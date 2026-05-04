Church of the Good Shepherd

Hosted by

Church of the Good Shepherd

About this event

Empty Bowls Camas 2026 Sponsorships

56 S 1st St

Washougal, WA 98671, USA

Title Sponsor
$10,000
Available until Jul 22

Priority entry and your logo integrated into the official event logo. Premier recognition with logo in social media highlights. Prominent logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 12 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne

Platinum Sponsor
$5,000
Available until Jul 22

Priority entry and your company name featured with the event logo. Spotlight recognition with logo in social media highlights. Prominent logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 10 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne.

Gold Sponsor
$3,500
Available until Jul 22

Priority entry and exclusive branding as Libations Sponsor on one event bar.     Featured recognition with logo in social media highlights. Logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 8 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne

Silver Sponsor
$2,500
Available until Jul 22

Priority entry and group recognition with logo in social media. Logo placement on posters, all event signage, and event t-shirts. 6 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne

Sustaining Sponsor
$1,000
Available until Jul 22

Priority entry and group recognition by name in social media. Name recognition on posters, select event signage, and event t-shirts. 4 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne

Supporting Sponsor
$500
Available until Jul 22

Priority entry and group recognition by name in social media. Name recognition on posters, select event signage, and event t-shirts. 2 early admission tickets (5:30pm) and glasses of champagne

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!