Community for Aging Resources & Education Association
CARE Monthly Meetings 2025
5330 E 31st St
Tulsa, OK 74135
Member and 1st Time Guests
free
This ticket is for members (up to 2 paid members) and 1st time guests.
This ticket is for members (up to 2 paid members) and 1st time guests.
seeMoreDetailsMobile
add
Guest Lunch
$10
A guest may join us one time for free. After the 1st visit, guest lunches are $10.
A guest may join us one time for free. After the 1st visit, guest lunches are $10.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout