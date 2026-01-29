EBI + 5 Star Summer Camp Series 2026

Hosted by
Norfolk, VA 23502, USA
This FULL DAY Camp runs from Monday, July 6 to Thursday July 9 from 9am to 3pm. Morning drop-off can begin at 830am and afternoon pickup must be completed by 330pm. Thursday's Award Ceremony will begin at 2pm. Lunch options available for the week for one rate of $40.
Lunches include:
- Monday: Domino's Pizza, Chips, Water
- Tuesday: Nuggets or Burger, Chips, Water
- Wednesday: Papa John's Pizza, Chips, Water
- Thursday: Nuggets or Burger, Chips, Water
This FULL DAY Camp runs from Monday, July 20 to Thursday July 23 from 9am to 3pm. Morning drop-off can begin at 830am and afternoon pickup must be completed by 330pm. Thursday's Award Ceremony will begin at 2pm. Lunch options available for the week for one rate of $40.
This FULL DAY Camp runs from Monday, Aug 3 to Thursday Aug 6 from 9am to 3pm. Morning drop-off can begin at 830am and afternoon pickup must be completed by 330pm. Thursday's Award Ceremony will begin at 2pm. Lunch options available for the week for one rate of $40.
