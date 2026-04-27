Emerson Elementary PTO Raffle's 2026

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THIS IS FOR CLASSROOM RAFFLE TICKETS ONLY
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You will receive a half of a card when you purchase. If your card is drawn at the end of the night, you will win a $500 Meijer Gift Card
THIS IS FOR ORANGE TICKETS ONLY
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