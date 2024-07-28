Fallen Bikers and Ryders Foundation's Present : The HD Motorcycle and Helmet raffle 2024

2024 Harley Davidson Road Glide and Hamlet
$25
2024 Road Glide Harley Davidson some important Detail about the bike. Milwaukee-Eight® 117 BORE FRONT FORK 49mm Dual Bending Valve REAR SHOCKS 3 in. Dual Outboard Emulsion with Preload Adjustability WHEELS, FRONT TYPE 9 Cast aluminum WHEELS, REAR TYPE 9 Cast aluminum BRAKES, CALIPER TYPE 1.3 in., 4-piston fixed dual axially mounted front, and single axially mounted rear 4.075 in. STROKE 4.5 in. DISPLACEMENT 117 cu in COMPRESSION RATIO 10.3:1 FUEL SYSTEM 3 Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) ENGINE TORQUE TESTING METHOD J1349 ENGINE TORQUE 2 130 ft-lb ENGINE TORQUE (RPM) 3250 HORSEPOWER 105 HP / 78 kW @ 4600 rpm LEAN ANGLE, RIGHT (DEG.) 32 LEAN ANGLE, LEFT (DEG.) 32PRIMARY DRIVE Chain, 34/46 ratio GEAR RATIOS (OVERALL) 1ST 9.593 GEAR RATIOS (OVERALL) 2ND 6.65 GEAR RATIOS (OVERALL) 3RD 4.938 GEAR RATIOS (OVERALL) 4TH 4 GEAR RATIOS (OVERALL) 5TH 3.407

