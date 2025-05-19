CASA of Jefferson County
Elks Chicken Dinner Benefitting CASA of Jefferson County
1107 Jordan St
Mt Vernon, IL 62864, USA
Adult Ticket
$15
Includes 1 adult buffet
Child Ticket (Dine-in only)
$8
Includes 1 child buffet. (Dine-in Only) (Children age 5 and under are FREE!)
Child Ticket Age 0-5
free
Includes 1 child age 0-5. Dine-In only.
Carry-Out Ticket
$15
All Carry-Out Tickets are $15 regardless of age.
