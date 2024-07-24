Tampa Westchase Rotary Club
Annual Membership Dues
Annual Membership Dues
$400
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Annual membership dues.
Annual membership dues.
seeMoreDetailsMobile
select
Discounted Annual Membership for family members
$200
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Discounted for family members of Rotarians.
Discounted for family members of Rotarians.
seeMoreDetailsMobile
select
Discounted Annual Memberhip for Young Professional
$200
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
select
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout