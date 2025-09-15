Eō Kahalaopuna Silent Auction

Hosted by
5 night stay in Borabora, Tahiti for 4 people in a cabin on family property. Not a hotel stay. Airfare, transportation and food not included. Valid until 1/30/2026-some blackout dates.
Heated Honolulu with 10 class pass and towel
Size 32 mens board shorts and $50 EARL gift card
Size 40 mens board shorts and $50 EARL gift card
iheartpolynesia Carved Tahitian Pearl Neckalce 14k gold filled 18" chain 11mm pearl
Labubu with shirt, edible arrangements gift card, wooden Pua kenikeni decor
2 Pencil cases ,Pakalana earrings ,1 cooler bag, 1 eye glasses holder, 1 Kuze
Aloha Collection Max pouch, trucker hat, Kanaka sticker, Makau Necklace, landyard
Makau Necklace, Quicksliver hat and surf lessons with Daniel Kahala
Aina Mask, Paakai cleansing cream, Exfloiating potion, Olena beauty oil
Brauna Multi-serve plus
Dakine back pack with ʻŌlelo Hawaiʻi Bible, INPEACE book and poster
Framed Brooke Parker painting
$100 ʻAwa Hou gift certificate with Bombucha bag
Canvas Print of Leahi: Painted by an ʻohana Pūnana Leo o Mānoa
Keiki Kaukau $100 gift card and Aloha Collection tote
Canvas painting of the Hawaiʻi Coat of Arms with Koa Ornament
Learn to make lau niu pāpale up to 5 people + Mahina Made Pareo
2 Night Stay at The Laylow Waikīkī.
Includes Destination Fee & Valet Parking for 1 vehicle. + Mahina Made Pareo
1 60-90 minute family session, 100+ edited images
(XL) Mamo A-Symmetrical Dress, 100% bamboo, Olive Palaka
1 night stay in an Ocean View Lanai room inclusive of resort fee, parking and taxes.
One month ballet classes. Ballerina shoes included
Paradise Now Womens Oversized Shirt Pīkake Palaka (M)
Paradise Now Mens Aloha Tee (XL) Womens Aloha Tee in Kalo (M)
Hilo Microfiber Towel + Hilo Pareo
Framed Ahupuaʻa Poster
Made in Hawaiʻi Collection: Palila Locket (engraved 14k gold filled lockets) Jyshell Creations.
Zippered Blue Palaka Bag Set
$100 gift card for Yireh
Framed Brooke Parker Nā Wahine Koa painting
