Ecole de la Prière's shop

À travers des enseignements bibliques solides et des applications pratiques, L’autel de la Prière montre comment la puissance transformante de la prière non seulement protège contre les forces du mal, mais ouvre aussi la voie à une vie victorieuse et alignée sur les desseins de Dieu. Ce que vous découvrirez dans ce livre : • Une définition biblique et spirituelle de l’autel et de son rôle dans la prière. • La puissance de la consécration personnelle sur l’autel de la prière. • Des clés pratiques pour établir un autel de prière personnel et familial. • Les mystères des autels de l’Éternel et leur impact dans la vie chrétienne. • Des témoignages bouleversants de vies transformées par la prière persévérante. Chaque chapitre est conçu pour encourager et équiper les lecteurs à bâtir un autel permanent où des victoires spirituelles et des bénédictions abondantes peuvent être expérimentées. Que vous soyez un chrétien expérimenté ou un nouveau converti, ce livre vous inspirera à persévérer dans la prière, à approfondir votre consécration et à vivre une intimité plus profonde avec Dieu. Charlot Charlotin Senat | Auteur Jean A. Rosier | Co-Auteur Versions: Anglaise et francaise

