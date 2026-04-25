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Art Can't Hurt You

About this event

ENCINITAS ARTS ALIVE SILENT AUCTION BANNERS #51-#85

BANNER #51 Artist: Cressa Castellini item
BANNER #51 Artist: Cressa Castellini
$300

Starting bid

TIDAL: PARTICIPANT 51

BANNER #52 Artist: Cathy Carey item
BANNER #52 Artist: Cathy Carey
$300

Starting bid

SWAMI'S UNDER SEA ADVENTURE

BANNER #53 Artist: Roger Chandler item
BANNER #53 Artist: Roger Chandler
$300

Starting bid

COCK-A-DODDLE-DO

BANNER #54 Artist: Hanna Daly item
BANNER #54 Artist: Hanna Daly
$300

Starting bid

SURF DAYDREAM

BANNER #55 Artist: Norm Daniels item
BANNER #55 Artist: Norm Daniels
$300

Starting bid

SWAMI KOMBI

BANNER #56 Artist: Christopher Dillman item
BANNER #56 Artist: Christopher Dillman
$300

Starting bid

COASTAL WISDOM

BANNER #57 Artist: Cheryl Ehlers item
BANNER #57 Artist: Cheryl Ehlers
$300

Starting bid

SUNSET SERENADE

BANNER #58 Artist: Nancy Fraser item
BANNER #58 Artist: Nancy Fraser
$300

Starting bid

CARDIFF BLOOM

BANNER #59 Artist: Jessica Fuller item
BANNER #59 Artist: Jessica Fuller
$300

Starting bid

MURALS BY JESSICA

BANNER #60 Artist: Cory Gabrioa item
BANNER #60 Artist: Cory Gabrioa
$300

Starting bid

WAVE BOUQUET

BANNER #61 Artist: Stan Gafner item
BANNER #61 Artist: Stan Gafner
$300

Starting bid

MY POINT OF VIEW

BANNER #62 Artist: Ruby Geisler item
BANNER #62 Artist: Ruby Geisler
$300

Starting bid

LA MAREA

BANNER #63 Artist: Julie Goldstein item
BANNER #63 Artist: Julie Goldstein
$300

Starting bid

LUCIA

BANNER #64 Artist: Bryan Helfand item
BANNER #64 Artist: Bryan Helfand
$300

Starting bid

NUCLEAR SUSHI

BANNER #65 Artist: Matt Hayward item
BANNER #65 Artist: Matt Hayward
$300

Starting bid

PROTECT & SERVE

BANNER #66 Artist: May Hoegen item
BANNER #66 Artist: May Hoegen
$300

Starting bid

COSMIC BEAUTY

BANNER #67 Artist: Darlene Katz item
BANNER #67 Artist: Darlene Katz
$300

Starting bid

SIT! SIP! STAY!

BANNER #68 Artist: Karin Keller item
BANNER #68 Artist: Karin Keller
$300

Starting bid

AMERICAN DREAM

BANNER #69 Artist: Wade Koniakowsky item
BANNER #69 Artist: Wade Koniakowsky
$300

Starting bid

SURFINISTA

BANNER #70 Artist: Chris Law item
BANNER #70 Artist: Chris Law
$300

Starting bid

THE ENCOUNTER

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