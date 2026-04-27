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Emerson Elementary Pto

About this raffle

Emerson Elementary PTO Raffle's 2026

Classroom Raffle Basket
$1

THIS IS FOR CLASSROOM RAFFLE TICKETS ONLY

Classroom Raffle Baskets 3 for $5
$5
This includes 3 tickets

THIS IS FOR CLASSROOM RAFFLE TICKETS ONLY

Classroom Raffle Basket 7 for $10
$10
This includes 7 tickets

THIS IS FOR CLASSROOM RAFFLE TICKETS ONLY

Classroom Raffle Basket 12 for $15
$15
This includes 12 tickets

THIS IS FOR CLASSROOM RAFFLE TICKETS ONLY

Classroom Raffle Basket 18 for $20
$20
This includes 18 tickets

THIS IS FOR CLASSROOM RAFFLE TICKETS ONLY

Deck of Cards Raffle
$25

You will receive a half of a card when you purchase. If your card is drawn at the end of the night, you will win a $500 Meijer Gift Card

ORANGE TICKET Brown Bag Raffle 1 for 1
$1

THIS IS FOR ORANGE TICKETS ONLY

ORANGE TICKET Brown Bag Raffle 5 for $3
$3
This includes 5 tickets

THIS IS FOR ORANGE TICKETS ONLY

ORANGE TICKET Brown Bag Raffle 10 for $7
$7
This includes 10 tickets

THIS IS FOR ORANGE TICKETS ONLY

ORANGE TICKET Brown Bag Raffle 15 for $10
$10
This includes 15 tickets

THIS IS FOR ORANGE TICKETS ONLY

ORANGE TICKET Brown Bag Raffle 25 for $20
$20
This includes 25 tickets

THIS IS FOR ORANGE TICKETS ONLY

BLUE TICKET Brown Bag Raffle 1 for $2
$2

THIS IS FOR BLUE TICKETS ONLY

BLUE TICKET Brown Bag Raffle 3 for $5
$5
This includes 3 tickets

THIS IS FOR BLUE TICKETS ONLY

BLUE TICKET Brown Bag Raffle 7 for $10
$10
This includes 7 tickets

THIS IS FOR BLUE TICKETS ONLY

BLUE TICKET Brown Bag Raffle 15 for $20
$20
This includes 15 tickets

THIS IS FOR BLUE TICKETS ONLY

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