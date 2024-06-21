Building Rental

8400 N Bryant Rd

Guthrie, OK 73044, USA

Starting Rate
$20

rate.xLeft

Staring Rate: $20 per person, per day–for the first 10 individuals.
Tier 2
$10

rate.xLeft

Tier 2: $10 per person, per day – for the next 30 individuals (persons 11–30).
Tier 3
$5

rate.xLeft

Tier 3: $5 per person, per day – for the next 30 individuals (persons 31–60).
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing