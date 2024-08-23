The Ricketts Family 50/50 Raffle

One raffle ticket
$2
Includes one chance to win our raffle.
5 raffle tickets bundle
$10
This includes 5 tickets
Includes 5 chances of winning our raffle.
10 raffle tickets bundle
$20
Includes 10 chances of winning our raffle.
Add a donation for Ricketts Family Foundation Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!