulder Bag, Essential Compact Wallet, Reversible Bucket Hat, Zerogrand Baselayer Liner (3pk)
Basket 035 - " Basket of Joy "
Ron Del Barrilito rum hat Jameson Orange Elijah Craig cups Wicker basket and stand
Basket 036 - " Dear Reader "
Mystery Books (for adults) Tumbler Fleece Throw Socks Stickers Book Journal Bookarks
Basket 037 - " Coffee Basket "
Different mixes of coffee, coffee mugs, coffee canister, coffee sign, flavored syrups for coffee, coffee stirrers, Easter towel and Easter candy
Basket 038 - " Wendy's "
Wendy's items Frosty plush Water bottle Lip balm (chocolate and vanilla frosty flavored) Tumbler Fries and Frosty headband Wendy's pen Stress basketball and football Sunglasses Stylus Temporary Tattoos Wendy's Meal Cards
Basket 039 - " Girls Summer Fun "
In Memory of Kim & John Radigan Bike and summer stuff for girls
Basket 040 - " A Bluey Adventure "
Bluey and Bingo stuffed animal Stuffed bunny 2 pez candy dispensers w/ candy 2 coloring books Colored pencils Crayons Crabby patty candy Plastic Easter eggs 3 Play Doh 2 Hot Wheels 1 Frisbee
Basket 041 - " Missing Puzzle Piece "
"The Worlds Most Difficult Jigsaw Puzzle" "The Worlds Smallest Jigsaw Puzzle" Millennium Puzzle: 1900-'40s Heat Transfer vinyl Melting Bead Kit Baby Bunny doll Nature's Beauty Coloring Book Wrist Exercise Ball Easter Candy
Basket 042 - " Baking Bounty "
Whisk Bakers Twine Popover Pan Bread Whisk Bread lame Bench scraper Bannetone bakset "Happiness is Homemade" sign Cupcake Cookbook Easter Candy Tea
Basket 043 - " Pasta Party Prep "
Wine bottle and glass carrier Wine tasting glasses and tray Winemakers Kitchen Cocoa Steak Rub Pasta Drying Rack Ravioi Press "Welcome" sign "Tequila Mockingbird" cocktail recipe book Edible glitter Tea
Basket 044 - " Spirited Decadence "
1942 Don Julio Tequila, Easter Chocolate
Basket 045 - " Easter Jams & Sauces"
Stonewall Jams and Sauces
Basket 046 - " Easy Peasy Lemon Squeezy "
Soaps, candles, body scrub, lotion
Basket 047 - " Ride Into Summer "
Motorcycle cleaning and polishing stuff Snacks, gum Sunglasses Wash bucket Tin wall hanging $100 Harley gift card
Basket 048 - " Hoppy Fun Basket "
Stuffed Bunny, candy, carrot wand bubbles, bunny ear headband, stuffed Easter eggs, finger puppets, peeps
Basket 049 - " Keep It Clean "
Armor All Protectant, Armor All Wheel and Tire Cleaner, Streak Free Glass Cleaner, Gunk Getter, Sunshade for Front Window, Wash Mitt, Gray Pail, Air Freshener, Beer Nuts, Mountain Trail Mix, Easter Egg Cookie, Egg Wand Candy
Basket 050 - " Mac Tools Swag "
Hat Gloves Beef Jerky Pliers Set
Basket 051 - " Bunny's Humidor "
5 Cigars Pint Glass Mug Cigar cutter Cigar rest Lighter Ash tray
Basket 052 - " Year Round Fun "
"Valentine’s day socks Press on Nails Light up Tumbler Melting Bead Ornament Kit Ice Cream Scooping Tray Vampire Teeth Candy Mold 3D Halloween House Craft Kit Unicorn Princess Costume Craft Kit Superhero Costume Craft Kit “Magical Cat Lady” Tumbler Artificial Play Snow Christmas Tree Skirt Decoration Kit Santa Craft Kit Hello Kitty Hat and Gloves Easter Candy"
Basket 053 - " Think Spring "
Solar Lantern, gardening gloves, garden tool set, kneeling pad, garden stone, 2 bags of soil, 2 decorative garden globes

