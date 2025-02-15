Elk Rapids Cinema Membership

Offered by
About the memberships
Valid for one year
For individuals. Benefits include... -invitation to the Member's Annual Gala.
Valid for one year
For individuals. Benefits include... -$1 off ticket price for member and a guest to all screenings -invitation to the Member's Annual Gala.
Valid for one year
For households of 2 or more. Benefits include... -$1 off ticket price for up to 4 members to all screenings -invitation to the Members Annual Gala.
Valid for one year
For individuals. Benefits include... -$1 off ticket price for member plus one guest for all screenings -$1 off popcorn -2 complimentary tickets to select screenings -invitation to the Members Annual Gala Red Carpet Preview
Valid for one year
For Individuals or Households of 2 or more. Benefits include... -$1 off ticket price for member and guests for all screenings -$1 off popcorn -4 complimentary tickets to select screenings -invitation to the Members Annual Gala Red Carpet Preview
Valid for one year
For Individuals or Households of 2 or more. Benefits include... -2 free tickets to all screenings -free popcorn -4 complimentary tickets to select screenings -invitation to the Members Annual Gala Red Carpet Preview
