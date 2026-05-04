Empty Bowls Camas 2026 Sponsorships

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About this event
Priority entry and your logo integrated into the official event logo. Premier recognition with logo in social media highlights. Prominent logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 12 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne
Priority entry and your company name featured with the event logo. Spotlight recognition with logo in social media highlights. Prominent logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 10 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne.
Priority entry and exclusive branding as Libations Sponsor on one event bar. Featured recognition with logo in social media highlights. Logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 8 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne
Priority entry and group recognition with logo in social media. Logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 6 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne
Priority entry and group recognition by name in social media. Name recognition on posters, select event signage, and event t-shirts. 4 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne
Priority entry and group recognition by name in social media. Name recognition on posters, select event signage, and event t-shirts. 2 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne
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