Embrace the Grind Dual Team Summer Camp

CAMP SCHEDULEDAY 1 – MONDAY, JUNE 2ND
8:00 AM – 9:00 AM: Team Check-In & Weigh-Ins
9:00 AM – 10:30 AM: Technique Session
10:30 AM – 11:00 AM: Brunch (on your own)
11:00 AM – Completion: Team Duals
DAY 2 – TUESDAY, JUNE 3RD
9:00 AM – 10:30 AM: Technique Session
10:30 AM – 11:00 AM: Brunch (on your own)
11:00 AM – Completion: Team Duals
DAY 3 – WEDNESDAY, JUNE 4TH
9:00 AM – 10:30 AM: Technique Session
10:30 AM – 11:00 AM: Brunch (on your own)
11:00 AM – Completion: Team Duals
DAY 4 – THURSDAY, JUNE 5TH
9:00 AM – Completion: ETG Camp Mini Tournament
Seedings will be made from the dual results
Finalists receive All-Star Singlets
Champions receive a Tournament Shirt
Medals awarded to the top 3 placers
CAMP SCHEDULEDAY 1 – MONDAY, JUNE 2ND
8:00 AM – 9:00 AM: Team Check-In & Weigh-Ins
9:00 AM – 10:30 AM: Technique Session
10:30 AM – 11:00 AM: Brunch (on your own)
11:00 AM – Completion: Team Duals
DAY 2 – TUESDAY, JUNE 3RD
9:00 AM – 10:30 AM: Technique Session
10:30 AM – 11:00 AM: Brunch (on your own)
11:00 AM – Completion: Team Duals
DAY 3 – WEDNESDAY, JUNE 4TH
9:00 AM – 10:30 AM: Technique Session
10:30 AM – 11:00 AM: Brunch (on your own)
11:00 AM – Completion: Team Duals
DAY 4 – THURSDAY, JUNE 5TH
9:00 AM – Completion: ETG Camp Mini Tournament
Seedings will be made from the dual results
Finalists receive All-Star Singlets
Champions receive a Tournament Shirt
Medals awarded to the top 3 placers
Add a donation for Campo Verde Grapplers Booster Club
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!