El Refugio Inc- LatinoFest 2025

This space is perfect for showcasing and selling your cultural crafts, artisan goods, or specialty products. Vendors must bring their own equipment (tables, chairs, tents, and coverings)..
The participation fee is $45 per 10x10 space, with the option to add an additional 10x10 space for $15. All proceeds directly support El Refugio’s community programs and events.
Este espacio es perfecto para exhibir y vender tus artesanías culturales, productos artesanales o artículos especiales. Los vendedores deben traer su propio equipo (mesas, sillas, carpas y cobertores).
La cuota de participación es de $45 por cada espacio de 10x10, con la opción de añadir un espacio adicional de 10x10 por $15. Todos los fondos recaudados apoyan directamente los programas y eventos comunitarios de El Refugio.
English: Need more room to showcase your products? Add an extra 10x10 space to expand your display and maximize your sales opportunities.
Español: ¿Necesitas más espacio para exhibir tus productos? Agrega un espacio adicional de 10x10 para ampliar tu exhibición y maximizar tus oportunidades de venta.
