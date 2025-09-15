Hosted by

Hui Makua O Kawaiahao Inc

Eō Kahalaopuna Silent Auction

2528 10th Ave, Honolulu, HI 96816, USA

Borabora 5 night stay item
$600

Starting bid

5 night stay in Borabora, Tahiti for 4 people in a cabin on family property. Not a hotel stay. Airfare, transportation and food not included. Valid until 1/30/2026-some blackout dates.

Heated Honolulu item
$125

Starting bid

Heated Honolulu with 10 class pass and towel

Heated Honolulu item
$125

Starting bid

Heated Honolulu with 10 class pass and towel

Meʻe Mischief item
$30

Starting bid

Size 32 mens board shorts and $50 EARL gift card

Meʻe Mischief item
$30

Starting bid

Size 40 mens board shorts and $50 EARL gift card

iheartpolynesia Carved Tahitian Pearl Neckalce item
$35

Starting bid

iheartpolynesia Carved Tahitian Pearl Neckalce 14k gold filled 18" chain 11mm pearl

Māry Starter Kit item
Māry Starter Kit
$40

Starting bid

Labubu with shirt, edible arrangements gift card, wooden Pua kenikeni decor

Māry Starter Kit item
$40

Starting bid

Labubu with shirt, edible arrangements gift card, wooden Pua kenikeni decor

Sun Daes item
$60

Starting bid

2 Pencil cases ,Pakalana earrings ,1 cooler bag, 1 eye glasses holder, 1 Kuze

Palala Starter Pack item
$30

Starting bid

Aloha Collection Max pouch, trucker hat, Kanaka sticker, Makau Necklace, landyard

Surfers Pack item
$60

Starting bid

Makau Necklace, Quicksliver hat and surf lessons with Daniel Kahala

Honua Skin Care item
$45

Starting bid

Aina Mask, Paakai cleansing cream, Exfloiating potion, Olena beauty oil

Honua Skin Care (Copy) item
$45

Starting bid

Aina Mask, Paakai cleansing cream, Exfloiating potion, Olena beauty oil

Coco Moon and Lole Aloha item
$30

Starting bid

E ala mai item
$60

Starting bid

Brauna Multi-serve plus

Aupuni Palapala item
$30

Starting bid

Dakine back pack with ʻŌlelo Hawaiʻi Bible, INPEACE book and poster

Framed Brooke Parker Painting item
$65

Starting bid

Framed Brooke Parker painting

ʻAwa Hou item
$35

Starting bid

$100 ʻAwa Hou gift certificate with Bombucha bag

Leahi item
$30

Starting bid

Canvas Print of Leahi: Painted by an ʻohana Pūnana Leo o Mānoa

Aloha Collection and Keiki Kaukau item
$50

Starting bid

Keiki Kaukau $100 gift card and Aloha Collection tote

Nā Koa item
$30

Starting bid

Canvas painting of the Hawaiʻi Coat of Arms with Koa Ornament

Papa Pāpale Lau Niu + Mahina Made Pareo item
$40

Starting bid

Learn to make lau niu pāpale up to 5 people + Mahina Made Pareo

The Laylow Hotel item
$160

Starting bid

2 Night Stay at The Laylow Waikīkī.

Includes Destination Fee & Valet Parking for 1 vehicle. + Mahina Made Pareo

The Pine Collective ʻOhana Photo Shoot item
$165

Starting bid

1 60-90 minute family session, 100+ edited images

KIELE item
$50

Starting bid

(XL) Mamo A-Symmetrical Dress, 100% bamboo, Olive Palaka

Turtle Bay item
$420

Starting bid

1 night stay in an Ocean View Lanai room inclusive of resort fee, parking and taxes.

Page Academy of Dance item
$30

Starting bid

One month ballet classes. Ballerina shoes included

Paradise Now item
$45

Starting bid

Paradise Now Womens Oversized Shirt Pīkake Palaka (M)

Paradise Now Set item
$55

Starting bid

Paradise Now Mens Aloha Tee (XL) Womens Aloha Tee in Kalo (M)

Aloha Modern Beach Pack item
$55

Starting bid

Hilo Microfiber Towel + Hilo Pareo

Framed Ahupuaʻa Poster item
$90

Starting bid

Framed Ahupuaʻa Poster

Palila Locket item
$30

Starting bid

Made in Hawaiʻi Collection: Palila Locket (engraved 14k gold filled lockets) Jyshell Creations.

ʻIʻiwi Locket item
$30

Starting bid

Made in Hawaiʻi Collection: Palila Locket (engraved 14k gold filled lockets)

Palaka Bag Set item
$30

Starting bid

Zippered Blue Palaka Bag Set

Yireh Gift Card item
$30

Starting bid

$100 gift card for Yireh

82. Brooke Parker: Nā Wahine Koa item
$75

Starting bid

Framed Brooke Parker Nā Wahine Koa painting

