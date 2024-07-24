Annual Membership Dues

Annual Membership Dues
$400

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Annual membership dues.
Discounted Annual Membership for family members
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Discounted for family members of Rotarians.
Discounted Annual Memberhip for Young Professional
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

common:zeffyTipDisclaimerTicketing