Epsilon Xi Chapter Of The Omega Psi Phi Fraternity Incorporated

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Epsilon Xi Chapter Of The Omega Psi Phi Fraternity Incorporated

About the memberships

2025- 2026 Epsilon Xi Chapter Membership Dues

Financial Members Dues
$360

Valid until July 28, 2027

National: $125.00

District: $75.00

Epsilon Xi: $150.00

*Late Fee: $10.00

Life Membership Dues
$235

Valid until July 28, 2027

National Life Member

District: $75.00

Epsilon Xi: $150.00
* Late fee: $10.00

Control number and Life member number required before completing transaction.

Epsilon Xi Local Dues
$150

Valid until July 28, 2027

Epsilon Xi: $150.00

To purchase both National and the District Memberships have been paid.

Life member numbers required before completing transaction.

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