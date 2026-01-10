El Cajon Valley Gem and Mineral Society Inc

Offered by

El Cajon Valley Gem and Mineral Society Inc

About the memberships

El Cajon Valley Gem and Mineral Society Inc Memberships 2026 (March-Dec)

Single Adult Membership Option
$35

Renews yearly on: January 1

1 Adult Membership - Valid January 1st - December 31st, 2026

Double Adult Membership Option
$45

Renews yearly on: January 1

2 Adult Memberships - Valid January 1st - December 31st, 2026

Single Adult + 1 Child (Under 18) Membership
$45

Renews yearly on: January 1

1 Single Adult membership + 1 Child membership ($35+$10) - Valid January 1st - December 31st, 2026

Double Adult Membership + 2 Children (Under 18) Memberships
$65

Renews yearly on: January 1

2 Adult Memberships + 2 Children Memberships ($45+$20) - Valid January 1st - December 31st, 2026

Add a donation for El Cajon Valley Gem and Mineral Society Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!