ENDERS PROJECT EQUAL ACCESS, INC.

Hosted by

ENDERS PROJECT EQUAL ACCESS, INC.

About this event

EP FUNCTIONAL NUTRITION FLYER SPONSORSHIP

SUPPORTING SPONSOR
$500

YOUR LOGO ON ALL OUR 2026 "KID FUN" NUTRITION PAMPHLETS HANDED OUT AT SUMMER & FALL/WINTER PROGRAMS.


Your Logo or Name with direct link to your website on our Enders Project website.


See Flyer Sample for size.

BRONZ SPONSOR
$1,000

YOUR LOGO ON ALL OUR 2026 "KID FUN" NUTRITION PAMPHLETS HANDED OUT AT SUMMER & FALL/WINTER PROGRAMS, (QR code available for certain sponsors)


Your Logo or Name with direct link to your website on our Enders Project website.


See Flyer Sample for size.

SILVER SPONSOR
$3,000

YOUR LOGO ON ALL OUR 2026 "KID FUN" NUTRITION PAMPHLETS HANDED OUT AT SUMMER & FALL/WINTER PROGRAMS, (Optional QR code available)


Your Logo or Name with direct link to your website on our Enders Project website.


See Flyer Sample for size.

GOLD SPONSOR
$7,500

YOUR LOGO ON ALL OUR 2026 "KID FUN" NUTRITION PAMPHLETS HANDED OUT AT SUMMER & FALL/WINTER PROGRAMS, (Optional QR code available)


Your Logo or Name with direct link to your website on our Enders Project website.


See Flyer Sample for size.


Add a donation for ENDERS PROJECT EQUAL ACCESS, INC.

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!