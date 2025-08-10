El Paso Women's Bar Association Memberships 2025 -2026

Regular Membership
$50

Voting member. Renews yearly on July 1st

Government/Non-Profit Membership
$40

Voting member. Renews yearly on July 1st.

Associate Membership
free

Nonvoting associate membership for law students, attorneys not practicing and living in El Paso, and non-attorneys in the legal profession such as paralegals, legal assistants, secretaries. Renews yearly on July 1st.

The Kitty Schild Honorary Membership:
free

Retired attorneys. Renews yearly on July 1st.



