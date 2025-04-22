Ecole de la Prière's shop

À travers des enseignements bibliques solides et des applications pratiques, L’autel de la Prière montre comment la puissance transformante de la prière non seulement protège contre les forces du mal, mais ouvre aussi la voie à une vie victorieuse et alignée sur les desseins de Dieu.
Ce que vous découvrirez dans ce livre :
• Une définition biblique et spirituelle de l’autel et de son rôle dans la prière.
• La puissance de la consécration personnelle sur l’autel de la prière.
• Des clés pratiques pour établir un autel de prière personnel et familial.
• Les mystères des autels de l’Éternel et leur impact dans la vie chrétienne.
• Des témoignages bouleversants de vies transformées par la prière persévérante.
Chaque chapitre est conçu pour encourager et équiper les lecteurs à bâtir un autel permanent où des victoires spirituelles et des bénédictions abondantes peuvent être expérimentées. Que vous soyez un chrétien expérimenté ou un nouveau converti, ce livre vous inspirera à persévérer dans la prière, à approfondir votre consécration et à vivre une intimité plus profonde avec Dieu.
Charlot Charlotin Senat | Auteur
Jean A. Rosier | Co-Auteur
Versions: Anglaise et francaise
À travers des enseignements bibliques solides et des applications pratiques, L’autel de la Prière montre comment la puissance transformante de la prière non seulement protège contre les forces du mal, mais ouvre aussi la voie à une vie victorieuse et alignée sur les desseins de Dieu.
Ce que vous découvrirez dans ce livre :
• Une définition biblique et spirituelle de l’autel et de son rôle dans la prière.
• La puissance de la consécration personnelle sur l’autel de la prière.
• Des clés pratiques pour établir un autel de prière personnel et familial.
• Les mystères des autels de l’Éternel et leur impact dans la vie chrétienne.
• Des témoignages bouleversants de vies transformées par la prière persévérante.
Chaque chapitre est conçu pour encourager et équiper les lecteurs à bâtir un autel permanent où des victoires spirituelles et des bénédictions abondantes peuvent être expérimentées. Que vous soyez un chrétien expérimenté ou un nouveau converti, ce livre vous inspirera à persévérer dans la prière, à approfondir votre consécration et à vivre une intimité plus profonde avec Dieu.
Charlot Charlotin Senat | Auteur
Jean A. Rosier | Co-Auteur
Versions: Anglaise et francaise
La Puissance de la Prière
$19.99
Charlot Charlotin Senat | Auteur
La prière est une arme spirituelle puissante, souvent incomprise, mais toujours efficace pour celui qui croit. Elle est notre lien direct avec Dieu et notre défense contre les mensonges de l’ennemi. Comme le dit Jacques 5:17, la prière fervente d’un juste a une grande efficacité. Ce n’est pas une simple routine, mais un acte de foi profond qui peut changer des vies, faire tomber des murailles, ouvrir des portes fermées, et transformer l’impossible en possible. Même lorsque Dieu semble silencieux, Il travaille. Plus l’attente est longue, plus la réponse sera merveilleuse. Ne doutez jamais : Dieu entend et répond au moment parfait.
Charlot Charlotin Senat | Auteur
La prière est une arme spirituelle puissante, souvent incomprise, mais toujours efficace pour celui qui croit. Elle est notre lien direct avec Dieu et notre défense contre les mensonges de l’ennemi. Comme le dit Jacques 5:17, la prière fervente d’un juste a une grande efficacité. Ce n’est pas une simple routine, mais un acte de foi profond qui peut changer des vies, faire tomber des murailles, ouvrir des portes fermées, et transformer l’impossible en possible. Même lorsque Dieu semble silencieux, Il travaille. Plus l’attente est longue, plus la réponse sera merveilleuse. Ne doutez jamais : Dieu entend et répond au moment parfait.