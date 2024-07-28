Fallen Bikers and Ryders Foundation's Present : The HD Motorcycle and Helmet raffle 2024

2024 Road Glide Harley Davidson some important Detail about the bike.
Milwaukee-Eight® 117
BORE
FRONT FORK
49mm Dual Bending Valve
REAR SHOCKS
3 in. Dual Outboard Emulsion with Preload Adjustability
WHEELS, FRONT TYPE 9
Cast aluminum
WHEELS, REAR TYPE 9
Cast aluminum
BRAKES, CALIPER TYPE
1.3 in., 4-piston fixed dual axially mounted front, and single axially mounted rear 4.075 in.
STROKE
4.5 in.
DISPLACEMENT
117 cu in
COMPRESSION RATIO
10.3:1
FUEL SYSTEM 3
Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI)
ENGINE TORQUE TESTING METHOD
J1349
ENGINE TORQUE 2
130 ft-lb
ENGINE TORQUE (RPM)
3250
HORSEPOWER
105 HP / 78 kW @ 4600 rpm
LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.)
32
LEAN ANGLE, LEFT (DEG.)
32PRIMARY DRIVE
Chain, 34/46 ratio
GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST
9.593
GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND
6.65
GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD
4.938
GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH
4
GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH
3.407
