May 2025 Pizza Slices

5/2- Cheese Slice item
5/2- Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza for Friday 5/2
5/2 - Pepperoni Slice item
5/2 - Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday 5/2
5/9- Cheese Slice item
5/9- Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza for Friday 5/9
5/9 - Pepperoni Slice item
5/9 - Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza Friday 5/9
5/16- Cheese Slice item
5/16- Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza Friday 5/16
5/16- Pepperoni Slice item
5/16- Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday 5/16
5/23- Cheese Slice item
5/23- Cheese Slice
$2.50
0ne (1) slice of cheese pizza Friday 5/23
5/23- Pepperoni Slice item
5/23- Pepperoni Slice
$2.50
0ne (1) slice of pepperoni pizza for Friday 5/23
Add a donation for Camen Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!