Egbe Iwa Inc. Tuition 2025-26 Session Okanla (11)

Registration
$100

1-time non-refundable payment
Tuition Option A
$1,350

ONE TIME PAYMENT Must be paid before June 1, 2025 Induction *Registration fee waived/savings $100 *Tuition savings $150
Tuition Option A- 2 Children
$1,325

ONE TIME PAYMENT $1325 per child. Must be paid before June 1, 2025 Induction *Tuition savings $175 per child *One $100 Registration fee for both children *Registration fee savings $100
Tuition Option A- 3 or more children
$1,300

ONE TIME PAYMENT $1300 per child. Must be paid before June 1, 2025 Induction *Tuition savings $200 per child. *One $100 Registration fee for all children. *Registration fee savings $100 per additional child
Tuition Option B
$140

10 MONTH AUTO PAY (June 2025 through March 2026) $1400 total Tuition $140.00 monthly auto deduction *$100 Tuition savings
Tuition Option B- 2 children
$137.50

10 MONTH AUTO PAY (June 2025 through March 2026) $1375 total tuition per child $137.50 monthly auto deduction per child *$125.00 Tuition savings per child.
Tuition Option B- 3 or more children
$135

10 MONTH AUTO PAY (June 2025 through March 2026) $1350 total tuition per child $135.00 monthly auto deduction per child *$150 Tuition savings.
Tuition Option C
$375

$1500 Full Tuition 4 Installments Payment Plan payments due June, Sep, Dec, Mar $375 per installment
Tuition Option C- 2 children
$352.50

$1410 per child Full Tuition 4 Installments Payment Plan $352.50 per installment per child *$90 Tuition savings per child
Tuition Option C- 3 or more children
$345

$1380 per child Full Tuition 4 Installments Payment Plan $345 per installment per child *$120 tuition savings per child
Tuition Option E- Scholarship Balance
$75

10 payments of $75 due the first of June 2025 through March 2026
Tuition Option F- Scholarship Balance
$70

10 payments of $70 due the first of June 2025 through March 2026
Tuition Option G- Scholarship Balance
$50

10 payments of $50 due the first of June 2025 through March 2026
