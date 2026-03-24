Ethiopia 2026 Art Auction

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.
Hosted by
About this event
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 36"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 36"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
18" x 24"
Starting bid
Original painting on canvas panel by Michael Strand
18"x24"
Starting bid
Original painting on canvas panel by Michael Strand
18" x 24"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
30" x 40"
Starting bid
Original painting on canvas panel by Michael Strand
18" x 24"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 36"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
16" x 20"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
22" x 28"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 36"
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 36"
Starting bid
Framed and matted print
Terry Redlin's Autumn Traditions
30" x 42.5" total size including wood frame
Starting bid
Framed and matted print
Terry Redlin's Campfire Tales
30" x 42.5" total size including wood frame
Starting bid
A portrait of a kind, old Silver German Shepherd
Artist: Corban Wichtendahl
Size: 18 x 24 (19.125 x 25.125 with frame)
Medium: oil on canvas
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 48"
Starting bid
Original Painting on framed canvas by Michael Strand
25" x 31" total size includes frame
Starting bid
Original painting on canvas by Michael Strand
16" x 20"
Starting bid
Set of six 5x7 photo greeting cards.
The Welsh Countryside; Tonypandy, Wales.
Starting bid
Set of six 5x7 photo greeting cards.
The Welsh Countryside; Tonypandy, Wales.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!