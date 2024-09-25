Erc Charities A Nj Nonprofit Corporation

ERC Charities Silent Auction

Travel Package - Chesapeake Bay Charter
$1,650

Exciting 4 person Chesapeake Bay 1 day “Monster” Striped Bass, Redfish and more Trip on the with Rock Solid Charters. Captain Johnson will equip you with all the appropriate Rods, Reels and tackle for your trip. All the Bait will be included.
Travel Package - "Beach Lovers Collection"
$1,755

Your Beach Lovers Collection Includes the choice of: Cancun “All-Inclusive” Vacation 2 Adults for 4 Nights at a Beachfront Resort; Riviera Maya “All-Inclusive” Vacation 2 Adults for 4 Nights at a Beachfront Resort; Jamaica “All-Inclusive” Vacation 2 Adults for 4 Nights at a Beachfront Resort; Puerto Vallarta “All-Inclusive” Vacation 2 Adults for 4 Nights at a Beachfront Resort; Punta Cana “All-Inclusive” Vacation 2 Adults for 4 Nights at a Beachfront Resort; Destin, Florida Vacation for 5 Nights at a Beachfront Resort (is not All-Inclusive) This Charity Travel Package provides the winner of this package to choose one of the above following locations. The expiration of this certificate is 24 months from the purchase date. Airfare and Transportation not included. Your personal travel concierge can arrange excursions and transportation upon request. Group travel and travel with less than 60 days advance booking may be available at an additional cost. Travel during major holidays and Spring Break will require an additional cost
Travel Package - “Experience Cortona, Tuscany”
$2,745

7 nights for 2 people in a loft apartment; Guided Tour of underground art gallery in Cortona; Wine tasting at Molesini’s wine shop; Daily Breakfast at the nearby Café
Travel Package - "The Land of Fire & Ice" Iceland Experience
$4,395

Your Iceland Experience includes: 2 Adults 5 Night stay at Alda Hotel Reykjavik; NORTHERN LIGHTS TOUR - Round trip Transportation with a professional guide on an evening trip to see the Aurora Borealis; BLUE LAGOON TOUR - Round trip transportation, Relax and unwind in the soothing geothermal waters of the Blue Lagoon. Blue Lagoon Comfort Package entrance, including towel, silica face mask, and 1 free drink; GOLDEN CIRCLE TOUR - Round trip transportation, view Gullfoss Waterfall with stopover for lunch, visit the historic landmark Thingvellir National Park, travel to Kerid Volcano Crater and see natural formations of Geysir Geothermal Area
Travel Package - Kentucky Bourbon Experience in Lexington
$3,075

Bourbon Trail Experience Includes: 3 Nights for 2 Adults; 4-star hotel accommodations provided in Lexington, Kentucky; Guided tour of 3 local distilleries with a private driver (tastings included)
Travel Package - “French Riviera Glamour”
$5,330

Your French Riviera experience includes: 7 nights for six (6) in an Oceanfront, stunning villa on the French Riviera; Gourmet Cocktail Party for six (6) in Monte Carlo at the Hôtel Métropole Lobby Bar
Sterling Silver Leaf Bangle Bracelet
$72

Champagne Blooming Vine CZ Tennis Bracelet
$83

Sapphire Blooming Vine CZ Tennis Bracelet
$83

Sterling Silver Starfish CZ Earrings
$83

Sterling Silver Blooming Flower CZ Earrings
$83

Sterling Silver Bamboo Leaf CZ Earrings
$72

Sterling Silver Starfish CZ Necklace
$83

Sterling Silver Cherry Blossom CZ Necklace
$66

Michael Kors Leather Shoulder Bag with Wristlet
$385

Michael Kors Het Set Large Saffiano Vanilla Shoulder Bag with Wristlet
Michael Kors Leather Shoulder Bag with Wristlet
$385

Michael Kors Jet Set Large Saffiano Red Leather Shoulder Bag with Wristlet
Michael Kors Hamilton Navy Leather Satchel
$385

Michael Kors Hamilton Vanilla Leather Satchel
$385

Kate Spade Madison Colorblock Toasted Saffiano Leather Purse
$358

Kate Spade Madison Black Saffiano Leather Satchel
$358

Kate Spade Purple Tinsel Glitter Shoulder Tote Bag
$275

Kate Spade Leila Suede Warm Gingerbread Patchwork Bag
$303

Alice Cooper autographed Black or Blue Electric Guitar
$688

"Negan - Walking Dead" autographed Barbed Wire Baseball Bat
$550

Jeffrey Dean Morgan "Negan - Walking Dead" autographed Brown Barbed Wire Baseball Bat " Lucille"
Adley Rutschman Baltimore Orioles Autographed Model Bat
$490

Adley Rutschman Baltimore Orioles Autographed Victus Game Model Bat
Pete Rose Cincinnati Reds autographed Baseball
$316

Pete Rose Cincinnati Reds autographed Baseball inscribed "I'm Sorry I Bet on Baseball"
Rob Gronkowski Tampa Bay Buccaneers autographed Football
$479

Rob Gronkowski Tampa Bay Buccaneers autographed White Panel Logo Football
Bobby Orr Boston Bruins autographed Sherbrooke Ice Skate
$990

Bobby Orr Boston Bruins autographed Sherbrooke Bobby Orr Black Ice Skate
1980 Team USA Miracle on Ice team signed Jersey
$1,045

1980 Team USA Miracle on Ice team signed Jersey inscribed "Do you believe in Miracles"
Bo Jackson Kansas City Royals autographed Jersey
$517

Ohio State Buckeyes triple autographed Jersey
$440

Archie Griffin, Eddie George & Troy Smith Ohio State Buckeyes triple autographed Jersey inscribed "Heisman"
Derrick Henry Baltimore Ravens autographed Jersey
$396

Magic Johnson LA Lakers autographed Jersey
$330

Ja'Marr Chase Cincinnati Bengals autographed Jersey
$418

Warren Moon Houston Oilers autographed Jersey inscribed HOF
$314

Jerome Bettis Pittsburgh Steelers autographed Jersey
$380

Fernando Tatis Jr. San Diego Padres autographed Helmet
$440

Fernando Tatis Jr. San Diego Padres autographed Batting Helmet
Travis Etienne Clemson Tigers autographed Speed Helmet
$396

Travis Etienne Clemson Tigers autographed Full Size Replica Speed Helmet inscribed 2018 Natl Champs!
Herschel Walker Georgia Bulldogs autographed Helmet
$495

Herschel Walker Georgia Bulldogs autographed Full Size Replica Helmet inscribed 82 Heisman
Kirk Cousins Atlanta Falcons autographed Helmet
$589

Kirk Cousins Atlanta Falcons autographed Full Size Speed Replica Helmet
Josh Allen Buffalo Bills autographed Helmet
$1,045

Josh Allen Buffalo Bills autographed Full Size Lunar Replica Helmet
Bo Jackson Oakland Raiders autographed Helmet
$550

Bo Jackson Oakland Raiders autographed Flash Gray Full Size Replica Speed Helmet
Dak Prescott Dallas Cowboys autographed Helmet
$638

Dak Prescott Dallas Cowboys autographed Proline Authentic Speed Helmet
Brett Favre Green Bay Packers autographed Helmet
$644

Brett Favre Green Bay Packers autographed Full Size Replica Speed Helmet
Peyton Manning Denver Broncos autographed Helmet
$1,100

Peyton Manning Denver Broncos autographed Proline Authentic "Salute to Service" Helmet
Justin Jefferson Minnesota Vikings autographed Helmet
$495

Justin Jefferson Minnesota Vikings autographed Full Size Replica Speed "Satin" Helmet
George Kittle San Francisco 49ers autographed Helmet
$539

George Kittle San Francisco 49ers autographed Full Size Replica Camo Helmet
AJ Brown Philadelphia Eagles autographed Helmet
$440

AJ Brown Philadelphia Eagles autographed Full Size Replica Speed Helmet
Henrik Lundqvist New York Rangers Autographed Goalie Mask
$561

Henrik Lundqvist New York Rangers Autographed Statue of Liberty Replica Goalie Mask
Al Pacino "Scarface" autographed and framed Movie Poster
$1,210

Al Pacino "Scarface" autographed and framed 11" x 17" Movie Poster Collage
Val Kilmer "Tombstone" autographed and framed Movie Poster
$638

Val Kilmer "Tombstone" autographed and framed 11 x 17 Movie Poster Collage
Mike Tyson "Punch Out - Nintendo"
$358

Mike Tyson "Punch Out - Nintendo" autographed and framed 16x20 Photo
Nolan Ryan autographed and framed Fight with Robin Ventura
$468

Nolan Ryan Texas Rangers autographed and framed Fight with Robin Ventura 16x20 Photo inscribed "Don't Mess with Texas"
Tom Brady “GOAT” 3D Championship Ring Shadowbox
$660

*Seven (7) Replica Super Bowl Championship Rings *3D Image Collage of Tom Brady *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading *Laser Engraved Autograph and Championship titles *3D multi layered printed Photo Collage on Matt Board *Laser cut Lettering and Laser etched autograph *Large Overall Size: 32” x 24” x 3”
Kobe Bryant 3D Tribute Championship Rings Shadowbox
$660

*Five (5) Replica NBA Championship Rings *3D Image Collage of Kobe Bryant *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading *Laser Engraved Autograph and Championship titles *3D multi layered printed Photo Collage on Matt Board *Laser cut Lettering and Laser etched autograph *Large Overall Size: 32” x 24” x 3”
Pittsburgh Steelers 3D Championship Rings Shadowbox
$605

*Six (6) Replica Super Bowl Championship Rings *3D Image of Terry Bradshaw & Ben Roethlisberger *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading *Laser Engraved Autographs and Championship titles *3D multi layered printed Photo Collage on Matt Board *Laser cut Lettering and Laser etched autograph *Large Overall Size: 32” x 24” x 3”
Michael Jordan 3D Championship Rings Shadowbox
$660

*Six (6) Replica NBA Championship Rings *3D Image Collage of Michael Jordan *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading *Laser Engraved Autograph and Championship titles *3D multi layered printed Photo Collage on Matt Board *Laser cut Lettering and Laser etched autograph *Large Overall Size: 32” x 24” x 3”
Baltimore “City of Champions” 3D Champion Rings Shadowbox
$605

*Five (5) Replica Championship Rings from the Ravens & Orioles *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading *Laser Engraved Autographs from Ray Lewis & Cal Ripken Jr. *3D multi layered printed Photo Collage on Matt Board *Large Overall Size: 32” x 24” x 3”
Christmas Vacation 3D Collage
$330

*Large High Def printed painting of the Griswold House *3 8x10 floating photo’s – Chevy Chase as Clark, Randy Quaid as Cousin Eddie and the Movie Poster *Laser Engraved Autographs and Quotes *Gallery wood frame *Overall Size: 32”x21”x2”
Yellowstone Cast Masterpiece
$385

*Large High-Def 3D Printed Dutton Family Photo printed directly on the matt with a Gallery Frame. *Laser Engraved Autographs from each of the leading cast members. *Dutton family quote. *Overall Size: 26”x26”
Taylor Swift 3D "Teardrops On My Guitar" Replica Lyrics
$330

*Large High-Definition Background Photo of Taylor Swift *3D UV Technology Logo printed directly on the Plexi-Glass *Replica “Teardrops on my Guitar” Handwritten Lyrics *Laser Engraved Taylor Swift signature *Overall Size: 27”x21”
John Wick 3D Movie Trilogy Collage
$330

*3D “Baba Yaga” Photo with iconic John Wick Quote *5x7 photos of each Movie Poster and the iconic scene on high gloss photo paper *3D UV Technology printed directly on the Matboard with Black Gallery Frame *Laser Engraved Keanu Reeves signature *Overall Size: 20”x32”x1.5”
Pink Floyd “The Wall” 3D Platinum Album Collage
$385

Pink Floyd “The Wall” 3D Platinum Album Collage with Band Facsimile Autographs *Replica Pink Floyd “The Wall” Platinum Album *3D UV Technology Logo printed directly on the Plexi-Glass *The Wall Art printed background *Band Photo with full band Facsimile Autographs *Overall Size: 28”x 28”
Eagles “Hotel California” 3D Platinum Album Collage
$385

Eagles “Hotel California” 3D Platinum Album Collage with Band Facsimile Autographs *Replica Eagles “Hotel California” Platinum Album *3D UV Technology Logo printed directly on the Plexi-Glass *Hotel California Wall Art printed background *Band Photo with full band Facsimile Autographs *Overall Size: 28”x 28”
Queen “Fat Bottomed Girls" 3D replica Handwritten Lyrics
$330

Queen “Fat Bottomed Girls" 3D replica Handwritten Lyrics with Band Facsimile Autographs *Large High Definition Background Photo of Queen Live in Concert *3D UV Technology Logo printed directly on the Plexi-Glass *Replica “Fat Bottom Girls” Handwritten Lyrics *Band Photo with full band Facsimile Autographs *Overall Size: 28”x28”
Tiger Woods 3D 2019 Masters Flag with autograph
$385

*High-Def printed multi layered Matt Board of Tiger Woods celebration and trophy presentation. *2019 Masters Flag with Tiger Woods facsimile autograph and Floating Replica 2019 Masters Badge *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading *Black Gallery Frame *Large Overall Size: 24” x 32” x 3”
Jack Nicklaus 3D Masters Flag autographed Master Flag
$385

Jack Nicklaus 3D Masters Flag with Facsimile autographed Master Flag with Replica Master Badges
New York Yankees World Series Tickets Collage
$385

* Replica of Tickets from each of the World Series Championships for the Yankees & 8X10 Color Photograph * MLB Officially licensed Yankees 27 World Championships Patch & Laser Engraved Detailed Nameplates * Black Graphite Matting with Black Rope Frame * Overall Size: 30 X 34
Mike Tyson’s 1st Pro Fight 3D Masterpiece with Ticket
$330

* UV Printed to create 3D Effect * Laser engraved autographed of Mike Tyson and Cus D’Amato * Black Gallery Frame * Overall Size: 26” x 26” * Replica Commemorative 1st Fight Ticket and Fight Promotional Poster
Sylvester Stallone "ROCKY" 3D Life Quote Masterpiece
$330

* Inspirational Quote UV Printed directly on the Plexi-Glass * Printing on the Plexi-Glass for 3D Effect * Rocky with US Flag background printed on the Plexi-glass * Laser Engraved Signature * Black Gallery Frame * Overall Size 26X26
Eddie Van Halen Commemorative “Jump” 3D Sheet Music
$330

* UV Printed to create 3D Effect * Commemorative Jump Sheet Music * Laser Engraved Floating Autograph * Spotlight Jump Photo with Colorize Frankenstein Guitar * Overall Size: 26” x 26”
“History of the world’s most famous Whiskey – Jack Daniels”
$330

*3D HD printed on layered matt to create a 3D Effect *High-Def rare photos of Jack Daniels himself and their distillery *Laser engraved informational information plates and facsimile autographs *Hand cut and painted wood shadowbox frame *Overall Size: 24”X28”
“Tribute to our U.S. Armed Forces” 3D
$385

“Tribute to our U.S. Armed Forces” 3D Military Flag Masterpiece *Five (5) Military Branch hand cut wood flowing military flags *3D multi layered image printed on Matt Board of the Flag Raising at Iwo Jima along with our U.S. Flag *Floating full color image of the Iwo Jima Memorial *UV Protected Plexi-Glass to prevent fading
Harley Davidson 3D Historical Patent Collage
$330

*3D HD printed on layered matt to create a 3D Effect *High-Def rare B/W photo of a Harley Davidson Motorcycle *Vintage Replica Patent *Laser engraved nameplates and facsimile autographs *3D Shadowbox Frame *Overall Size: 24”X28”
Chris Stapleton “Tennessee Whiskey” 3D Music Lyric Sheet
$330

Chris Stapleton “Tennessee Whiskey” 3D Music Lyric Sheet Collage UV Printed on Matt Board behind UV protected PlexiGlass * Replica Lyrics and Lyrics * Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 22x28
Charlie Daniels Commemorative Replica 3D Handwritten Lyrics
$330

Charlie Daniels “The Devil went down to Georgia” Commemorative Replica 3D Handwritten Lyrics
Garth Brooks Commemorative Sheet Music
$330

Garth Brooks Commemorative “Friends in Low Places” Sheet Music * UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica Lyrics and Lyrics * Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 22x28
Led Zeppelin 3D Commemorative Handwritten Replia
$330

Led Zeppelin 3D “Kashmere” Commemorative Handwritten Replica Music Lyrics * UV Printed on Matt Board behind UV protected PlexiGlass * Replica Lyrics and Lyrics * Laser Engraved Autographs * Black Gallery Frame * Overall Size 22x28
Ozzy Osbourne “Crazy Train” Commemorative 3D Sheet Music
$330

* UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica Lyrics and Lyrics * Laser Engraved Autographs * Black Gallery Frame * Overall Size 22x28
Guns N Roses Commemorative Handwritten 3D Music Lyrics
$330

* UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica handwritten Lyrics * Laser Engraved Autographs * Black Gallery Frame * Overall Size 22x28
Elton John Commemorative 3D “Yellow Brick Road” Lyrics
$330

* UV Printed to create 3D Effect behind UV Protected PlexiGlass * Commemorative Replica handwritten Yellow Brick Road Lyrics * Laser Engraved Signature * Black Gallery Frame * Overall Size: 26X26
Prince “When Doves Cry” 3D replica handwritten song lyrics
$330

Prince “When Doves Cry” 3D replica handwritten song lyrics collage * UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Floating replica handwritten lyrics * Floating Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 29x29
Jimmy Buffet Commemorative “Margaritaville” 3D sheet music
$330

Jimmy Buffet Commemorative “Margaritaville” 3D sheet music collage * UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica handwritten lyrics & autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 29”x31”
Johnny Cash Commemorative Handwritten 3D “Soldier” Lyrics
$330

* UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica Handwritten Lyrics * Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 30x30
Jason Aldean “Try that in a Small Town” Song Lyrics Collage
$330

* UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica Song Lyrics * 5”x7” floating photo scene from the video * Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 30x30
Morgan Wallen 3D Commemorative Sheet Music
$330

* UV Printed on Matt Board behind UV protected Plexi-Glass * Replica Sheet Music & Lyrics * Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 30x30
George Strait Commemorative 3D replica song lyric collage
$330

* UV Printed on Matt Board behind UV protected PlexiGlass * Replica Sheet Music & Lyrics * Laser Engraved Autograph * Black Gallery Frame * Overall Size 30x30
Beatles 1st American Tour Ticket Collage
$385

* 8 X 10 Color Photograph from the Ed Sullivan Show Appearance * Laser Engraved Signatures & Detailed Nameplate * Laser Cut Lettering & Logo * Black Leather Frame * Overall Size: Large - 34 X 35
Jackie Robinson MLB Debut 3D Masterpiece
$330

Jackie Robinson MLB Debut 3D Masterpiece with 1st Game Ticket * UV Printed to create a 3D effect * Floating 8x10 Debut Photo * Laser Engraved Floating Signature Plate * Black Museum Frame * Overall Size 33X29 * Commemorative 1st Game Floating Ticket
Masters “First Annual Invitation Tournament” Masterpiece
$275

* 11x14 copy of the First Annual Invitation Tournament to the Masters & Replica 1st Tournament Pass * 6 x 6 Photo of 1st Tournament * Laser engraved plate with historical facts * Licensed Masters Green Jacket Patch * Black Leather & Gold Custom Frame with UV Plexiglass
Augusta National Golf Course framed Blue Print
$330

* Large complete Blue Print of the Augusta National Golf Course – the home of “The Masters” * Deep Green Suede Matt trimmed in Yellow * Licensed Masters Green Jacket Patch * Black Leather & Gold Custom Frame with UV Plexiglass
“The Rat Pack at the Sands” 3D Casino Chips and Cards
$413

“The Rat Pack at the Sands” 3D Casino Chips and Cards Shadowbox * UV Printed to create 3D Effect * Authentic played Sands Casino used Playing Cards. * Authentic LAs Vegas $100.00 Casino Chips * Laser Engraved Signatures of Frank Sinatra, Dean Martin and Sammy Davis Jr. * Float mounted 8x10 of the entire Rat Pack in front of the Sands Casino. * Black Gallery Shadowbox Frame * Overall Size: 26" x 26"
MLB “Game Played Ballpark” Ballpark Dirt Collage
$440

* High Quality Map Collage detailing every MLB Ballpark in the country * Authenticated Game Played Dirt Capsules from each park with Certificate of Authenticity * Solid Wood Frame * UV Protected Plexi-Glass
Top Gun “Maverick” 3D ID Badge Masterpiece
$385

*UV Printed to create 3D Effect *Miniature Navy Pilot Wings *2 – 5” x 7” Extra Glossy Photos float mounted *Replica Top Gun base ID Badge *Laser Engraved autograph *Black Gallery Frame *Overall Size: 36” x 26”
Pat Tillman “American Hero” Tribute Masterpiece Collage
$385

*UV Printed to create 3D Effect *2 Ranger Logo’s printed Extra Glossy and float mounted *8.5” x 11” Extra Glossy Sports Illustrated Cover reverse mounted *United States Flag float mounted *Laser engraved tribute plate & autograph plate *Black Gallery Frame *Overall Size: 32” x 28”
Jack Nicholson “Approval” Quote
$330

* 16x20 photograph of Jack smoking a Cigar" * Laser cut 3-D quote with a laser engraved signature * Khaki linen matting with a black leather frame * Overall Size: 21x22
Johnny Cash “Two People” Quote
$330

* 16x20 Original BW photograph * Precision Cut matting * Laser engraved autographs * Laser engraved Johnny Cash quote * Overall size 27x30 * 16x20 Original BW photograph * Precision Cut matting * Laser engraved autographs * Laser engraved Johnny Cash quote * Overall size 27x30
Jack Nicholson “Give a Shit” Quote
$330

* 16x20 photograph of Jack smoking a Cigar" * Laser cut 3-D quote with a laser engraved signature * Khaki linen matting with a black leather frame * Overall Size: 21x22
John Wayne “Life’s Hard” Quote
$330

* 16X20 B/W Photograph * Laser Cut Lettering & Autograph * Cream Linen Matting & Black Leather Frame * Overall Size: 28X32
Tombstone “Justice is Coming”
$330

* 16x20 Tombstone Movie Poster * Laser Engraved Signatures of all 4 Tombstone Cast Members * Laser Cut Lettering * Black Leather and Gold Custom Frame * Cream & Black Matting * Overall Size 25x30
John Wayne “Drink Whiskey” Quote
$330

* 16X20 B/W Photograph * Laser Cut Lettering & Autograph * Cream Linen Matting & Black Leather Frame * Overall Size: 25x30
Frank Sinatra & Dean Martin “Drinking” Quote
$330

* 16x20 Original BW photograph * Precision Cut matting * Laser engraved autographs * Laser engraved Frank Sinatra quote * Overall size 27x30
Frank Sinatra 3D “My Way” Success Quote with Sheet Music
$330

* 29.5” x 23.5" 3D Color Photo of Frank Sinatra * Floating “My Way” Sheet Music * Floating laser engraved nameplate and signature * Overall Size: 28" x 30"
Humphrey Bogart “Problem” Quote
$330

* 16" x 20" Black and White Photo of Frank Sinatra * Laser cut 3-D Lettering * Laser engraved nameplate * Overall Size: 28" x 30"
The Godfather Masterpiece
$330

* UV Protected Plexi-Glass * 25” x 25” Cast Painting Full Color Print * Laser engraved Autograph and Name Plates * (7) Laser engraved Cast Plates * Museum Grade Frame * Overall Size: 26"x 26"
Rare Marilyn Monroe “Ballerina” Collage
$330

*3 - 12x12 Color iconic photos from photo shoot *Laser Cut Pink Stars and Laser engraved plate *Cream over White Matt *Black Leather & Gold Custom Frame
D-Day Tribute Collage
$330

* Photo of US Troops invading the Beaches of Normandy * Invasion Order from Dwight D. Eisenhower * Official US Army and US Airborne Logos * Overall Size: 26”X30”
Babe Ruth “Cheap Seats” Quote
$330

*16x20 Vintage Photo of Babe Ruth *Laser Cut Quote *Black Leather Faux Frame *Laser Engraved autograph *Overall Size: 28”x29”
“Old Glory” – Pledge of Allegiance
$330

* High quality image of our beautiful weathered American Flag with the Pledge of Allegiance printed in the white stripes. * Double Linen Matting with Barnwood Frame * Laser Engraved Detailed Name Plate * LARGE Overall Size: 39” x 31”
James Bond 007 3D Astin Martin Commemorative License Plate
$385

*Replica Metal License Plate *3D UV Technology printed directly on the Matboard with Black Gallery Frame *Laser Engraved Daniel Craig and Sean Connery signatures *Floating photo of Sean Connery *Overall Size: 20”x32”x1.5”

