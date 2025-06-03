eventClosed

2025 Mane Event Silent Auction

Signed in a Blaze of Glory item
Signed in a Blaze of Glory
$750

This acoustic guitar is hand signed by Jon Bon Jovi and includes a certificate of authenticity or a hologram. This item will be shipped directly to the winning bidder within 3 weeks following the Mane Event.
Enchanted to Own This item
Enchanted to Own This
$1,000

This acoustic guitar is hand signed by Taylor Swift and includes a certificate of authenticity or a hologram. This item will be shipped directly to the winning bidder within 3 weeks following the Mane Event.
Bada Bing Bada Bid item
Bada Bing Bada Bid
$200

Step into TV history with this iconic Sopranos-themed jersey, signed by three unforgettable cast members from the groundbreaking HBO series: Robert Iler (A.J. Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Drea de Matteo (Adriana La Cerva) Perfect for any die-hard Sopranos fan or collector of pop culture memorabilia, this rare piece captures the spirit of the show’s most beloved (and volatile) family members. Whether displayed in a game room, media lounge, or office, this jersey is a bold tribute to the legacy of one of television’s most legendary series. Don’t miss your chance to own a piece of Sopranos history—bada bing!
Sensei’s Surprise item
Sensei’s Surprise
$150

Ralph Macchio hand signed The Karate Kid script cover. This item includes a certificate of authenticity or a hologram.
May the Mystery Be with You item
May the Mystery Be with You
$200

This Star Wars Mega Mystery Box features hand signed memorabilia, a personalized audio greeting from a cast member, and a certificate of authenticity or a hologram.
Disney World Wonder item
Disney World Wonder
$4,000

Luxury family townhome minutes from Disney World Resort for up to 6 guests over 4 nights! This package includes one complimentary day pass per guest to one of the four Disney Theme Parks along with access to shared amenities including a water park and PGA Golf. Trip is subject to availability and travel year-round with the exception of Spring Break, Springtime Surprise, July 4th, Thanksgiving, and Christmas and New Year weeks.
Safari Serenity item
Safari Serenity
$4,000

Experience a serene safari retreat to South Africa's Waterberg region. This trip includes a deluxe safari tent with hotel-style amenities and a private a terrace for two guests over five night. This safari lodge is a malaria-free region that also has no vaccination requirements; no VISA is required for South Africa for American citizens. Trip is subject to availability and travel year-round Sunday to Friday with the exception of Christmas and New Year weeks.
Slide into a Splash-Tastic Stay item
Slide into a Splash-Tastic Stay
$100

Make a splash with an unforgettable getaway! This package includes a one-night stay for up to four people at Splash Lagoon Indoor Water Park Resort. Dive into the fun with four two-day water park passes, giving your group non-stop thrills on the slides, wave pool, and lazy river. After a full day of water-filled excitement, relax in your cozy accommodations and wake up to enjoy a deluxe continental breakfast buffet to fuel your next adventure. It’s the perfect way to soak up some fun and make lasting memories with family or friends!
Spare Time & Tasty Bites item
Spare Time & Tasty Bites
$25

Enjoy two hours of bowling at Quaker Steak and Lube and a $50 gift card accepted at Olver's Rooftop, Roma's Italian Kitchen, Peek n' Peak, Bistro 210 at the peak, Applebee's, Quaker Steak and Lube, Splash Lagoon, and the Spa at the Peak.
Peak Experience item
Peak Experience
$100

Enjoy a overnight getaway for two at Peek n' Peak. This stay includes access to the indoor/outdoor pool complex and hot tub, fitness center, 2 aerial adventure passes, and 2 lift passes.
Tee Time Treat item
Tee Time Treat
$100

Enjoy a overnight golf getaway for two at Peek n' Peak resort. Included with this stay is 18 Holes of Golf with Electric cart, and access to the indoor/outdoor pool complex and hot tub, and fitness center.
Bayfront Bliss item
Bayfront Bliss
$75

Step into a world of welcoming comfort at the Sheraton Ere Bayfront Hotel. Enjoy a one night stay with traditional accomodations for two and a $75 certificate to enjoy Two45 Waterfront Grille offerings.
I'll Be Gnome for the Holidays item
I'll Be Gnome for the Holidays
$10

Get into the holiday spirit with 5 tickets to the Festival of the Trees, Erie’s beloved seasonal celebration filled with dazzling décor, beautifully decorated trees, and cheerful holiday magic. To add an extra sprinkle of winter charm, this basket also includes an adorable winter gnome—a cozy companion ready to bring festive cheer to your home. Perfect for families or friends looking to kick off the season in style!
Crystal Elegance item
Crystal Elegance
$150

Take home this beautiful Swarovski Crane Crystal and Swarovski handling gloves.
Steel City Pride item
Steel City Pride
$25

Wave your Terrible Towel with pride and take home the ultimate Pittsburgh Steelers fan bundle! This black-and-gold set includes: An autographed photo of Cam Heyward, the powerhouse defensive end and team captain known for his grit, leadership, and Steeler spirit An official Terrible Towel, the most iconic symbol in football fandom A bold Steelers decal, perfect for your car, laptop, or fan cave Whether you're adding to your memorabilia collection or gifting it to a devoted fan, this package brings the heart of Heinz Field home. Here we go, Steelers!
Sapphire Spark item
Sapphire Spark
$50

Add this stunning sapphire cocktail ring set in sterling silver to your collection (size 8). The deep blue gemstone catches the light beautifully, making it a perfect statement piece for any occasion — from everyday glam to special nights out. Treat yourself or gift someone special with this classic sparkle!
Vet Crew Shadow Experience item
Vet Crew Shadow Experience
$100

Ever wondered what a typical day looks like as a Zoo Veterinarian? Now's your chance! This Vet Crew Shadow Experience is for 2 adults 18 years or older. Experience must be scheduled in advance.
Home Tweet Home item
Home Tweet Home
$25

Transform your outdoor space into a sanctuary for feathered and flying friends with the Home Tweet Home basket! This nature-inspired set is perfect for bird and wildlife lovers looking to support local species and enjoy the beauty of backyard visitors. This basket includes a small bird house, a kestrel box, an oriole feeder and a bat box.
Ride the Day Away item
Ride the Day Away
$25

Get ready for a day full of excitement, adrenaline, and water-soaked fun with 2 Dual Passes to Dorney Park & Wildwater Kingdom and a waterproof phone pouch.
Make a Splash item
Make a Splash
$50

4 passes to splash lagoon, googles, and a children's towel
Pancakes & Putters item
Pancakes & Putters
$15

Start your day with a delicious breakfast at Flip Café with a $20 gift certificate, then keep the fun going with 5 free rounds of mini golf at Sunview Mini Golf! Whether it’s a family outing or a friendly competition, this pairing of tasty treats and outdoor fun is a hole-in-one!
Blue elegance item
Blue elegance
$50

Make a statement with this dazzling light blue gemstone cocktail ring that captures the cool elegance of a summer sky. Set in a sleek band, this eye-catching piece (size 8) adds a refreshing pop of color and sophistication to any outfit. Perfect for those who love a bold, breezy sparkle!
Cat-tastic Comforts item
Cat-tastic Comforts
$30

Treat your feline friend to the ultimate in cozy luxury! This purr-worthy basket includes a $75 gift card to Buzz n' Bees—perfect for picking up treats, toys, or stylish accessories—and a sleek cat water fountain to keep them refreshed and happy. It’s everything your kitty needs for a life of comfort and class!
Under Sea Adventure item
Under Sea Adventure
$15

Dive into a world of wonder with 4 general admission tickets to the Electric City Aquarium! Perfect for a family outing or a day of exploration with friends, this basket invites you to come face-to-fin with fascinating sea creatures, reptiles, and more.
Eye Love Summer item
Eye Love Summer
$15

This basket includes a sleek pair of sunglasses, scarf, hat, and must-have eyeglass accessories like cleaner and cloths to keep your vision crystal clear. It’s the perfect combo of eye health and everyday flair!

