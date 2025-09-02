Erie High Marching Band Spirit Wear 2025

$
black & charcoal gray tie-dye
black & charcoal gray tie-dye
black & charcoal gray tie-dye
T-SHIRT Short Sleeve / G-5000 / shirt color –Black
T-SHIRT Long Sleeve / G-5400 / shirt color Black
HOODIE SWEATSHIRT PULLOVER / G-18500 /hoodie color Black
SWEATPANTS // ESSENTIAL FLEECE ELASTIC CUFFS SWEATPANTS WITH POCKETS – PC90P Silk Screened Two Color Left Hip
FULL ZIP SWEATSHIRT // HEAVY BLEND FULL ZIP SWEATSHIRT – G18600 Silk Screened Two Color Left Chest
Crown logo embroidered on brim
HAT / Baseball cap CP-80 /embroidered black
common:zeffyTipDisclaimerTicketing