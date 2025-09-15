Eta Nu Dues

Annual Dues
$450

Includes Local Chapter, State, District and International dues.

100% Club
$1,200

Includes Local Chapter, State, District and International dues, Social Action contribution, and select event tickets.

IHQ Dues
$125

Includes International dues only.

District Dues
$19

Includes District dues only.

State Dues (Copy)
$15

Includes State dues only.

Late Fee - IHQ
$5

Late fee for International dues.

Late Fee - District
$3

Late fee for District dues.

Late Fee - State
$2

Late fee for State dues.

Reinstatement Fee
$3

Required fee for brothers being reclaimed, to be reinstated as financial.

Miscellaneous Fees
$100

$

