Rally Against Cancer - 2024 Summer Smash

4271 White Eagle Dr

Naperville, IL 60563, USA

Summer Smash Admission (30 and Under)
$60
groupTicketCaption
*ONE PURCHASE PER TEAM* *ONE WHITE EAGLE HOMEOWNERS/GOLF CLUB MEMBER PER TEAM REQUIRED* Includes: Doubles Tournament Entry (4 Guaranteed Matches), Complementary Catering, 6 Raffle Tickets, Goodies and more!
Summer Smash Admission (30+ Division)
$60
groupTicketCaption
*ONE PURCHASE PER TEAM* *BOTH PLAYERS MUST BE WHITE EAGLE HOMEOWNERS OR GOLF CLUB MEMBERS* Includes: Doubles Tournament Entry (4 Guaranteed Matches), 6 Raffle Tickets, Goodies and more!
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing