Ellinwood Community Foundation - EMS Endownment's Silent Auction

209 W 1st St, Ellinwood, KS 67526

Mini Session Gift Certificate item
Mini Session Gift Certificate
$1

This item was generously donated by Hound & Honey Photography. It would be great for family pictures, graduations, engagements, etc. $225 value
5 Day Resort Getaway for in Mexico or the Caribbean
$1,200

Getaway to the golden shores of paradise on an alluring all-inclusive escape to the radiant resorts of Mexico and the Caribbean. Choose from dazzling destinations like the sun-kissed sands of Puerto Plata and the bold brilliance of Puerto Morelos, the tropical splendor of Cozumel and more. Surrender to seaside tranquility as you explore the resort's collection of gorgeous guest experiences tailored to your every desire. Soak in your surroundings on a snorkeling adventure atop the crystalline blue waters of the resort's breathtaking beaches, Indulge in irresistible cocktails and sun-soaked spirits as you relax and and enjoy nightly live entertainment. Then satisfy your culinary cravings with a wide selection of gourmet meals and vibrant variety of refreshing drinks. Experience includes: *5 -night All-Inclusive Resort Stay from the Mexico Caribbean Resort Collection for (2) *All-inclusive Package for (2) includes: *Meals (excludes specialty dining) *Alcoholic beverages excludes top-shelf brands) *Non-Alcoholic Beverages *Water Sports and Adventures *Fitness Center *Nightly Live Entertainment Certain terms and conditions apply. BUY IT NOW FOR $1300
Sony Bravia 3 TV
$1

This item was generously donated by H&B Communications. This 55'' Sony Bravia 3 flat screen TV is sure to be the perfect addition to your family room, garage or man cave. The options are endless!
Sweet Indulgence Gift Basket
$1

Sweet Indulgence Gift Basket was donated by a generous anonymous donor. Satisfy your sweet tooth with this delightful gift basket, overflowing with an irresistible assortment of sugary treats! Perfect for any occasion, this carefully curated collection features: • Gourmet chocolates • Decadent cookies • Sweet popcorn mix Beautifully wrapped and tied with a festive bow, this basket is a crowd-pleaser for dessert lovers of all ages. Bid now to make someone’s day a little sweeter—or treat yourself!
Ellinwood Eagles Season Ticket Passes (2)
$1

Ellinwood Eagles Season Passes generously donated by USD #355. Score big with this set of 2 season passes($310.00 Value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Milwaukee Drill
$1

Take home a top-tier tool with this powerful Milwaukee drill, generously donated by Joiner Construction. Known for its durability and performance, this drill is perfect for tackling projects big and small.
Samuel Adams Boston Brewery Experience
$2,200

Package Details - Jim Koch first brewed Boston Lager in his kitchen in 1984. In a beer landscape full of light lagers, he knew he had something different on his hands with this rich, complex, and balanced family recipe. After coming across an abandoned lot in Jamaica Plain, he settled into what is now the Boston Brewery to start the been revolution. Join us in our Bier Keller as we bring together two age-old pleasures: Beer and cheese. Our Boston Brewery is home to craft research and development and our Bier Keller is no exception. Learn about our barrel-aging process and history, and sample 3 brewery exclusive beers paired with 2 local cheese. To top it off, we send you home with a can of our Barrel Aged Marzen and a special keepsake glass. Available Fridays, Saturdays, and Sundays. Experience Includes: *The Fairmont Copley Plaza 2 Night Stay for (2) *Daily Breakfast for (2) *Samuel Adams Brewery Bier Keller Experience in Boston for (2) *Dinner at Fairmont Copley Oak Long Bar + Kitchen for (2) Certain terms and conditions apply. Buy it now for $2400
Daytime Deadfall Feeder
$1

Attract wildlife like never before with this Daytime Deadfall Feeder, generously donated by P&S Security. Designed with hunters and nature enthusiasts in mind, this high-quality feeder is perfect for ensuring consistent daytime activity.
Ellinwood Eagles Season Ticket Pass
$1

Ellinwood Eagles Season Pass generously donated by USD #355. Score big with this auction prize, 1 season pass ($155 value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Build Your Own Board & Candle Pour Class for 5 people
$1

Create & Indulge: Build Your Own Charcuterie Board & Candle Pouring Class for 5, generously donated by Proper Boards & Picnics and Kansas Earth And Sky Candle Company. Unleash your creativity with a unique experience that combines culinary artistry and candle crafting! This class, perfect for a group of 5 people, offers: • Charcuterie Board Workshop: Learn the art of arranging a stunning charcuterie board with expert guidance. From selecting premium ingredients to creating an Instagram-worthy presentation, you’ll take home a delicious and beautifully styled creation. • Candle Pouring Class: Design and pour your own custom-candle to light up your home and serve as a lasting memory of this one-of-a-kind experience. Enjoy an unforgettable day filled with creativity, fun, and bonding with your friends, family, or colleagues. Perfect for a girls’ night out, team-building, or simply treating yourselves to something special.
Barton Community College Reserved Season Basketball Tickets
$1

Barton Community College Fan Basket: VIP Experience & Swag, generously donated by Barton County Community College. Cheer on the Barton Cougars in style with this ultimate fan package! • 2025 Reserved Seat Passes: Enjoy the action up close at any Barton Community College gym events. • Exclusive Parking Pass: Skip the hassle and park in a prime spot near the event. • Barton Swag: Magnet, travel mug, key chain, etched BCC drinking glass & snacks.
$50 Photography Gift Certificate
$1

Preserve your most cherished memories with this photography gift certificate generously donated by Jaci Lynne Photography. Whether you're looking to celebrate a milestone or update family photos this is the perfect certificate for you.
Napoleon Pro285 TravelQ Portable Grill
$1

Take your grilling game anywhere with the Napoleon PRO 285 TravelQ Portable Grill, generously donated by Eldridge Fencing! Compact & Portable: Perfect for tailgating, camping, picnics, or backyard barbecues. $350.00 Value
Taylor Swift
$175

Calling all Swifties! Relive the magic of Taylor Swift’s iconic eras with this exclusive memorabilia framed 23 x 19" photo, celebrating her unparalleled career and music legacy.
Ellinwood Eagles Season Ticket Passes (2)
$1

Ellinwood Eagles Season Passes generously donated by USD #355. Score big with this set of 2 season passes($310.00 Value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Kansas City Blanket
$1

We have just the blanket for you to snuggle up in and cheer on those Chiefs. Generously donated by Cutting Edge Lawns. This KC tie blanket is sure to make any Chiefs fan cozy and bring home the WIN with this lucky throw blanket.
Wrigley Field Rooftop Experience - Chicago
$2,500

Package details - There's watching a baseball game, and then there's watching a baseball game from Chicago's Wrigley Field Rooftop. This package includes two seats to watch a regular season Chicago Cubs game from the massive rooftop just off center field. On top of that, enjoy the amazing atmosphere of the private box featuring shorter lines for food, beverages and washrooms. Sky-box-style seating with bar height chairs offers plenty of room to stretch back and enjoy the game without the crowds of people around you. Food and beverage are included with this package, and consist of anything from the classic ballpark hot dog to bottled water, beer and wine. Baseball fan or not, this is truly an amazing experience. Note: Valid for the Chicago Cubs regular season games, subject to availability. Excludes Opening Day and may exclude other premium series. Experience Includes: *Fairmont Chicago, Millennium Park 2 Night Stay for (2) *Daily Breakfast for (2) *Tickets to Wrigley Field Rooftop Bleachers with All-Inclusive Food and Beverages for (2) Certain terms and conditions apply. Buy it now for $2700
So God Made A Farmer
$125

Paul Harvey’s Iconic ‘So God Made a Farmer’ Framed Print Celebrate the hardworking spirit of farmers with this beautifully framed piece featuring Paul Harvey’s legendary tribute, “So God Made a Farmer.” • Timeless Tribute: Paul Harvey’s powerful words honor the dedication, resilience, and heart of farmers everywhere. • Elegant Presentation: Professionally framed to complement any home, office, or farm décor. • Inspiration & Pride: A perfect gift or keepsake for anyone with deep roots in farming or a love for rural life. This heartfelt piece is a reminder of the values that keep our communities thriving and is sure to inspire for generations.
Beef Bundle
$1

Beef bundle Generously donated by Cheyenne Angus Farms. Retail value $150.
Shop Local Gift Basket
$1

Celebrate and support your local community with this incredible Shop Local Basket, generously donated by Ellinwood Packing Plant, Inc. , JM Builders, Astra Billing Solutions, Ellinwood Chamber of Commerce, Ellinwood Post Office, and RMACs. • Valued at $400: Packed with gift cards, and surprises from local businesses that showcase the best of Ellinwood. • Perfect for Any Occasion: Treat yourself or a loved one to high-quality items while supporting your local economy. • A Community Collaboration: This basket highlights the generosity and pride of the businesses that make Ellinwood special.
Patrick Mahomes & Travis Kelce
$175

Calling all Kansas City Chiefs FANS!! This beautiful 23"x19" framed memorabilia piece of Travis Kelce & Patrick Mahomes. These two players have combined to win 3 Super Bowls for the Chiefs, including Back -to-Back Championships in 2023 and 2024. The perfect gift for any man cave or Chiefs fan.
Ellinwood Eagles Season Ticket Pass
$1

Ellinwood Eagles Season Pass generously donated by USD #355. Score big with this auction prize, 2 season passes ($310 value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Ruhe Rituals Gift Package
$1

Treat yourself to the ultimate self-care experience with this luxurious gift basket from Ruhe Day Spa. Perfect for unwinding and pampering yourself at home! • Goat Milk Soap: Gentle and nourishing for soft, hydrated skin. • Body Scrub: Exfoliate and refresh for a radiant glow. • Bath Bomb: Indulge in a relaxing, spa-like soak. • $25 Gift Certificate: Apply toward any Ruhe Day Spa service or product to complete your pampering session. This thoughtful basket is your gateway to relaxation, making it an ideal treat or gift for someone special.
Last Stop Acres Gift Box
$1

Treat yourself to the ultimate self-care basket generously donated by Last Stop Acres. Perfect for unwinding and pampering yourself at home! This basket includes 6 bars of goat milk soap made right here in Barton County. Known to be gentle and nourishing for soft, hydrated skin. This basket is sure to make a perfect gift or a must-have item for your home.
Fly Fishing Guided Adventure in Boulder Colorado
$2,000

Package Details - Experience a full day of exciting fly fishing in Boulder, CO, immersed in the City's stunning natural landscape. Boulder is home to a wide variety of fish species, excellent angling opportunities, and is best known for incredible and exciting dry fly fishing, making for an action-packed day! From wild Brown Trout in Boulder Creek to gorgeous Cutthroat Trout in the high mountain lakes and streams of Rocky Mountain National Park, this experience is going to give you lasting memoriesl of true Rocky Mountain fly fishing. All the necessary equipment is included and, if needed, a premium fly rod and reel tailored to your destination. Simms waders and boots, and your flies will be provided. Your adventure will be guided by FRA certified personnel. Experience Includes: *8 Hour Fly Fishing Adventure with Lunch for (2) *2 Night Stay at Hyatt Place, Hyatt House, Hilton Garden Inn or Similar for (2) Certain terms and conditions apply. Buy it now for $2200
Bobby Witt Jr.
$175

Calling all Kansas City Royals Fans, this 19x23" framed Bobby Witt Jr. memorabilia piece is screaming your name! Bobby Witt Jr. is the only Shortstop in MLB history to have achieved two 30 home runs and 30 stolen base Seasons. Don't let this slip through your fingers bid today!
Date Night Package
$1

Plan the perfect night out with this incredible package, generously donated by American Plains Coop, Motorola Solutions, and The Page Bistro. Whether it’s a romantic date night or a fun outing with friends, this package has you covered! • Visa Gift Card: Use for dining, entertainment, or anything else to make your evening special. • $25 Gift Card to The Paige Bistro: Savor delicious food and drinks at this local favorite. • $50 Fuel Card: Keep the tank full so you can focus on enjoying your night out. This all-in-one package makes it easy to relax, unwind, and treat yourself to a memorable night on the town!
Michael Jordan
$195

This framed 19x23" Michael Jordan tribute piece features a piece of the Chicago Bulls hardwood floor MJ played on, highlights his incredible shoe line and outlines his states during his basketball career. It also feature the MJ quote "I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over again in my life, and that is why I succeed."
Golden Tee 3D x Midway Legacy XL Arcade Machine
$1

Generously donated by INA Alert. Elevate your gaming experience to the next level with Arcade1Up's Golden Tee 3D x Midway Arcade Machine – where nostalgia meets cutting-edge entertainment! Immerse yourself in the game with the brilliant 19-inch BOE screen, bringing the iconic Golden Tee 3D courses and a plethora of Midway classics to life like never before.
Ellinwood Eagles Season Ticket Pass
$1

Ellinwood Eagles Season Pass generously donated by USD #355. Score big with this auction prize, 1 season pass ($155 value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Ultimate Ellinwood Fan
$1

Do you love Ellinwood? This basket is for you! Featuring an Ellinwood tote bag, two Ellinwood Mugs and a photo holder so you can display those Ellinwood memories proudly, $25 cash and a Sunflower Bank piggy bank as well as, 2 USD #355 season passes so you never miss a chance to cheer on those Ellinwood Eagles. This basket has a $400 value generously donated by Sunflower Bank, GB Tire, Red Haus Pharmacy and USD #355.
9 Block T-Shirt Quilt
$1

This 9 block T-shirt quilt generously donated by Be Beautiful Seamstress is the perfect way to preserve memories. Create a quilt that documents sports careers, a decade of your life or just your favorite tees. This is a perfect gift or a way to treat yourself to something special you're sure to cherish for years to come.
Coach Purse
$135

Calling all COACH lovers!! This beautiful red Coach Purse is the perfect purse to add the punch of color to your outfit for a night on the town, measuring 8x8 its just the right size. Place your bids today!
Land Of The Free Because Of The Brave
$125

Land of the Free Because of the Brave – A striking tribute to the values of courage, patriotism, and leadership, this print features an iconic image of Ronald Reagan, one of America’s most revered Presidents. With a backdrop symbolizing freedom and strength, this artwork honors the men and women who defend the nation and the enduring principles Reagan championed. Perfect for collectors and those who admire American history, this print is a powerful reminder of the sacrifices made for liberty. Own a piece of history today!
Cimber Labradorite Earrings
$70

Exquisite Cimber Labradorite Earrings: A timeless pair featuring radiant labradorite gemstones, renowned for their captivating play of color. Each stone shimmers with hues of blue, green, and gold, set in a sleek and durable frame, offering both elegance and durability. Designed to enhance any outfit, these earrings are perfect for everyday wear or special occasions. Don’t miss your chance to own these stunning accessories. Bid now to make them yours!
Mamba Forever
$160

Mamba Forever: A Tribute to Legends – This framed 13x21" piece captures the iconic greatness of Kobe Bryant and Michael Jordan, two of the greatest basketball players of all time. Featuring a powerful moment of collaboration and respect, the artwork immortalizes their enduring legacies on the court. Perfect for collectors and basketball enthusiasts, this print serves as a tribute to the unparalleled impact both athletes had on the sport and culture. With vibrant details and dynamic composition, this piece is a must-have for any fan. Don’t miss your chance to own a piece of basketball history – bid now!
Ellinwood Eagles Season Ticket Pass
$1

Ellinwood Eagles Season Pass generously donated by USD #355. Score big with this auction prize, 1 season pass ($155 value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Fitness Package
$1

Take your fitness journey to the next level with this comprehensive package designed to help you stay active and achieve your goals! Package Includes: •A Fitbit - Charge 6 to track your workouts, steps, and progress. •A 6-month gym membership to the Ellinwood Rec Center. •Two durable stainless steel water bottles to keep you hydrated. •A versatile cold/heat pack for recovery. •A supply of Biofreeze for soothing sore muscles. Sponsored by: HazMat Response, Ellinwood Rec Center, & Sauer Chiropractic & Sports Clinic.
DeWalt Mechanics tool set & Swag
$1

This package was generously donated by CP Industries and HazMat Response. It includes a 108 piece Mechanics tool set, leather gloves, ball cap and hoodie. $120 value
The Man In Black & The King
$160

Johnny Cash & Elvis Presley: Legends of Music Celebrate the enduring legacy of two of the most iconic figures in music history, Johnny Cash and Elvis Presley. This beautifully designed print captures the essence of their unparalleled contributions to country, rock, and the evolution of modern music. Perfect for fans of classic hits and collectors alike, this piece exudes timeless charm and nostalgia.
Myra Designer Weekender Bag
$40

This Myra weekender bag is just what you need for an extended weekend with plenty of space for all the essentials and it's fashionable too. Place your bid today!
Game Day Ready
$1

This package generously donated by Ellinwood Family Foods is perfect for any gameday. Featuring a football crock pot, a slow cooker keg and a Kansas City cooler perfect to keep the beverages cold.
Jack Nicholson
$160

Jack Nicholson “I Am Who I Am” Print Channel the bold confidence of Hollywood legend Jack Nicholson with this striking print featuring the quote, “I am who I am. Your approval isn’t needed.” This piece captures Nicholson’s iconic attitude and charisma, making it a must-have for fans of the actor and lovers of unapologetic individuality. Perfect for home, office, or as a gift for the movie enthusiast in your life. Bid now to claim this one-of-a-kind tribute.
Cimber Moonstone Earrings
$70

Add a touch of elegance with these stunning Cimber Moonstone Earrings. Featuring luminous moonstone gems with their signature iridescent glow, these earrings exude sophistication and timeless charm. Perfect for both casual and formal occasions, they make a versatile addition to any jewelry collection.
Ellinwood Eagles Season Ticket Pass
$1

Ellinwood Eagles Season Pass generously donated by USD #355. Score big with this auction prize, 1 season pass ($155 value)! Enjoy exclusive access to every home game of the Ellinwood Eagles’ upcoming season. Whether you’re a die-hard fan or a proud supporter, these season passes guarantee: • Entry to all home games • The best seats to cheer on your Eagles • A season full of exciting sports action and community spirit Don’t miss your chance to be part of the energy, pride, and tradition that makes Ellinwood Eagles games unforgettable. Bid now to secure your spot and show your team spirit all season long!
Legends of the Links
$125

Celebrate golf’s greatest icons with this 19x23 framed photo, “Legend of the Links,” featuring Raymond Floyd, Arnold Palmer, Tom Watson, and Jack Nicklaus. Capturing a timeless moment in the sport’s history, this high-quality print is beautifully framed and ready to display. Perfect for golf enthusiasts and collectors, this piece honors the legends who defined the game. Don’t miss your chance to own this extraordinary tribute.
Andrea Birzer Photography
$1

Capture those precious memories with this $50 gift certificate from Andrea Birzer Photography.
International Harvester 1086 1/16 Die Cast Metal Replica
$1

This International Harvester 1086 Die Cast Metal Replica was generously donated by KanEquip. Perfect for the collector in your life or farm loving kid this tractor is sure to be the perfect addition to any house.
Pass Tire Alignment
$1

Keep your car running smoother and your tires lasting longer, tire alignment is an everyday need that anyone can appreciate. Generously donated by Eagle Tire LLC
$50 Credit On stock or Service Call - Stueder Contractors
$1

Cash in on this $50 in store credit or service call credit generously donated by Stueder Contractors
Spirit of the Season Basket
$1

Get your "sip" on with this basket. It contains 3 drink mixes, Buffalo Trace Distillery Bourbon Cream Liquor and a Brumate Winesulator. Sponsored by LK Liquor and Red Haus Pharmacy. Bidder must be at least 21 years of age.
Wood Carved Santa
$1

Calling all Santa collectors, this one of a kind wood carved Santa by Barry Bowers is the perfect addition to your collection or would made a fantastic gift! Generously donated by Spectrum CPA Retail Value $85
KU Memorabilia
$1

Measuring a whopping 42" x 20", this piece will make a statement in any KU fan's home or office. It features beautifully etched metal on a background of KU blue and a striking red frame. Donated by Jane Isern & Gail Carpenter
Relax & Read Gift Basket
$1

Indulge in the perfect blend of relaxation and technology with this thoughtfully curated basket! Includes: •A Kindle Paperwhite Reader for endless reading enjoyment. •A premium coffee blend to keep you energized. •A stylish coffee mug to sip in style. •(2)Amazon gift cards to expand your library or treat yourself. This basket is perfect for book lovers and coffee enthusiasts alike, $250 value. Sponsored by: Eagle Mutual, Eagle Insurance, Central National, Peoples Bank & Trust, and Ernsting's Radiator
Handy Man's Basket
$1

This basket features a Leatherman tool, Long sleeve Haz-Mat Response tee and a 54 piece Milwaukee impact driver set, just what any handyman needs to add to the tool collection. Sponsored by: S&K Dirt Service & Foley Equipment.
Night on the Town Package
$1

Plan the perfect night out with this incredible package, generously donated by American Plains Coop, Motorola Solutions, and Waddell & Reed. Whether it’s a romantic date night or a fun outing with friends, this package has you covered! • Visa Gift Card: Use for dining, entertainment, or anything else to make your evening special. • $50 Gift Card to Mizumi : Savor delicious food and drinks at this local favorite. • $50 Fuel Card: Keep the tank full so you can focus on enjoying your night out. This all-in-one package makes it easy to relax, unwind, and treat yourself to a memorable night on the town!
Bread Lover's Basket
$1

This basket will have your tastebuds dancing with delight! It contains everything you need to enjoy your bread to the fullest including a bread knife, 2 reusable bread bags, parmesan oil, fig balsamic vinegar, blueberry whipped honey, sun-dried tomato dip mix, a bread warmer, a bread saver and a certificate for a free loaf of sourdough bread. This item sponsored by Ellinwood Hospital Foundation and Two Chicks and Some Old Bird. Retail value $130.
The Historic Wolf Hotel Gift Package
$1

Take a step back in time with this $50 certificate for Sunday lunch at the Historic Wolf Hotel. Package also includes a Wolf Hotel t-shirt and mug!
Dinner and a Movie Basket
$1

This basket donated by Dollar General contains everything you need to stay at home and snuggle in front of the TV for the day! There's a fuzzy blanket, a certificate for $15 to Dominos Pizza, 7 DVD's, some with multiple movies, several different types of popcorn, latte mix, hot chocolate, 2 mugs, and lots of different movie-theater-favorite candies! Retail value $150.
Weatherby Element 12GA 28" Max 5 Shotgun
$1

Weatherby's new Element semi-auto shotgun brings together Weatherby's signature style, fit and finish with their new "inertia operated" action The result is performance that is cleaner, smoother and ready for round after round of high volume shooting. Griptonite stock features rubberized pistol grip and forend inserts. Realtree Max-5 camo pattern adheres directly to all metalwork and stock components. Includes four application specific tubes (IC, Mod, Full and Long Range Steel). Sponsored by Cheyenne Bottoms Armory, H-La Engine, Joe's Repair, Knop Sand, Brauer Family Farms & Chemical Services Incorporated. Buyer must be 21 years of age and able to legally own a firearm.
Superbowl Sunday Wing Package
$1

This package includes your choice of 50 wings (boneless, traditional or both) and your choice of sauces and dressings. Carryout only. Sponsored by 10-39 Cafe, Isern Heating and Air and Doll Contracting.
Shark Matrix Robot Vacuum
$1

Shark Matrix Robot Vacuum with self emptying station. Sponsored by K & N Petroleum and Tri-Ag.
Dinner & a Movie for two bundle
$1

This is a perfect day out bundle. Dine at Perks, then head to the movies. Sponsored by Great Bend Walk In Chiropractic Clinic.
$50 Gift Certificate from The Spread
$1

This generous donation from The Spread is a gift certificate for $50.
Dinner and a Movie for 2
$1

It's the perfect date night package. Dine at Perkins, then head to the theater. Donated by Perkins and Great Bend Walk In Chiropractic Clinic.
Sitka Hunting Gear
$105

This package is a hunter's dream come true! It includes a Gore Optifade Concealment Grinder Hoody in the waterfowl marsh camo pattern (size XL) and a Icon Subalpine Tee (size xl) Retail value $210. This package generously donated by Sutherlands.
N Bloom Gift Basket
$18

This gift basket was generously donated by N' Bloom Floral & Gifts. This basket includes a set of 4 sunflower ceramic coasters, neck warmer, car scent diffuser and a game night box.
Federal 12 Gauge Shotgun Shells - 1 Case
$108

This generous auction item was donated by Ricker Seeds. One case (10 boxes) of Federal 12 gauge 7.5 shot game & target load. Bidder must be at least 18 years of age.

