English Plus Morning classes, April 6 --- June 25

English language learning opportunities currently held at Tulsa Tech-Lemley Campus. $360 for a 3 month course with 3 automatic payments of $120. No refunds policy but will consider petitions with legitimate reasons.





English Plus Enrollment Acknowledgment

By enrolling in English Plus classes, I understand and agree to the following:

Tuition & Payments

English Plus classes cost $120 per month during the class term.

Refund Policy

I may stop future monthly payments at any time; however, payments already made are non-refundable once the month of classes has begun. In some cases, credit for a future class may be considered, and students experiencing severe circumstances may submit a petition for special consideration.

Attendance & Participation

Regular attendance is strongly encouraged so that students can make progress in learning English.

Communication Consent

I agree that TIA English Plus may contact me by text message, phone, or email regarding my enrollment, class updates, or program information.

Photo & Media Permission (Optional Program Use)

TIA may occasionally take photos during classes or events to share program activities. These may be used for educational or nonprofit promotional purposes such as social media, reports, or the organization’s website.

Reconocimiento de Inscripción – English Plus

Al inscribirme en las clases de English Plus, entiendo y acepto lo siguiente:

Matrícula y Pagos

Las clases de English Plus cuestan $120 por mes durante el periodo de clases.

Política de Reembolsos

Puedo cancelar pagos futuros en cualquier momento; sin embargo, los pagos ya realizados no son reembolsables una vez que el mes de clases ha comenzado. En algunos casos, se puede considerar un crédito para una clase futura, y los estudiantes que enfrenten circunstancias graves pueden presentar una solicitud para consideración especial.

Asistencia y Participación

Se recomienda asistir regularmente para que los estudiantes puedan progresar en el aprendizaje del inglés.

Consentimiento de Comunicación

Acepto que TIA English Plus pueda contactarme por mensaje de texto, teléfono o correo electrónico con respecto a mi inscripción, actualizaciones de clases o información del programa.

Permiso para Fotos y Medios (Uso Opcional del Programa)

TIA puede tomar fotos ocasionalmente durante las clases o eventos para compartir actividades del programa. Estas fotos pueden utilizarse para propósitos educativos o promocionales sin fines de lucro, como redes sociales, informes o el sitio web de la organización.

☐ I agree / Estoy de acuerdo