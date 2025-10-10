2025- 2026 Epsilon Xi Chapter Membership Dues

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About the memberships
Valid until July 28, 2027
National: $125.00
District: $75.00
Epsilon Xi: $150.00
*Late Fee: $10.00
Valid until July 28, 2027
National Life Member
District: $75.00
Epsilon Xi: $150.00
* Late fee: $10.00
Control number and Life member number required before completing transaction.
Valid until July 28, 2027
Epsilon Xi: $150.00
To purchase both National and the District Memberships have been paid.
Life member numbers required before completing transaction.
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