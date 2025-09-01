Spirit Rock 2025-2026 *Entrance Rock*

September 8th-12th
You may start painting Saturday, September 6th.
September 15th-19th
You may start painting Saturday, September 13th.
September 22nd-26th
You may start painting Saturday, September 20th.
September 29th-October 3rd
You may start painting Saturday, September 27th.
October 6th-10th
You may start painting Saturday, October 4th.
October 13th-17th
You may start painting Saturday, October 11th.
October 20th-24th
You may start painting Saturday, October 18th.
October 27th-31st
You may start painting Saturday, October 25th.
November 3rd-7th
You may start painting Saturday, November 1st.
November 10th-14th
You may start painting Saturday, November 8th.
November 17th-21st
You may start painting Saturday, November 15th.
November 24th-28th
You may start painting Saturday, November 22th.
December 1st-5th
You may start painting Saturday, November 29th.
December 8th-12th
You may start painting Saturday, December 6th.
December 15th-19th
You may start painting Saturday, December 13th.
January 5th-9th
You may start painting Saturday, December 20th.
January 12th-16th
You may start painting Saturday, January 10th.
January 19th-23rd
You may start painting Saturday, January 17th.
January 26th-30th
You may start painting Saturday, January 24th.
February 2nd-6th
You may start painting Saturday, January 31th.
February 9th-13th
You may start painting Saturday, February 7th.
February 16th-20th
You may start painting Saturday, February 14th.
February 23rd-27th
You may start painting Saturday, February 21st.
March 2nd-6th
You may start painting Saturday, February 28th.
March 9th-13th
You may start painting Saturday, March 7th.
March 16th-20th
You may start painting Saturday, March 14th.
March 23rd-27th
You may start painting Saturday, March 21st.
March 30th-April 3rd
You may begin painting Saturday, March 28th.
April 13th-17th
You may begin painting Saturday, April 4th.
April 20th-24th
You may begin painting Saturday, April 18th.
April 27th-May 1st
You may begin painting Saturday, April 25th.
May 4th-8th
You may begin painting Saturday, May 2nd.
May 11th-15th
You may begin painting Saturday, May 9th.
May 18th-22nd
You may begin painting Saturday, May 16th.
May 25th-29th
You may begin painting Saturday, May 23rd.
June 1st-5th
You may begin painting Saturday, May 30th.
June 8th-12th
You may begin painting Saturday, June 13th.
June 15th-19th
You may begin painting Saturday, June 13th.
June 22nd-26th
You may begin painting Saturday, June 20th.
June 29th-July 3rd
You may begin painting Saturday, June 27th.
July 6th-10th
You may begin painting Saturday, July 4th.
July 13th-17th
You may begin painting Saturday, July 11th.
July 20th-24th
You may begin painting Saturday, July 18th.
July 27th-31st
You may begin painting Saturday, July 25th.
