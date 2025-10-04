EDUCATOR ACADEMY: Transforming Classroom Instruction Series

PART I of IV : Itz'at STEAM Academy-Oct 28-29, 2025
$1,300

IN PERSON: First of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:


10/28/2025

Critical Thinking Workshop Series: Phase 1 Foundation Building; Part 1: Mindset - 4 sessions 8am-3pm


10/29/2025

Empowering Educators Series: Phase 1 Collaborative Planning in PLC, Mentoring At-Risk students, and Fundamentals of Effective Lesson Planning - 4 sessions 8am-3pm

PART I OF IV: ONLINE follow up from October PD
$150

ONLINE: December 2025 Follow Up (Date TBD):


Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding October 28 and 29, 2025 in person session

PART II of IV : Itz'at STEAM Academy-Jan 26-27, 2026
$1,300

Second of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:


1/26/2026

Critical Thinking Workshop Series: Phase 2 Skill Development; Part 1: Collaborative Learning & Assessment - 4 sessions 8am-3pm


1/27/2026

Empowering Educators Series: Phase 2 Collaborative Planning in PLC, Mentoring At-Risk students, and Fundamentals of Effective Lesson Planning - 4 sessions 8am-3pm

PART II OF IV: ONLINE follow up from the January PD
$150

ONLINE: March 2026 Follow Up (Date TBD):


Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding January 26 and 27, 2025 in person session

PART III of IV : Itz'at STEAM Academy - April 14-15, 2026
$1,300

Third of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:


4/14/2026

Critical Thinking Workshop Series: Phase 3 Culture Transformation; Part 1: Student Agency & Application - 4 sessions 8am-3pm


4/15/2026

Empowering Educators Series: Phase 3 Collaborative Planning in PLC, Mentoring At-Risk students, and Fundamentals of Effective Lesson Planning - 4 sessions 8am-3pm

PART III OF IV: ONLINE follow up from the April PD
$150

ONLINE: May 2026 Follow Up (Date TBD):


Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding April 14 and 15, 2025 in person session

PART IV of IV : Itz'at STEAM Academy-Jun 19 22, 2026
$1,300

Fourth of four 2-day, 7-hour, full-day, in person, professional development training sessions for classroom instructors:


6/19/2026

Critical Thinking Workshop Series: Phase 4 Culture Transformation; Part 1: School Culture, Evaluation & Future Planning - 4 sessions 8am-3pm


6/22/2026

Empowering Educators Series: Phase 4 Collaborative Planning; Part 1: Year-End Sharing of the Data-Informed Assessment Design in PLC - 4 sessions 8am-3pm

PART IV OF IV: ONLINE follow up from the June PD
$150

ONLINE: July 2026 Follow Up (Date TBD):


Professional development trainers meet with all teachers online to review progress & answer questions regarding June 19 and 22, 2025 in person session

