Life Church
Life Church has other campaigns you might love.

Explore their other ongoing campaigns and stay connected with upcoming opportunities.

Hosted by

Life Church

About this event

Sales closed

Ethiopia 2026 Art Auction

Pick-up location

501 N Elmwood Ave, Sioux Falls, SD 57104, USA

Bison - Original Painting item
Bison - Original Painting item
Bison - Original Painting
$300

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

24" x 36"

Buck - Original Painting item
Buck - Original Painting
$200

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

24" x 36"

Cactus - Original Painting item
Cactus - Original Painting item
Cactus - Original Painting
$100

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

18" x 24"

Mountain Lion - Original Painting item
Mountain Lion - Original Painting item
Mountain Lion - Original Painting
$100

Starting bid

Original painting on canvas panel by Michael Strand

18"x24"

Moose - Original Painting item
Moose - Original Painting item
Moose - Original Painting
$100

Starting bid

Original painting on canvas panel by Michael Strand

18" x 24"

Mountain Goat - Original Painting item
Mountain Goat - Original Painting
$400

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

30" x 40"

Pheasant - Original Painting item
Pheasant - Original Painting item
Pheasant - Original Painting
$100

Starting bid

Original painting on canvas panel by Michael Strand

18" x 24"

Scotts Slough Sunset - Original Painting item
Scotts Slough Sunset - Original Painting item
Scotts Slough Sunset - Original Painting
$300

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand
24" x 36"

Skipping Mountain Goat - Original Painting item
Skipping Mountain Goat - Original Painting item
Skipping Mountain Goat - Original Painting
$100

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

16" x 20"

Turkey - Original Painting item
Turkey - Original Painting item
Turkey - Original Painting
$200

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

22" x 28"

Windmill and Antelope - Original Painting item
Windmill and Antelope - Original Painting item
Windmill and Antelope - Original Painting
$300

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

24" x 36"

Wolf - Original Painting item
Wolf - Original Painting item
Wolf - Original Painting
$300

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

24" x 36"

Terry Redlin Print - Autumn Traditions item
Terry Redlin Print - Autumn Traditions
$100

Starting bid

Framed and matted print

Terry Redlin's Autumn Traditions

30" x 42.5" total size including wood frame

Terry Redlin - Campfire Tales item
Terry Redlin - Campfire Tales
$100

Starting bid

Framed and matted print
Terry Redlin's Campfire Tales

30" x 42.5" total size including wood frame

Valentino (Life to Ethiopia) - Original item
Valentino (Life to Ethiopia) - Original item
Valentino (Life to Ethiopia) - Original
$100

Starting bid

A portrait of a kind, old Silver German Shepherd

Artist: Corban Wichtendahl

Size: 18 x 24 (19.125 x 25.125 with frame)

Medium: oil on canvas


Elk - Original Painting item
Elk - Original Painting item
Elk - Original Painting
$500

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

24" x 48"

Bear - Original Painting item
Bear - Original Painting item
Bear - Original Painting
$400

Starting bid

Original Painting on framed canvas by Michael Strand

25" x 31" total size includes frame

Trout - Original Painting item
Trout - Original Painting
$100

Starting bid

Original painting on canvas by Michael Strand

16" x 20"

Photo Greeting Cards - set of 6 item
Photo Greeting Cards - set of 6
$10

Starting bid

Set of six 5x7 photo greeting cards.

The Welsh Countryside; Tonypandy, Wales.

Photo Greeting Cards - set of 6 (Copy) item
Photo Greeting Cards - set of 6 (Copy)
$10

Starting bid

Set of six 5x7 photo greeting cards.

The Welsh Countryside; Tonypandy, Wales.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!