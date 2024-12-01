eventClosed

Employee Council Holiday Silent Auction

Ultimate AVS Fan $300 Value item
Ultimate AVS Fan $300 Value item
Ultimate AVS Fan $300 Value item
Ultimate AVS Fan $300 Value
$50

auctionV2.input.startingBid

Are you the Ultimate AVs fan well this is for you! You will be bidding on a Pennant signed by the 24-25 Colorado Avalanche Team with a certificate of authenticity, and a Stanly Playoff Puck! Donated to the Employee Council by our supporters at the Ball Arena. This item is valued at over $300!!!
CO Avalanche Basket $100 Value item
CO Avalanche Basket $100 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

Everything you need to show your love for the CO Avs. Colorado Avalanche cap, L/S shirt adult size S, S/S shirt women’s size M, shopping bag, koozie, stickers, keychain, puzzle, and (2) 2023 Stanley Cup playoffs pucks; Value $100
Denver Broncos Basket $75 Value item
Denver Broncos Basket $75 Value
$7

auctionV2.input.startingBid

Donated by ASU this basket is everything you need for a day at Empower Field at Mile High. With Denver Broncos drawstring bag, auto window flag, slides adult size L, sunglasses, keychain, magnet, stickers, and koozies; Retail Value $75
Rockies and Nuggets Basket $75 Value item
Rockies and Nuggets Basket $75 Value
$7

auctionV2.input.startingBid

This basket is donated by the ASU team and has all the things you need to show support for the CO Rockies and The Denver Nuggets. Colorado Rockies keychain, stickers, die cut magnets, slim can coolie, koozie, and 2 clear zip-top stadium bags. Denver Nuggets banners, referee sunglasses, can koozies; Value $75
Opulent Self Care valued at just over $200 item
Opulent Self Care valued at just over $200
$20

auctionV2.input.startingBid

Give yourself a little something this year with a Self Care basket donated by The Education Department! All sorts of amazing goodies in this basket including the entire Risen Kingdoms Trilogy Signed by the Author, My beautiful Colors Signed by the Author, Hint Waters, a quilted bag, a free Service voucher to DWCF cosmos and a $25 Mastercard Gift Card. Take care of you this holiday season with this amazing basket valued at just over $200!
CCi Gift Basket $200 Value item
CCi Gift Basket $200 Value item
CCi Gift Basket $200 Value
$20

auctionV2.input.startingBid

CCi has put together an amazing basket of various items. With 2 beautiful laser cut metal works one large and one small, 2 lbs of coffee from redemption roasters, gift certificates for a personalized license plate and business cards, hand made leather coasters, hand stitched leather dog leash, hand pressed leather journal, meats and cheeses and more. This basket has something for everyone! Retail value is at $200
The Travel Basket $350 Value
$35

auctionV2.input.startingBid

Employee Council presents the Travel Basket. All your travel essentials in one basket with a $250 Frontier Voucher to use with in the next 12 months. This baskets retail value is over $350 so grab your suitcase and get ready to fly!
Italian Cooking Basket $250 Value item
Italian Cooking Basket $250 Value
$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by the Wardens Suite staff, this basket is filled with all kinds of amazing italian essentials. Placed in a beautiful serving dish that is perfect for presenting your amazing pasta dish to your guests. This basket retails at over $250 with all of the amazing items! Serving Dish and Spoon An Italian Cook Book Herbs, Oils, Vinigars, Dishes for sauces Hand Towels, and so much more. If you love pasta you will want this basket!
Food from the Food Experts $100 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

This basket is all about food donated by the food experts in DW Food Service. Snacks, chocolates, treats, and more. Grab this basket to stock up on your goodies for the month today! Retail value is $100
Blind Date with a Book- Spicy Dark Fantasy Romance $75 value item
Blind Date with a Book- Spicy Dark Fantasy Romance $75 value item
Blind Date with a Book- Spicy Dark Fantasy Romance $75 value item
Blind Date with a Book- Spicy Dark Fantasy Romance $75 value
$15

auctionV2.input.startingBid

Jump on the latest TikTok Trend! We have put together a blind date with a book. This will be a Spicy and Steamy Dark Fantasy Romance Novel. This book has a 4.3 Goodreads rating, 4.5 amazon rating and is SIGNED BY THE AUTHOR. Your blind date will include lots of little surprises and goodies for you to enjoy your blind date including a clear purse, book marks, book stickers, a pen, highlighter and tabs to mark and annotate all your favorite parts. Get it for yourself or any spicy book lover in your life and be know as the best gift giver this Holiday. Retail Value $75
Blind Date with a Book - Epic Fantasy Version $75 Value item
Blind Date with a Book - Epic Fantasy Version $75 Value item
Blind Date with a Book - Epic Fantasy Version $75 Value item
Blind Date with a Book - Epic Fantasy Version $75 Value
$15

auctionV2.input.startingBid

Jump on the latest TikTok Trend! We have put together a blind date with a book. This book will be an Epic Fantasy with light fade to black romance. This book has a 4.8 star rating on amazon and a 3.5 good reads rating and is SIGNED BY THE AUTHOR. Your blind date will include lots of little suprises and goodies for you to enjoy your blind date including a book tote, book marks, book stickers, a pen, highlighter and tabs to mark and anotate all your favorite parts. Get it for yourself or any fantasy book lover in your life and be know as the best gift giver this Holiday. Retail Value $75
Blind Date with a Book - Mystery Thriller Version $50 Value item
Blind Date with a Book - Mystery Thriller Version $50 Value item
Blind Date with a Book - Mystery Thriller Version $50 Value item
Blind Date with a Book - Mystery Thriller Version $50 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

Jump on the latest TikTok Trend! We have put together a blind date with a book. This book will be an Mystery Thriller that will keep you on the edge of your seat. This book has a 4.5 star rating on amazon and a 4.3 good reads rating and nominated for Goodreads Best Mystery Thriller. Your blind date will include lots of little suprises and goodies for you to enjoy your blind date including a book tote, book marks, book stickers, a pen, highlighter and tabs to mark and anotate all your favorite parts. Get it for yourself or any fantasy book lover in your life and be know as the best gift giver this Holiday. Retail Value $50
Nuggets Wall Plaques $50 Value item
Nuggets Wall Plaques $50 Value item
Nuggets Wall Plaques $50 Value item
Nuggets Wall Plaques $50 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

Beautiful Hand Cut and Hand made Denver Nuggets Wall Plaques. 15" in diameter these will make the perfect holiday gift for the nuggets fan in your life.
Yankees Fan Flag and Wall Plaque $50 Value item
Yankees Fan Flag and Wall Plaque $50 Value item
Yankees Fan Flag and Wall Plaque $50 Value item
Yankees Fan Flag and Wall Plaque $50 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

1 Beautiful hand cut and painted New York Yankees Wall plaque 15' in Diameter and 1 Official MBL Fan Flag 36"x47" This is a real deal for any Yankees fans!
Coffee Lovers Basket $100 Value
$15

auctionV2.input.startingBid

This basket is donated by The Assessments Team and is filled with items any Coffee Lover will want.
Frequent Flyer Basket $150 Value
$20

auctionV2.input.startingBid

All the things you need to travel Donated by Programs. With suitcase, travel pillow, earphones and more this basket would pair nicely with the Traveler basket or for someone who knows a frequent flyer.
DRDC Warden Parking Space Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DRDC Warden Parking Space Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th 2024 through January 4th 2025 Park in the Wardens Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Spot 1 Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DRDC AW Spot 1 Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th 2024 through January 4th 2025 Park in the AW Parking spot 1 (Gates-Fouse Spot) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Spot 2 Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DRDC AW Spot 2 Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th 2024 through January 4th 2025 Park in the AW Parking spot 2 (McCarthy) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Crist Parking Spot Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DRDC Major Crist Parking Spot Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Major Crist (DR Cust/Cont) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Fowler Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4 item
DRDC Major Fowler Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Frayre Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4 item
DRDC Major Frayre Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC HSA Patterson Parking Spot Week 1: December 29 - Jan 4 item
DRDC HSA Patterson Parking Spot Week 1: December 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in HSA Pattersons Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Program Major Parking Space Week 1: Dec 29 - Jan 4 item
DRDC Program Major Parking Space Week 1: Dec 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Programs Major Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Warden Parking Space Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DWCF Warden Parking Space Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th 2024 through January 4th 2025 Park in the Wardens Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Spot 1 Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DWCF AW Spot 1 Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th 2024 through January 4th 2025 Park in the AW Parking spot 1 (McCarthy) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the
DWCF AW Spot 2 Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DWCF AW Spot 2 Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th 2024 through January 4th 2025 Park in the AW Parking spot 2 (Gates-Fouse) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Little Parking Spot Week 1: Dec 29th-Jan 4th item
DWCF Major Little Parking Spot Week 1: Dec 29th-Jan 4th
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Major Little (DW Cust/Cont) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Fowler Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4 item
DWCF Major Fowler Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Frayre Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4 item
DWCF Major Frayre Parking Spot Week 1: Dec 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner
DWCF HSA Price Parking Spot Week 1: December 29 - Jan 4 item
DWCF HSA Price Parking Spot Week 1: December 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in HSA Price Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Program Major Parking Space Week 1: Dec 29 - Jan 4 item
DWCF Program Major Parking Space Week 1: Dec 29 - Jan 4
$10

auctionV2.input.startingBid

December 29th through January 4th Park in the Programs Major Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Warden Parking Space Week 2: Jan 5th - Jan 11th item
DRDC Warden Parking Space Week 2: Jan 5th - Jan 11th
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Wardens Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Spot 1 Week 2: Jan 5th - Jan 11th item
DRDC AW Spot 1 Week 2: Jan 5th - Jan 11th
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the AW Parking spot 1 (Gates-Fouse) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Spot 2 Week 2: Jan 5th - Jan 11th item
DRDC AW Spot 2 Week 2: Jan 5th - Jan 11th
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the AW Parking spot 2 (McCarthy) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Crist Parking Space Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DRDC Major Crist Parking Space Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Major Crist (DR Cust/Cont) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Fowler Parking Space Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DRDC Major Fowler Parking Space Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

Jauary 5th through January 11th Park in the HSA Pattersons Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Program Major Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DRDC Program Major Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Programs Major Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Warden Parking Space Week 2: Jan 5th - Jan 11th item
DWCF Warden Parking Space Week 2: Jan 5th - Jan 11th
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Wardens Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Spot 1 Week 2: Jan 5th - Jan 11th item
DWCF AW Spot 1 Week 2: Jan 5th - Jan 11th
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the AW Parking spot 1 (McCarthy) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Spot 2 Week 2: Jan 5th - Jan 11th item
DWCF AW Spot 2 Week 2: Jan 5th - Jan 11th
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the AW Parking spot 2 (Gates-Fouse) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Little's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DWCF Major Little's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Major Little (DW Cust/Cont) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Fowler Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DWCF Major Fowler Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

Jauary 5th through January 11th Park in the HSA Price Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Program Major Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11 item
DWCF Program Major Parking Spot Week 2: Jan 5 - Jan 11
$10

auctionV2.input.startingBid

January 5th through January 11th Park in the Programs Major Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Warden Parking Space Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC Warden Parking Space Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Wardens Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Parking Space 1 Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC AW Parking Space 1 Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12 through January 18 Park in the AW Parking spot 1 (Gates-Fouse) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Parking Space 2 Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC AW Parking Space 2 Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12 through January 18 Park in the AW Parking spot 2 (McCarthy) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Crist Parking Space Week 3: Jan 12 - 18 item
DRDC Major Crist Parking Space Week 3: Jan 12 - 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12 through January 18 Park in the Major Crist (DR Cust/Cont) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Fowler Parking Space Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC Major Fowler Parking Space Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the HSA Pattersons Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Program Major Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DRDC Program Major Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Programs Major Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Warden Parking Space Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF Warden Parking Space Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Wardens Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Parking Space 1 Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF AW Parking Space 1 Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12 through January 18 Park in the AW Parking spot 1(McCarthy) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Parking Space 2 Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF AW Parking Space 2 Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12 through January 18 Park in the AW Parking spot 2 (Gates-Fouse) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Little's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF Major Little's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Major Little (DW Cust/Cont) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Fowlers Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF Major Fowlers Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the HSA Price Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Program Major Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18 item
DWCF Program Major Parking Spot Week 3: Jan 12 - Jan 18
$10

auctionV2.input.startingBid

January 12th through January 18th Park in the Programs Major Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Warden Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC Warden Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25 Park in the Wardens Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the HSA Price Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Parking Space 1 Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC AW Parking Space 1 Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25 Park in the AW Parking spot 1 (Gates-Fouse) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Parking Space 2 Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC AW Parking Space 2 Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25 Park in the AW Parking spot 2 (McCarthy) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Crist Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC Major Crist Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19 through January 25 Park in the Major Crist (DR Cust/Cont) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Fowler Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC Major Fowler Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th Through January 25th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the HSA Pattersons Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Program Major Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DRDC Program Major Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the Programs Major Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Warden Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF Warden Parking Space Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25 Park in the Wardens Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Parking Space 1 Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF AW Parking Space 1 Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25 Park in the AW Parking spot 1 (McCarthy) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Parking Space 2 Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF AW Parking Space 2 Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25 Park in the AW Parking spot 2 (Gates-Fouse) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Little's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF Major Little's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the Major Little (DW Cust/Cont) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Fowlers Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF Major Fowlers Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner
DWCF Program Major Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25 item
DWCF Program Major Parking Spot Week 4: Jan 19 - Jan 25
$10

auctionV2.input.startingBid

January 19th through January 25th Park in the Programs Major Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Warden Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC Warden Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26 through February 1st Park in the Wardens Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Parking Space 1 Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC AW Parking Space 1 Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the AW Parking spot 1 (Gates-Fouse) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC AW Parking Space 2 Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC AW Parking Space 2 Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the AW Parking spot 2 (McCarthy) at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Crist Parking Space Week 5 Jan 26 - Feb 1 item
DRDC Major Crist Parking Space Week 5 Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th thorugh February 1st Park in the Major Crist (DR Cust/Cont) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Fowler Parking Space Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC Major Fowler Parking Space Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1 Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC Major Frayre's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC HSA Patterson's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the HSA Pattersons Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DRDC Program Major Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DRDC Program Major Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the Programs Major Parking spot at DRDC for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Warden Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF Warden Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26 through February 1st Park in the Wardens Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Parking Space 1 Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF AW Parking Space 1 Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the AW Parking spot 1 (McCarthy) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF AW Parking Space 2 Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF AW Parking Space 2 Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the AW Parking spot 2 (Gates-Fouse) at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Little's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF Major Little's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the Major Little (DW Cust/Cont) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Fowlers Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF Major Fowlers Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the Major Fowler (ASU) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF Major Frayre's Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the Major Frayre (Physical Plant) Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 5 Jan 26 - Feb 1 item
DWCF HSA Price's Parking Spot Week 5 Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the HSA Price Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.
DWCF Program Major Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1 item
DWCF Program Major Parking Spot Week 5: Jan 26 - Feb 1
$10

auctionV2.input.startingBid

January 26th through February 1st Park in the Programs Major Parking spot at DWCF for the week. A parking permit will be issued to the winner.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing