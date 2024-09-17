GGAA Horse Ranch 11/9/24 Bingo Night!

601 Claymont Dr

Ballwin, MO 63011

Bingo! 18 and older
$30
$30 Ticket 10 games x 9 boards per game Free Dauber! Three Raffle Basket Tickets
14-18 Year Old
$20
$20 Ticket 10 games x 6 boards per game Free Dauber Three Free Raffle Basket Tickets
COVERALL $5 a sheet
$5
Raffle Ticket
$1
Raffle Ticket 6 for $5
$5
Raffle Ticket Arm Length for $20
$20
Three Games extra sheet
$5
6 games extra sheet
$10
