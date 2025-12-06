Shako Mako - Iraqi American Association

Empower Communities. Celebrate Culture. Create Lasting Impact.

Platinum Sponsor
$10,000

Valid for one year

“Heritage Builder Sponsor”

Top-Tier Benefits

  • Premier logo placement on all major event banners, programs, and promotional materials
  • Recognition as a Lead Sponsor at all annual events
  • 5-10 minute speaking opportunity at flagship cultural events
  • Featured spotlight article on our website and newsletters
  • Exclusive social media feature (video or interview)
  • Logo displayed on website homepage for 12 months
  • Full-page ad in all event brochures
  • Complimentary vendor/booth space at events
  • Opportunity to co-brand a program (Youth, Women, Newcomers, Arts, etc.)
  • Invitation for leadership to serve on Shako Mako Advisory Circle
  • 10 complimentary tickets to major events

Impact: Supports year-round programming, scholarships, newcomer initiatives, and youth leadership development.


Gold Sponsor
$5,000

Valid for one year

“Community Catalyst Sponsor”


  • High-Visibility Benefits
  • Logo on event signage, flyers, programs, and banners
  • Recognition as an Event Sponsor on social media
  • Logo featured on website partners page (12 months)
  • Half-page ad in event brochures
  • 6 complimentary tickets to major events
  • Option to sponsor a specific workshop or cultural program
  • Mention during main event program by emcee
  • Opportunity to provide promotional materials at events

Impact: Supports cultural events, youth programs, and women’s empowerment initiatives.


Silver Sponsor
$2,500

Valid for one year

“Cultural Connector Sponsor”

Visibility Benefits

  • Logo on event materials and website (6 months)
  • Social media acknowledgment before and after events
  • Quarter-page ad in event programs
  • 4 complimentary event tickets
  • Recognition during program announcements
  • Opportunity to support youth mentorship sessions or newcomer welcome kits

Impact: Helps expand access to language classes, mentorship, and cultural education.


Bronze Sponsor
$1,000

Valid for one year

“Community Supporter Sponsor”

Community Benefits

  • Logo on event flyers and materials
  • Mention on social media event posts
  • Recognition on the website partners page (3 months)
  • 2 complimentary event tickets
  • Option to sponsor refreshments, supplies, or workshop activities

Impact: Supports individual events, cultural workshops, and community outreach.

Friend of Shako Mako
$500

Valid for one year

“Cultural Friend Sponsor”

Starter Benefits

  • Name or logo listed on event materials
  • Social media thank-you post
  • Recognition at the event welcome table

Impact: Helps fund event supplies, cultural activities, and youth engagement.

In-Kind Sponsor
Free

Valid for one year

“Community Partner Sponsor”

For organizations providing goods, services, or support such as:

  • Venues
  • Media coverage
  • Printing services
  • Catering
  • Supplies, equipment, or decorations
  • Technical support

Benefits

  • Recognition according to the value of contribution
  • Logo featured at sponsored event
  • Mention on social media and website
  • Opportunity to provide branded materials
Custom Sponsorship Packages Available
Free

Valid for one year

We can tailor packages for businesses, foundations, media partners, or organizations with specific goals such as:

Women’s Empowerment Series

Iraqi Arts & Music Showcase

Youth Leadership Development

Newcomer Support & Integration

Cultural Storytelling & Media Projects


