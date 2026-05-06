Gig Harbor High School Band Boosters

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EOY Bouquets

Small Bouquet item
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Small Bouquet
$12

3" - 4" diameter bouquet of fresh seasonal flowers and greenery. Images are of an example bouquet, so actual colors and flowers used will depend upon seasonal availability.

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Medium Bouquet item
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Medium Bouquet
$22

5" - 6'" diameter bouquet of fresh seasonal flowers and greenery. Images are of an example bouquet, so actual colors and flowers used will depend upon seasonal availability.

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Large Bouquet item
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Large Bouquet
$32

8" - 9'" diameter bouquet of fresh seasonal flowers and greenery. Images are of an example bouquet, so actual colors and flowers used will depend upon seasonal availability.

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