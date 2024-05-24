New Membership

New Membership - Individual Person
$122.75

Individual membership of $110 plus $12.75 New Member Processing Fee. Future annual dues are $110.

New Membership - Indiv + Spouse
$195.50

Couple membership of $170 plus $12.75 New Member Processing Fee per person ($25.50 total). Future annual dues for a couple are $170.

Adding Spouse - I'm already a member
$72.75

Use this option if you are already a Serra Club member and you are adding your spouse as a new member. Price includes $60 for spouse plus $12.75 for New Member Processing Fee.

New Membership - Indiv Under 35 Years Old
$72.75

Individual membership for person under age 35 of $60 plus $12.75 New Member Processing Fee. Future annual dues are $60 through age 35.

