Illuminart Productions

Hosted by

Illuminart Productions

About this event

Empowering Voices 2026- IlluminArt Production's Sweet 16!

301 Veterans Rd W

Staten Island, NY 10309, USA

Adult Reservation
$125

Enjoy a multi-course meal (with beer and wine included), this year's honorees, access to our raffle baskets, and our annual musical revue presentation.

Child Reservation
$55

Enjoy a multi-course meal, this year's honorees, access to our raffle baskets, and our annual musical revue presentation.

Diamond Sponsorship (10 Gala Tickets)
$2,500
Available until Feb 23
This is a group ticket, it includes 10 tickets

-Full slide digital ad
-Sponsor’s name and logo on event signage
-Sponsor’s logo on IlluminArt website with link
-Includes Table of 10
-Special acknowledgement at event

Platinum Sponsorship (6 Gala Tickets)
$1,500
Available until Feb 23
This is a group ticket, it includes 6 tickets

-Full slide digital ad
-Sponsor’s name and logo on event signage
-Sponsor’s logo on IlluminArt website with link
-Includes 6 Gala tickets
-Special acknowledgement at event

Gold Sponsorship (4 Gala Tickets)
$1,000
Available until Feb 23
This is a group ticket, it includes 4 tickets

-Full slide digital ad
-Sponsor’s name and logo on event signage
-Includes 4 Gala tickets
-Special acknowledgement at event

Silver Sponsorship (2 Gala Tickets)
$750
Available until Feb 23
This is a group ticket, it includes 2 tickets

-Half-slide digital ad
-Sponsor’s name and logo incorporated into event signage
-Includes 2 Gala tickets
-Special acknowledgement at event

Bronze Sponsorship (1 Gala Ticket)
$500
Available until Feb 23

-Half-slide digital ad
-Sponsor’s name and logo incorporated into event signage
-Includes 1 Gala ticket
-Special acknowledgement at event

Full Slide Digital Ad
$375
Available until Feb 23

Full slide:
5.5” high x 8.5” wide

Half Slide Digital Ad
$250
Available until Feb 23

Half slide:
5.5” high x 4.25" wide

Business Card (1/4 Slide) Digital Ad
$150
Available until Feb 23

Quarter slide:
2.75” high x 4.25" wide

Booster Message
$75
Available until Feb 23

50 words or less

Add a donation for Illuminart Productions

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!