New Membership

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Individual membership of $110 plus $12.75 New Member Processing Fee. Future annual dues are $110.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Couple membership of $170 plus $12.75 New Member Processing Fee per person ($25.50 total). Future annual dues for a couple are $170.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Use this option if you are already a Serra Club member and you are adding your spouse as a new member. Price includes $60 for spouse plus $12.75 for New Member Processing Fee.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Individual membership for person under age 35 of $60 plus $12.75 New Member Processing Fee. Future annual dues are $60 through age 35.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing