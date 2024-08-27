eventClosed

Missouri GO WYLD 2024 Online Auction

Kershaw Knife #1 - Leek (Copper)]
$50

Assisted open with reversible pocket clip - 3" blade, total length of 7". Designed by knife maker Ken Onion - the Leek features a genuine copper handle that will patina over time to give it a unique look. Made in USA. MSRP $185
onX Hunt Premium Membership #1
$10

Includes a one-year premium membership to onX Hunt. Get land ownership information, 3D, topo, hybrid and offline maps, see wind predictions and customize waypoints. Works with iPhone, Android and on your desktop. MSRP - $34.99
Hand-Forged Knife by Serendipity Forge item
Hand-Forged Knife by Serendipity Forge
$40

Hand-forged knife created by artisan Robert Wood of Serendipity Forge in North Carolina. Made with xx steel with a handcrafted wood handle and custom-made leather sheath. The blade measures xx" with a total knife length of xx". MSRP - $140
Girls With Guns Carbine Pants - Size XL item
Girls With Guns Carbine Pants - Size XL
$30

FEATURES: *2021 NRA Golden Bullseye Award Winner *Durable Water Repellent Finish *Articulated Fit *Four-Way Stretch *Zippered Pockets *Asymmetrical Design Lines *Adjustable Pull Tab Waistband *Adjustable Snap Button Inseam from 28″ to 35″ *Semi-Fitted Size XL - MSRP $90
Luxury Boudoir Photoshoot item
Luxury Boudoir Photoshoot
$150

Indulge in a luxury boudoir photoshoot at XOXO Alice, including professional hair and makeup and access to a size inclusive wardrobe. Photographer Alecia Hoyt is the company owner and supporter of Go WYLD’s mission. Your photoshoot will last approximately 2 hours and take place at the Benton Park studio in St. Louis. They will spend enough time in your photoshoot to produce a gorgeous set of images for you to pick your favorites from. After your photoshoot, you will meet over zoom to view images and purchase your favorites. All sessions are customized for each individual client, and the studio is a safe, judgment free environment. This auction item includes the photoshoot itself. Image digital collections (starting at $990) and albums (starting at $1900) are available for purchase. Value: $500 Check out the website with more information here ~ www.xoxoalice.com And join our social media group for support, fun memes, and to hang out with some like minded women! https://www.facebook.com/groups/youarebeautifulxoxoalice
Champion Tri-Stance Shooting Rest item
Champion Tri-Stance Shooting Rest
$25

Shoot true and get maximum stability with the Champion® Tri-Stance Rest. Featuring durable cast aluminum and steel construction, this quality three-legged rifle rest gives shooters 2.25 inches of rapid elevation adjustment in a solid, ergonomic configuration. It comes with a quality, polymer-filled rear shooting bag for unwavering accuracy. *Three-legged rifle rest gives shooters 2.25 inches elevation adjustment *Ergonomic, rapid-adjust elevation wheel *Includes polymer-filled rear shooting bag MSRP - $99.99
Kershaw Knife #1 item
Kershaw Knife #1
$10

Kershaw Achieve assisted opening frame lock folding knife - 2.75" stainless steel blade, 6.5" total length with bead blast stainless handle and extended tang. Includes lanyard hole and pocket clip. MSRP - $50
TruWild Wellness Bundle item
TruWild Wellness Bundle
$25

The TruWild Wellness Bundle is stacked with three all-natural products that will elevate your mood, improve your gut function and boost your immune system! Includes: ORGANIC WILD GREENS SUPERFOOD for energy, micronutrients, healthy gut bacteria and weight management PROTECT+ with vitamin C, magnesium and zinc for wellness and defense against free radicals ADAPTOGENS with maca, ashwagandha and cordyceps for cognitive support and lasting energy to power through your day. We at TRUWILD know that creating products from the wild requires a commitment to the wild. Our all-natural products are produced using eco-friendly manufacturing processes and third-party testing to guarantee the highest quality. Not only are we dedicated to our customers, but we also respect our playground. That’s why TRUWILD products are proudly packed in the United States in a local cGMP facility in sunny Southern California. MSRP: $81
511 TacLite Pro Ripstop Pants item
511 TacLite Pro Ripstop Pants
$20

511 brand TacLite ripstop pants feature: *Regular Fit *Lightweight, durable Taclite® fabric with DWR finish *Gusseted construction for flexibility & strength *Extra pockets sized for tactical use *Action waistband *8 pockets, including strap & slash seat pockets *Double-reinforced seat & knees (kneepad ready) *Bartacking at major seams & stress points *Hip-mounted D-ring *Triple-stitching *YKK® zippers & Prym® snaps *65% polyester/ 35% cotton Taclite® ripstop, 6.2-oz., DWR finish Size 12 - MSRP $58
Rewilding Wellness Workshop item
Rewilding Wellness Workshop
$50

Remember who you have not yet become. We each innately carry potent medicine from ancestors past who once wove Earth’s wisdom into healing tapestries. Modern times have uprooted us from these essential connections . . . with dire consequences. Tamed by social conditioning and expectations, our inner fires have extinguished, leading to insufferable physical, psychological and spiritual illness. It’s time to rewild! What you have forgotten, I am here to help you remember. The true pathway to optimal health is a return to our natural, joyful and generative state of being. As we free ourselves from domestication and reconnect with our innate wisdom and rhythms, our curiosity, passion, and vitality instinctively revive. Self-healing not only becomes possible, but inevitable. Rewilding is the essence of freedom! Come and gather with like-minded others in a sacred community of support and belonging. You will be gently guided to access your own inner medicine and live with an authentic sense of wild abandon. MSRP: $250
Cabela's OutfitHER Upland Hunting Vest item
Cabela's OutfitHER Upland Hunting Vest
$20

Cabela's OutfitHER upland hunting vest size large - features blaze orange shoulder padding, multiple zip/flap pockets for ammo and supplies, shell holders and a large blood-proof rear pocket for your birds. MSRP $70
Cabela's OutfitHER Upland Hunting Pants item
Cabela's OutfitHER Upland Hunting Pants
$20

Cabela's OutfitHER upland hunting pants size large - features 100% cotton canvas with 320-denier nylon plain-weave panels that resist brambles and thickets. Welt side pockets, back pockets with flaps, belt loops and a YKK front zipper with a brass-button. Inseam is 32". MSRP $60
Bushnell x-24x50mm MatchPro Riflescope item
Bushnell x-24x50mm MatchPro Riflescope
$100

*First Focal Plane - Reticle holdovers are always accurate no matter what magnification you're on. *Parallax goes down to 10 yards - Engage even the closest targets match directors throw at you. *10-MIL Turrets - Simple base-10 system for fast counting and dialing on the firing line. *18 MIL travel windage & elevation - Allows for a 25-yard zero with a 30MOA base on most rifles while leaving enough working travel to be successful with match ammo. *Tool-less Turret Reset - Fast & easy reset without needing to remember tools. *Deploy MIL etched glass dot reticle with elevation & windage holds - Holdover up to 15 MIL elevation, 10 MIL windage *Large, locking turrets with tactile, positive clicks - Confidence-inspiring turrets won't move under harsh stages, bumps, or scrapes. No guessing what setting you're on. Reliable, repeatable tracking - 1/10th of a MIL means just that – No more, no less. *Precision ground glass - Fully multi-coated and featuring our Ultrawideband Coating for increased light transmission, color, and contrast while also reducing unwanted flaring. EXO Barrier - Keeps dust, water, and fog off the glass to give you a competitive edge. *Illumination Option - Illumination for matches where it might be required in low light. *Rugged Construction - A centerfire scope, it's recoil rated to the same levels as Forge & Elite Tactical XRS II. *The best NRL22 Base Class riflescope - Perfect for NRL22 Base class at its price. MSRP $400
Gun Dog Supply Gift Certificate #1 item
Gun Dog Supply Gift Certificate #1
$10

Get anything and everything you need for your hunting hound! Includes one gift certificate good for any purchase at gundogsupply.com. Limited to one certificate per purchase please.
Private Wine Tasting item
Private Wine Tasting
$100

Enjoy a private wine class for up to 20 people! Learn about the land, famed appellations and grape varietals that make each region so unforgettable. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. One of our wine experts will present and discuss each delicious wine during your two-hour class. Total Wine & More will provide all necessary stemware and educational handouts for tasting notes. MSRP - $600
Private Firearms Training Class item
Private Firearms Training Class
$25

Includes a one-hour private firearms training session. Receive personalized instruction from our certified firearms instructor/owner. Includes use of a .22LR handgun, ammunition and target. Class will be held in Olathe, KS. MSRP $112
Trekalla Camp Shorts item
Trekalla Camp Shorts
$10

Wear alone snuggled up around the campfire, or under some hiking pants on the trail- these 4" inseam camp shorts are our favorite way to keep your tush warmer when your legs want to be free. Made from our favorite fleece backed recycled poly fabric, these are super soft against the skin but also pulls moisture away for ultimate performance. Front side pockets are phone friendly! **Shorts will be sent directly to the winning bidder from TrekAlla** In a world where our actions speak volumes about our values, trekALLa stands at the forefront of conscious outdoor apparel. We believe that every adventure should leave a positive impact on the planet we love to explore, which is why sustainability is woven into the very fabric of our brand. From sourcing eco-friendly materials to reducing our carbon footprint, we're dedicated to treading lightly on the planet we all call home. But our journey doesn't end there. At trekALLa, we embrace diversity in every sense of the word. We recognize that the great outdoors belong to everyone, regardless of shape, size, or background; and they're enjoyed in a variety of ways. That's why our apparel is thoughtfully designed to fit every body from size XS-6X, empowering all women to explore the outdoors however they choose. MSRP $58
Powell Gardens Dogwood Membership item
Powell Gardens Dogwood Membership
$30

Member Benefits Free unlimited general admission, festival admission, and parking for as many as the membership allows (excluding Dark Forest) Reciprocal benefits with approximately 360 gardens and arboretums nationwide* One potted plant during scheduled time and while supplies last Subscription to Garden View magazine A 10% discount on registration for educational workshops, classes, and special events A 10% discount on purchases in The Marketplace at Powell Gardens Special member-only tours, events, and discounts when available. Complimentary optional subscription to Better Homes & Garden Invitations to member-only preview events Access to additional special discounts, sales, events, and more *Visiting members from other participating RAP gardens may only use the RAP benefits during general admission time. RAP benefits may not be used for Powell Gardens festivals, special events, or classes. This membership level includes all Friends of Powell Gardens benefits and admission for two adults plus members’ children and grandchildren under 18 daily during open hours. MSRP $125
Work Sharp Knife & Tool Sharpener item
Work Sharp Knife & Tool Sharpener
$50

Precision and Speed Experience precision and speed with the Ken Onion Edition Knife & Tool Sharpener Mk.2™, designed for edge enthusiasts and knife collectors alike. Specially designed flexible abrasive belts and electronic speed control delivers professional-level sharpening results quickly and consistently. This sharpener ensures precision, incredibly keen edges, and fast results with its premium abrasive belt selection and leather-lined sharpening guides. Sharpen pocket knives, outdoor blades, kitchen knives, scissors, and a wide range of lawn and garden tools like axes, mower blades, and pruners. Developed in partnership with knife-making legend Ken Onion, this sharpener brings the proven technology used by professionals straight to your home or shop. Includes: Ken Onion Edition Knife & Tool Sharpener P120 Extra-Coarse Belt (120 grit) X65 Coarse Abrasive Belt (220 grit) X22 Medium Abrasive Belt (1000 grit) X4 Fine Abrasive Belt (3000 grit) 6000 Extra-Fine Abrasive Belt MSRP: $189.99
Simmons Venture 20-60x80mm Spotting Scope item
Simmons Venture 20-60x80mm Spotting Scope
$50

Simmons Venture 20-60x80 Spotting Scope - Angled - Dawn and dusk are often the most important times on a hunt. Simmons Venture Spotting Scope brings sharp, bright images, especially at those critical times. The fully-multi coated optic transmit maximum light to the eyepiece, which is crucial in those critical low-light conditions. Simmons Venture Spotting Scopes are the complete package, priced for every hunter. A tripod, hard carrying case and soft carrying case are included. Fully-multi coated optics deliver bright images, even in low-light conditions Straight and angled eyepieces fit every viewing scenario Sturdy, tabletop tripod with built-in window mount included for stable viewing Hard plastic case safely stores scope and tripod Soft carrying case protects scope and tripod for easy in-field transport Variety of magnifications and objective lenses fit every need MSRP: $199
Blackhawk Point Man D2 Tactical Knife item
Blackhawk Point Man D2 Tactical Knife
$25

The BLACKHAWK POINT MAN is a high-quality tactical manual opening folding knife that features a sharp D2 tool steel blade, and lightweight G10 handle with 420J stainless steel liners. RAZOR SHARP D2 TOOL STEEL BLADE – D2 Tool Steel is known for its hardness and wear resistance. The drop point blade has a thickness of .145” and a hardness of 55-62 HRC ensuring a lost lasting edge that is easy to sharpen. LIGHTWEIGHT & COMPACT – With an open length of 7-5/8" (3-3/8” blade) and a weight of 3.6 ounces, the POINT MAN is lightweight, easy to handle, and makes a great everyday carry knife. TACTICAL DESIGN - The POINT MAN features an ergonomic G10 handle to provide great grip in the worst conditions. Additional features include tip up carry pocket clip, bronze washers, and manual opening with flipper. MSRP: $99.99
Spooky Tumbler + Shark Coochie Board item
Spooky Tumbler + Shark Coochie Board
$10

“A witch ought never to be frightened in the darkest forest, because she should be sure in her soul the most terrifying thing in the forest was her." Spooky drink tumbler with mini bamboo "Shark Coochie" board - perfect for autumn cocktails and little snackies! Peep the fire and lanterns - THEY GLOW IN THE DARK! 😍 MSRP $35
KC Chiefs Handmade Charcuterie Board item
KC Chiefs Handmade Charcuterie Board
$50

We ❤️ KC! This gorgeous charcuterie board is for the ultimate Kansas City Chiefs fan. Perfect for any room in your house and or next tailgate, this board by 40 Grit KC - makers of functional art. They blend locally sourced wood with food grade epoxy resin to create statement making charcuterie boards, trays, noodle boards (stove top covers) and furniture. Each one is an eye catching piece of art. Size is 10"x20". MSRP $220
Presto 16-Quart Pressure Canner item
Presto 16-Quart Pressure Canner
$40

The easy-to-read gauge automatically registers the complete range of processing pressures. Air vent/cover lock allows pressure to build up only when the cover is closed properly and prevents the cover from opening until pressure is safely reduced. Doubles as a boiling water canner* for preserving fruits, jams, jellies, pickles, and salsas. Constructed of extra-strong aluminum and suitable for use on regular and smooth-top ranges. Includes cooking/canning rack and complete instruction and recipe book. Extended 12-year limited warranty. Mason Jar Capacity: 13 Half-Pints, 10 Pints, 7 Quarts*. *Pints and half-pints only for boiling water method. 16-Quart liquid capacity (15.1 liters) MSRP: $130
GO WYLD 2025 item
GO WYLD 2025
$100

GO WYLD: Go Outdoors Where You Lead Discovery Meet us at camp for an immersive, thoughtfully curated outdoor experience created just for you. With more than 40 skill-building classes to choose from, there is something for everyone! Includes two registrations for next year's GO WYLD women's weekend in either Oklahoma or Missouri. Classes, meals and lodging are all provided! MSRP $500
Tasco Binoculars + Bushnell Bino Harness item
Tasco Binoculars + Bushnell Bino Harness
$20

The full-size Essentials 8X42 roof prism binocular features multi-coated optics for a bright, clear view. The 8x magnification offers a great field of view that's perfect for all-around use such as birding, hiking, travel, or even star gazing. The right side barrel has an adjustable diopter for you to adjust the binoculars perfectly in sync for your eyes. The center focus wheel is fast & smooth for the sharpest imaging. Take it wherever you go thanks to its tough, weather-resistant design. 8x42 Essentials Binoculars; Front & Rear Lens Covers; Neckstrap; Carry Case w/Strap Multi-coated lenses Center focus wheel offers smooth and precise operation Rugged, weather-resistant housing Roof prism design for light weight and easy handling Powerful, affordable optics in a compact size Features mounting points for neck straps or harnesses Right barrel has adjustable diopter for perfect focus adaption to the user Twist-up eye cups for use with or without eyeglasses Tripod adaptable design 8x42 configuration is perfect for birding, travel, and general observation MSRP $50 Lightweight, breathable and fully adjustable binocular harness conveniently allows your binoculars to be within reach at a moment's notice without feeling weighed down. Binocular harness allows binoculars to be secured around the body for quick access while alleviating neck strain. Quick detach clips allow easy and effortless binocular attachment or removal as needed. Effortlessly hold binoculars at an arm's length on torso Easily attach and detach binoculars from harness Comfortable, made of lightweight and breathable material MSRP $24
WHN Gear + Owl Planter item
WHN Gear + Owl Planter
$10

Includes an adorable owl planter with Sansevieria snake plants and a $25 merchandise credit to spend on wildHERness wearables! MSRP: $45
Bushnell AR Optics Chase item
Bushnell AR Optics Chase item
Bushnell AR Optics Chase
$40

The Chase is two sighting systems in one package. At the push of a button, the sight emits a continuous laser, but in a pinch, it also includes a flip-up post for a physical iron sight. The over-the-bore, forward mounting unit is just the ticket for those who need to transition from close range, to medium or long at a moment’s notice. Designed for the most rugged usage, the Bushnell Chase is completely waterproof and features a strong exterior housing. The unit comes in red class-III laser options, fully adjustable for windage and elevation, and features push-button controls for the sighting system. MSRP: $249
Brumate Hopsulator Slim + Barwear Hat item
Brumate Hopsulator Slim + Barwear Hat
$10

The Hopsulator Slim was made for ice-cold sips, until the last drop. It features a tailored fit for all of your favorite slim cans, our patented Push-Lock™ technology so you can easily insert and remove your cans without unscrewing the gasket, our BevGuard™ insulation for keeping your drink ice-cold and our signature non-slip base. Get comfy in our cute Barwear hat, courtesy of Fishwear, while you sip your suds! MSRP: $50
Warby Parker Eyewear item
Warby Parker Eyewear
$50

Starting at $95, including prescription lenses with scratch-resistant, anti-reflective coatings. After choosing your eyeglasses, pick from a variety of prescription types and lens options to meet your vision needs. Each pair of eyeglasses also ships free! Includes three (3) promo cards for $95 each. MSRP: $285
Bushnell AR Optics Rush item
Bushnell AR Optics Rush
$30

The Bushnell AR Optics Rush is a hi-rise mount with built-in laser sight for close quarter environments. The integrated, offset laser saves space on the rifle, and projects a continuous, powerful red beam with one push of a button. It replaces your existing mount, and is compatible with any optic that can be mounted on a picatinny rail. Features: Offset laser Easy battery replacement One-button operation Waterproof MSRP: $249
Cycle 66 Registration - Edmond, OK item
Cycle 66 Registration - Edmond, OK
$10

Cycle 66 is an urban/rural bicycling tour along historic Route 66 and beyond. Beginning and ending in downtown Edmond, Oklahoma - Cycle 66 offers four distinct routes plus an exciting criterium race for all experience levels and raises funds for worthy causes in our community, including the Oklahoma Route 66 Association. This auction is for one paid race entry for the 10, 33 or 66 mile routes, which includes a Cycle 66 t-shirt and swag bag. Race day is Sunday, November 3, 2024. MSRP: $45
onX Hunt Premium Membership #2 item
onX Hunt Premium Membership #2
$10

Includes a one-year premium membership to onX Hunt. Get land ownership information, 3D, topo, hybrid and offline maps, see wind predictions and customize waypoints. Works with iPhone, Android and on your desktop. MSRP - $34.99
Gun Dog Supply Gift Certificate #2 item
Gun Dog Supply Gift Certificate #2
$10

Get anything and everything you need for your hunting hound! Includes one gift certificate good for any purchase at gundogsupply.com. Limited to one certificate per purchase please.
Simmons Venture 8x21mm Binoculars item
Simmons Venture 8x21mm Binoculars
$10

Simmons Venture Compact Binoculars - 8x21 - Hunters can wait hours or even days for an opportunity of a lifetime. Specifically designed for hunters and outdoor enthusiasts, Simmons Venture binoculars will make sure you're ready when the chance presents itself. Fully multi-coated lenses transmit the maximum amount of light, revealing the finest of details even at first and last light when game is most active. Features Fully-multi coated optics deliver bright images, even in low-light conditions Compact, mid-size, full-size options fit in storage compartments of every size Rubber armor housing protects optics while providing superior anti-slip grip Carrying case, neck strap and lens cloth included Fully weather resistant MSRP: $30
Pink Fishwear Combo item
Pink Fishwear Combo
$10

Fun and functional! Stay warm this fall with a hot pink hoodie and look cool with this adorable pink and white cap, both from Fishwear! Size XXL MSRP: $50
Kershaw Knife #2 - Showtime item
Kershaw Knife #2 - Showtime
$20

Kershaw Showtime frame lock folding knife with built-in flipper for assisted opening - 3" stainless steel blade with black oxide steel handle, total length 6.75". Reversible pocket clip for left or right hand carry. MSRP $70
Jewel Planter + WHN Gear item
Jewel Planter + WHN Gear
$10

Includes a pretty little succulent planter and a $25 merchandise credit to spend on wildHERness wearables! MSRP: $40
Life and Death Designs By Julia item
Life and Death Designs By Julia
$50

Gorgeous butterflies are perfectly preserved under glass in this stunning art piece. MSRP: $175
Custom GO WYLD Tumbler item
Custom GO WYLD Tumbler
$10

Can't be at the event of the year or maybe want to relive the best weekend ever? Get yourself a fantastic one-of-a-kind custom GO WYLD tumbler by Traditional Okie! MSRP: $30
Hand-Spun Wool + Pincushion item
Hand-Spun Wool + Pincushion
$20

Hand-spun natural color (undyed) sheep's wool yarn - dark is 58 yds, light is 32 yds. Pincushion is hand sewn from recycled fabric. MRSP: $40
Hand-Woven Basket item
Hand-Woven Basket
$30

Hand-woven Cherokee style double wall basket made by local weaving artist Lynn Michael.
Driftwood Necklace item
Driftwood Necklace
$10

Lake Erie driftwood wrapped with linen thread in a silver-tone chain MSRP: $25
Woodland Decor item
Woodland Decor
$5

Very cutesy. Very mindful. Very demure. Adorable mushroom pillows with owl. MSRP: $30
Happy Home Decor item
Happy Home Decor
$5

Includes cute ceramic and wood fish wind chime and tea towel. MSRP: $15
Body Butter + Bracelets item
Body Butter + Bracelets
$5

Handmade shea body butter with cute breaded swivel jewelry. MSRP: $20
wildHERness Wine Bottles item
wildHERness Wine Bottles
$25

Custom-made wildHERness cabernet saivignon wine bottles by Mano's. MSRP: $100
KC Glasses item
KC Glasses
$10

Set of 4 custom KC glasses made by Ampersand Design Studio. MSRP: $50
Cozy Camping Combo item
Cozy Camping Combo
$50

REI Cool Haul cooler keeps cans cold up to 65 hours and fire-resistant camping blanket. MSRP: $178
Kobalt Toolbox item
Kobalt Toolbox
$25

Mini Kobalt toolbox with assorted tools and $25 Lowe's gift card MSRP: $80
Wiebe Hunter's Choice Knife item
Wiebe Hunter's Choice Knife
$10

Replaceable blade outdoor knife, perfect for cleaning and skinning game. Comes with 10 blades and a carrying case. MSRP: $30
T. Jack's Honey Basket item
T. Jack's Honey Basket
$15

Includes honey, lip balm, candles and wrap.
Elk Print + Calendar item
Elk Print + Calendar
$10

Elk print and 2025 calendar from Quail forever MSRP: $50
Crazy Cap Water Purifier item
Crazy Cap Water Purifier
$10

CrazyCap 2.0 UV Water Purifier & Self Cleaning Stainless Steel Insulated Water Bottle - Turns Any Water Source Into Clean Drinkable Water. Perfect for Hiking Camping Travel and Survival MSRP: $50
Relaxation Kit item
Relaxation Kit
$5

Tattoo brand Reisling wine and bath bombs MSRP: $20
wildHEbeast Fire Kit item
wildHEbeast Fire Kit
$10

Fire starting kit - includes hand- forged steel striker made by Morning Sun Forge, flint, jute twine, char cloth and tin. MSRP: $25
Bushnell Rifle Scope item
Bushnell Rifle Scope
$100

Bushnell 6-24x50mm rifle scope MSRP: $679
Alpen Rangefinder + Headlamp item
Alpen Rangefinder + Headlamp
$50

Crestone laser rangefinder with LED headlamp MSRP: $370

