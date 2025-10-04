EDUCATOR ACADEMY: Transforming Classroom Instruction Series

IN PERSON: First of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:
10/28/2025
Critical Thinking Workshop Series: Phase 1 Foundation Building; Part 1: Mindset - 4 sessions 8am-3pm
10/29/2025
Empowering Educators Series: Phase 1 Collaborative Planning in PLC, Mentoring At-Risk students, and Fundamentals of Effective Lesson Planning - 4 sessions 8am-3pm
ONLINE: December 2025 Follow Up (Date TBD):
Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding October 28 and 29, 2025 in person session
Second of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:
1/26/2026
Critical Thinking Workshop Series: Phase 2 Skill Development; Part 1: Collaborative Learning & Assessment - 4 sessions 8am-3pm
1/27/2026
Empowering Educators Series: Phase 2 Collaborative Planning in PLC, Mentoring At-Risk students, and Fundamentals of Effective Lesson Planning - 4 sessions 8am-3pm
ONLINE: March 2026 Follow Up (Date TBD):
Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding January 26 and 27, 2025 in person session
Third of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:
4/14/2026
Critical Thinking Workshop Series: Phase 3 Culture Transformation; Part 1: Student Agency & Application - 4 sessions 8am-3pm
4/15/2026
Empowering Educators Series: Phase 3 Collaborative Planning in PLC, Mentoring At-Risk students, and Fundamentals of Effective Lesson Planning - 4 sessions 8am-3pm
ONLINE: May 2026 Follow Up (Date TBD):
Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding April 14 and 15, 2025 in person session
Fourth of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:
6/19/2026
Critical Thinking Workshop Series: Phase 4 Culture Transformation; Part 1: School Culture, Evaluation & Future Planning - 4 sessions 8am-3pm
6/22/2026
Empowering Educators Series: Phase 4 Collaborative Planning; Part 1: Year-End Sharing of the Data-Informed Assessment Design in PLC - 4 sessions 8am-3pm
ONLINE: July 2026 Follow Up (Date TBD):
Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding June 19 and 22, 2025 in person session
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing