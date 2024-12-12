Essex County Museum and Historical Society

Essex County Museum and Historical Society Membership

Premier Benefactor
$975

Valid for one year

Includes Twenty Passes for the Annual Spring Membership Party along with Special Recognition at the Event

History Patron
$500

Valid for one year

Includes Twelve Guest Passes for the Spring Annual Membership Party along with Special Recognition at the Event

Essex Circle
$300

Valid for one year

Includes Eight Guest Passes for the Annual Spring Membership Party

1692 Society
$150

Valid for one year

Includes Four Guest Passes for the Annual Spring Membership Party

Family Membership
$75

Valid for one year

Museum Membership and Annual Spring Membership Party Passes for Two Family Members

Individual Membership
$40

Valid for one year

Museum Membership and One Pass for the Annual Spring Membership Party

