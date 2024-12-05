Sales closed

Silent Auction for Brittany Reafleng

Pick-up location

1410 Marion Ave, Malvern, IA 51551

7 night Resort Stay in over 3500 locations!
7 night Resort Stay in over 3500 locations!
$250

Starting bid

We have another exciting auction item to share! Thank you to Amberly Wiese OT and Back to Life Travel for their generous donation worth over $2000! Enjoy a 7 night resort stay for 2 adults and 2 guests with your choice of over 3500 locations! What an amazing opportunity to escape winter and enjoy the beach, jump on the slopes or check off a bucket list location!
Kansas City Chiefs Handmade Quilt
Kansas City Chiefs Handmade Quilt
$20

Starting bid

We have another auction item to share with you all, donated by A Stitch In Time and friend. Cuddle up this winter with Travis Kelce and Patrick Mahomes of the Kansas City Chiefs with this gorgeous queen size, homemade quilt. The quilt is intricately designed, featuring football shaped stitching and a black back that is as soft as a bunny! Make sure you come to our fundraising auction on 12/15 to bid on this beautiful quilt!
In Memory of Brittany Basket item
In Memory of Brittany Basket
$10

Starting bid

This is a very special basket, donated by Brittany’s Mother. There are 5 beautiful candles that smell absolutely delicious, and we added 4 “in memory” stickers as well. What a great way to remember Brittany. 🥰
Whiskey Decantur, Woodford Reserve and $50 gift certificate
Whiskey Decantur, Woodford Reserve and $50 gift certificate
$10

Starting bid

Pokémon Gift Basket item
Pokémon Gift Basket
$5

Starting bid

For you card players, KDO Collectables has donated this awesome Pokémon basket and $25 gift certificate for their store on Main St. in Malvern! Thank you for your donation!!
Baseball Cards Gift Basket item
Baseball Cards Gift Basket
$5

Starting bid

Calling all sports fans! Make sure you bid on these “vintage” baseball cards! This basket was also donated by KDO Collectibles on Main St. in Malvern, and includes a $25 gift certificate. Thank you KDO!!
Pickles Galore Basket
Pickles Galore Basket
$5

Starting bid

Pickles, pickles and more pickles! This basket is a pickle lover’s dream! We’ve got dill pickles, bread and butter pickles, sweet and spicy pickles, pickle sunflower seeds, pickle potato chips and pickle beef sticks! Mmmmm… pickles. 🤤🤤 Thank you again, YAHP for your generosity!!!
Plant Lovers Gift Basket
Plant Lovers Gift Basket
$5

Starting bid

If you love plants, this gift basket is for you! Don’t forget to come bid on December 15th! This is donation from YAHP , which features a snake plant, aloe varieties, glass watering bottle, candle holder, tea candle, cactus wax, melt, and plant care cards, and stickers. ￼￼
Tranquility Basket with Candles
Tranquility Basket with Candles
$5

Starting bid

Basket #2 from YAHP features an amethyst chip candleholder, lavender and chamomile taper candle, cinnamon broom, simmer pot kit, sage and lavender, smudge, shimmering, intention, tea, candles, fortune, cookie wax melt, and tarot card stickers.
Tranquility Basket with Water Bottle
Tranquility Basket with Water Bottle
$5

Starting bid

Are you ready to relax after the holidays? Then this basket is for you! It includes an amethyst moon, water bottle, cinnamon broom, simmer pot kit, sage/lavendar smudge, shimmering intention tea candles, fortune cookie wax melt and tarot card stickers. Thank you to YAHP (Your at Home Projects) for your donation!
Blue and White Handmade Quilt
Blue and White Handmade Quilt
$5

Starting bid

‘Tis the season to get cozy in a handmade quilt! The lucky winner of this auction item is going to cozy and warm in their new, homemade quilt!
Orange and White Handmade Afghan item
Orange and White Handmade Afghan
$5

Starting bid

This beautiful, handmade afghan will be up for bid, thanks to the generous donation of Mary Christiansen of Tabor, IA. Her grandson graduated with Austinn.
Mrs. Clause’s Train Set item
Mrs. Clause’s Train Set
$10

Starting bid

This auction item came directly from the North Pole, from Mrs. Clause herself! Thank you to all of the elves and the Clayse family for your fun donation! P.S. a little elf told us that Santa and Mrs. Clause will be visiting the benefit on December 15th from 2-5! More details to come next week!!
Paint your own Ornament Basket item
Paint your own Ornament Basket
$5

Starting bid

Cariad Counseling Services donated another basket, full of “paint your own” ornaments! Spend a fun afternoon with your kids or grandkids painting memories that you can hang on your tree for years to come!
Sensory Toy Basket item
Sensory Toy Basket
$5

Starting bid

This next basket is full of sensory learning toys! Engaging in sensory play with toys helps build nerve connections in the brain, which is crucial for the completion of complex tasks and development in children from birth to early childhood. By stimulating various senses such as touch, sight, sound, and smell, sensory toys promote cognitive, social, and emotional development. Great for a special Christmas gift for the favorite young person in your life! Thank you Cariad Counseling Services for your generous donation!!
Whiskey Springs Gift Certificate item
Whiskey Springs Gift Certificate
$5

Starting bid

Thank you Whiskey Springs for your donation for the auction, two $50 gift certificates! Discover the best kept secret at Whiskey Springs in Hamburg, IA, the perfect spot for your next venture out. Their off the beaten path location sets the stage for an unforgettable experience. They treat their guests like family and offer impeccable service and mouth-watering food. Whether you're in the mood for a bite to eat or a handcrafted cocktail, our hospitable staff will ensure that your time with us is nothing but perfect. Make sure you come on December 15th and bid on one or both of these gifts certificates!
$60 Reiki Gift Certificate item
$60 Reiki Gift Certificate
$5

Starting bid

Thank you Patty Beres for your donation! Reiki is a treatment that seeks to promote wellness by creating balance in a person's life force or energy field. Make sure you come and bid on 12/15!
Lucky Lottery Wreath item
Lucky Lottery Wreath
$10

Starting bid

Will you be the lucky winner of the lucky wreath? The only way to find out is come to the benefit dinner on 12/15! Thank you Retail Remix for your donation!
$100 gift Certificatw for Tee’d Up Tavern item
$100 gift Certificatw for Tee’d Up Tavern
$10

Starting bid

Thank you Tee’d Up Tavern! Someone is going to have a great night with your generous donation! For those of you who don’t know, Tee’d up Tavern is a new small town bar on Main St. in Malvern that will offer drinks, sports, billiards, and best of all, two of the worlds number one ranked Golfzon indoor golf simulators. It’s the only one of its kind in a 200+ mile radius! They will be open very soon, with a grand opening date of 12/21!
Mary Kay Gift Basket item
Mary Kay Gift Basket
$5

Starting bid

Like it or not, winter is here. Don’t let your hands get dry and cracked. Instead, bid on this auction item! Remember, the auction is December 15th from 11-5 at the Malvern Community Center. Thank you MinDee Mahler Sommerla for your donation!!
‘Ode to Kentucky Basket item
‘Ode to Kentucky Basket
$5

Starting bid

Raise a glass to Brittany with this ‘Ode to Kentucky basket, courtesy of Gator Renovations. This basket features available o oh in Kentucky, including Elk Creek blackberry wine, Weller special reserve bourbon, Woodford Reserve Bourbon Ball candies, Ale 8 soda and barbecue chips. Thank you, Gator Renovations for your thoughtfulness and support!
$25 Gift Card to Salty Heifer item
$25 Gift Card to Salty Heifer
$5

Starting bid

Think of how many cheeseburgers you could buy if you bid on this $25 gift card from The Salty Heifer Cafe, located in downtown Malvern. Thank you, Salty Heifer for your support and donation!
$100 Tattoo Gift Certificate item
$100 Tattoo Gift Certificate
$10

Starting bid

For you tattoo lovers, Chris at Dreamwerks Tattoo Co. will give you $100 towards a tattoo if you win this auction item!! Thank you Chris!!!
Texas Roadhouse- 2 Free Entrees item
Texas Roadhouse- 2 Free Entrees
$5

Starting bid

If you love Texas Roadhouse, this will be a good auction item to bid on on 12/15! Two free entrees!! Yummy! Thank you Texas Roadhouse for your donation!
Disney Princess, handmade, counted cross stitch
Disney Princess, handmade, counted cross stitch
$10

Starting bid

What a BEAUTIFUL Disney Princess themed, handmade, counted cross stitch! Make sure you bid on this for a gift for your little Princess! Thank you Mike, for your generous donation!! You have such a wonderful talent! Message from donor: It was stitched by myself, Mike Lines. The project took 577 hours to complete. I value it at $936, based on the number of hours. I hope you have a great turnout!
Cozy Kindle Basket item
Cozy Kindle Basket
$10

Starting bid

Another wonderful donation from Retail Remix. The winner of this basket is going to have a great time cozy by the fire this winter with a brand new kindle, $20 in gift cards, hot cocoa and mug!
$50 Dinkers Gift Certificate item
$50 Dinkers Gift Certificate
$10

Starting bid

We have another gift certificate up for grabs at the auction on 12/15, a $50 gift card to Dinkers Bar and Grill! Dinkers, thank you for your generous donation!
Holiday Wreath item
Holiday Wreath
$10

Starting bid

Thank you Rusty Habits for donating this beautiful wreath!
Paddy McGown’s Gift Basket item
Paddy McGown’s Gift Basket
$5

Starting bid

A big thank you to Paddy McGown's for this bath set and $25 gift certificate! This would make a wonderful holiday gift for a loved one! This item will be available for bid at our benefit dinner on 12/15, so make sure you go!
Side Street Styles Hair Basket item
Side Street Styles Hair Basket
$10

Starting bid

Make a New Years Resolution to pamper yourself with a $50 gift certificate and product from Side Street Styles Salon in Malvern. This item will be featured in our silent auction on 12/15 at the Malvern Community Center. Make sure you come bid!
Roettger Digital $50 gift certificate #1 item
Roettger Digital $50 gift certificate #1
$5

Starting bid

Roettger Digital Transfer has generously donated TWO $50 gift certificates for the silent auction on 12/15. Create memories for a lifetime by turning old media into digital media and pass the memories down for generations to come!
Roettger Digital $50 gift certificate #2 item
Roettger Digital $50 gift certificate #2
$5

Starting bid

Roettger Digital Transfer has generously donated TWO $50 gift certificates for the silent auction on 12/15. Create memories for a lifetime by turning old media into digital media and pass the memories down for generations to come!
Monopoly Holiday Basket item
Monopoly Holiday Basket
$5

Starting bid

A HUGE thank you to Rusty Habits in Randolph for their generous donations. This basket is Monopoly themed and includes a mug, hot chocolate, popcorn and a Holiday themed chocolate.
Crayola Basket #1 item
Crayola Basket #1
$5

Starting bid

A HUGE thank you to Rusty Habits in Randolph for their generous donations. This basket is Coloring themed and includes a mug, hot chocolate, popcorn and a Holiday themed chocolate.
Crayola Themed Basket #2 item
Crayola Themed Basket #2
$5

Starting bid

A HUGE thank you to Rusty Habits in Randolph for their generous donations. This basket is Crayola themed and includes a mug, hot chocolate, popcorn and a Holiday themed chocolate.
Horse and Tootsie Roll Basket item
Horse and Tootsie Roll Basket
$5

Starting bid

A HUGE thank you to Rusty Habits in Randolph for their generous donations. This basket is horse themed and includes a mug, hot chocolate, popcorn and a Holiday themed chocolate.
Paparazzi Accessories Basket item
Paparazzi Accessories Basket
$5

Starting bid

What a beautiful basket full of Paparazzi Accessories donated by Sarah Turk. This basket is a $40 value! Thank you, Sarah for your beautiful donation!
$50 Gift Certificate for Stumps Be Gone item
$50 Gift Certificate for Stumps Be Gone
$5

Starting bid

Get rid of that pesky stump in your backyard with this $50 gift certificate from Stumps Be Gone. Thank you Jason Gaylord for your generous donation!
Scentsy Basket- $60 value item
Scentsy Basket- $60 value
$10

Starting bid

Thank you Mandy Maher for donating this wonderful smelling Scentsy basket! It includes a diffuser ($30 value) and 3 twin packs of Scentsy pods ($10 value each), for a total of $60 value! Make you home smell like heaven with this basket!
Manicure Gift Basket item
Manicure Gift Basket
$5

Starting bid

A very kind anonymous donor provided this basket of manicure sets! Make your nails beautiful for the rest of the holiday season! Thank you for your donation!
Cozy reading basket item
Cozy reading basket
$5

Starting bid

-Cozy Reading basket- includes 2 books, bookmark, blanket, mug, and tea.
Lavender wellness basket item
Lavender wellness basket
$5

Starting bid

-Lavender Basket- epsom salt, soak, coffee, mug, candle, bath, bomb, and other wellness items
Surf tablet basket item
Surf tablet basket
$10

Starting bid

-surf tablet basket – includes a 7 inch android tablet, blanket, mug, and herbal tea.
Flannel bedding set for full or queen size bed item
Flannel bedding set for full or queen size bed
$5

Starting bid

Flannel bedding set for full or queen size bed
Children’s basket item
Children’s basket
$5

Starting bid

Children’s basket – colors shapes, letters and numbers, box books, unicorn hat, and gloves, set and more
Texas Roadhouse Seasoning Basket item
Texas Roadhouse Seasoning Basket
$5

Starting bid

Includes Texas roadhouse, seasonings, and coupons
Chocolate liqueur basket item
Chocolate liqueur basket
$5

Starting bid

Includes chocolate liqueur, glasses, and more
Scentsy Basket 2
Scentsy Basket 2
$5

Starting bid

Scentsy basket with warmer and wax melts, $50 value
Flask Basket.. Flasket item
Flask Basket.. Flasket
$5

Starting bid

Oversized flask and bourbon. What more could you want?
Holiday Gift Basket item
Holiday Gift Basket
$5

Starting bid

Includes a candle, Bath and body Works items, A mug and cozy socks
Yellow Bath and body Works basket item
Yellow Bath and body Works basket
$5

Starting bid

Green Bath and body Works basket item
Green Bath and body Works basket
$5

Starting bid

Pink Bath and body Works basket item
Pink Bath and body Works basket
$5

Starting bid

Baby gift basket item
Baby gift basket
$5

Starting bid

Club 321 Basket item
Club 321 Basket
$10

Starting bid

Includes a six month membership to club 321, blue Stanley Cup, and liquid IV.

